Ombudsmani V4 podpísali memorandum o ochrane práv detí

Na snímke zľava zástupca poľského ombudsmana Stanislaw Trociuk, česká ombudsmanka Anna Šabatová, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, zástupcovia maďarského verejného ochrancu práv Elisabeth Sándor – Szalay a Gyula Bándi a počas podpisu spoločného vyhlásenia pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa v Bratislave 31. mája 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Rovný prístup k vzdelávaniu, dodržiavanie základných práv a slobôd detí pri zabezpečovaní náhradnej rodinnej starostlivosti. Na tieto témy upozornili v piatok v Bratislave ombudsmani krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Stalo sa tak po podpise ich spoločného memoranda pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa. TASR o tom informovala slovenská verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.Počas trojdňového pracovného stretnutia obmudsmani V4 diskutovali najmä o právach detí.uviedla Patakyová.Ochrane práv detí sa signatári venovali osobitne pri zabezpečení náhradnej rodinnej starostlivosti. Ako zdôraznila slovenská ombudsmanka, pri hľadaní nových rodín kladú dôraz na to, žePrístup ku kvalitnému vzdelávaniu je podľa signatárov nielen ústavným právom, ale aj základom pre budúci úspešný ekonomický život a prosperitu nielen dotknutých jednotlivcov, ale i celú spoločnosť. Česká ombudsmanka Anna Šabatová uviedla, že vzhľadom na podobné kultúry jednotlivých krajín pristupujú k riešeniu daných problémov takmer rovnako. Avšak v rámci úzkej a úspešnej spolupráce sa i vzájomne inšpirujú.Podpisom memoranda sa ombudsmani krajín V4 zaviazali, že vyvinú všetko potrebné úsilie na to, aby sa už zakotvené podmienky na sprístupnenie a zrovnoprávnenie vzdelávacieho systému pre každé dieťa premietli do praxe. Za maďarskú stranu sa stretnutia zúčastnili Gyula Bándí a Elisabeth Sándorová-Szalayová a poľský ombudsman Stanislaw Trociuk.