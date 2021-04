Zidane si budúcu sezónu Ligy majstrov bez Realu nevie predstaviť, viac ho však zaujíma duel s Chelsea

Chelsea prešla obrodením

Oba tímy sú skúsené

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Tréner Zinedine Zidane dostal pred semifinále Ligy majstrov proti FC Chelsea otázku, či si vie predstaviť budúcu sezónu najprestížnejšej klubovej futbalovej súťaže bez Realu Madrid Otázka smerovaná na možný exemplárny trest pre španielskeho šampióna od Európskej futbalovej únie (UEFA) za jeho účinkovanie v zakázanom projekte Superligy nenechala trénera "Los Blancos" chladným."Je absurdné si myslieť, že budúcu sezónu nebudeme hrať Ligu majstrov. Nič iné sa k tomu nedá povedať. Viem, že Superliga je na verejnosti téma číslo 1, ale nás viac zaujíma naša konfrontácia s Chelsea. A prvý zápas proti tomuto silnému súperovi odohráme už v utorok," skonštatoval Zinedine Zidane na tlačovej konferencii v Madride.Madridčania sú s 13 titulmi rekordéri európskej klubovej súťaže číslo 1, Chelsea získala jediný titul v ročníku 2011/2012.Súčasné mužstvo však prešlo pod vedením nemeckého trénera Thomasa Tuchela obrodením a aktuálne je v Premier League na štvrtej pozícii zaručujúcej účasť v skupinovej LM aj v budúcej sezóne."Myslím si, že Chelsea pred nami nepadne na kolená. Je to komplexné mužstvo, ktoré výborne bráni, ale aj útočí. Do semifinále sa nedostali náhodou. Recept na úspech teda znie - pevná obrana a vytváranie plus premieňanie šancí. Musíme bojovať a byť plne koncentrovaní od prvej do poslednej minúty. Len to nám môže zaručiť úspech," podotkol Zidane.Charizmatický Francúz už môže rátať s uzdraveným stredopoliarom Tonim Kroosom aj s belgickým útočníkom Edenom Hazardom . Na listine zranených hráčov stále zostávajú obrancovia - kapitán Sergio Ramos a Ferland Mendy."Zatiaľ čo Toni už bude k dispozícii, Ferland má ešte pred sebou nejakú prácu. V utorok nebude pripravený," zdupľoval Zidane.Real Madrid sa predstaví v semifinále LM deviaty raz za ostatných 11 sezón. Štyri tieto účasti dotiahol až k zisku "ušatej trofeje". V posledných dvoch edíciách však "biely balet" dvakrát dotancoval už v osemfinále.Na druhej strane "The Blues" mali po zisku trofeje v roku 2012 už len jednu semifinálovú účasť o dva roky neskôr."Minulosť je fajn, ale žijeme súčasnosťou. Oba tímy sú skúsené a semifinále v Lige majstrov si zaslúžia. Poďme sa teda pobiť s dobrým futbalom o postup," zakončil Zidane.