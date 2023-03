Ombudsman Dobrovodský zhodnotil svojich 100 dní vo funkcii. Viem pomáhať slabým, vyhlásil

Na stole mal stovky prípadov

21.3.2023 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa počas svojich 100 dní v ombudsmanskej funkcii venoval vybavovaniu nahromadených podnetov z prechodného obdobia, viacerým oblastiam ochrany ľudských práv, kontrolnej činnosti či zefektívneniu komunikácie smerom k verejnosti. V tlačovej správe o tom informovala Kancelária verejného ochrancu práv (KVOP).„Počas mojich prvých 100 dní vo funkcii sa mi potvrdilo, že ombudsman vie prispieť k naplneniu múdrosti starých rímskych právnikov, ktorí považovali právo za umenie dobrého a spravodlivého. Ako ombudsman viem pomáhať slabým. Slabých sa nezastane nikto, tí silnejší si pomôžu sami," vyhlásil Dobrovodský.Ako uviedla KVOP, pre prechodné obdobie si k 1. decembru 2022 našiel verejný ochranca práv v úrade takmer 620 nevybavených podnetov. Prioritou pre neho bolo čo najskôr zanalyzovať a podpísať 50 prípadov, v ktorých konštatoval porušenie základných práv a slobôd. Porušenie základných práv a slobôd konštatoval aj v ďalších 15 podnetoch.„Doposiaľ verejný ochranca práv vybavil približne 350 podnetov. Od nástupu do funkcie mu pribudlo na stole ďalších približne 300 podnetov," spresnila KVOP.Aj na základe policajného zistenia, v rámci ktorého verejný ochranca práv konštatoval porušenie práva podávateľa na osobnú slobodu a porušenie zákazu osobu mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, začal verejný ochranca práv robiť neohlásené návštevy na polícii.Ombudsman vykonal aj návštevy zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže a pacientov hospitalizovaných proti svojej vôli a na základe súdneho rozhodnutia na psychiatrickom oddelení.Prioritou ombudsmana pre najbližšie obdobie patrí problematika chudoby a sociálne práva. V tomto zmysle sa by sa chcel zamerať na dodržiavanie práva na súdnu obranu či na prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti.„Chudobu považujem za najväčšiu lekciu pre ľudské práva a slobody na Slovensku. Chudoba je následok a príčina porušovania ľudských práv zároveň.“ vyhlásil Dobrovodský. Význam zamerania sa na oblasť sociálnych práv dokazujú podnety, v ktorých verejný ochranca práv konštatuje porušenie práva Sociálnou poisťovňou. „Namiesto 60 dní, rozhodnutie až po 15 mesiacoch. Zostať šesť mesiacov bez preddavku a 10 mesiacov bez riadneho dôchodku, to sú podľa mňa situácie, ktoré ohrozujú ústavné právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Rovnako neprípustné je, keď sa Sociálna poisťovňa prostredníctvom posudkového lekára „dohodne“ na dni určenia začiatku invalidity so psychicky chorým žiadateľom, a to tak, že deň začiatku invalidity je z pohľadu výšky dôchodku nevýhodný pre samotného žiadateľa.“ vysvetlil Dobrovodský.Národná rada SR schválila v marci novelu zákona o verejnom ochrancovi práv, ktorá prináša nové kompetencie, ktoré ombudsmanovi umožnia vykonávať systematické návštevy miest, kde sa nachádzajú osoby obmedzené na osobnej slobode a zisťovať, ako sa s nimi zaobchádza. Posilnená tak bude ochrana osôb napríklad vo väzbe alebo v detenčnom zariadení.V týchto dňoch sa tak verejný ochranca práv pripravuje na prevzatie kompetencií, ktoré si bude deliť s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom a s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou. Ochranca práv spoločne s KVOP sa zapojili aj do medzirezortného pripomienkového konania, aby tak mohli upozorniť na možné zníženie ľudskoprávneho štandardu.„Pripomienky boli uplatnené napríklad v prípade zákona o obecnej polícii, zákona o fiduciárnom vyhlásení, zákonu o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci či k legislatívnemu zámeru zákona o jednorazovom finančnom odškodňovaní za nezákonné sterilizácie," spresnila KVOP.Počas 100 dní vo funkcii prijal verejný ochranca práv aj viacero významných návštev. Medzi tie najvýznamnejšie patrilo stretnutie so zástupcom ombudsmana ČR Vítom Alexandrom Schormom a prijatie rakúskej veľvyslankyne na Slovensku. Za významnú KVOP pokladá aj spoluprácu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím a s komisárom pre deti.