Talianska ekonomika medzikvartálne rástla len o 0,1 percenta

Na snímke z 21.júla 2011 pohľad na sídlo dolnej snemovne talianskejo parlamentu v Ríme počas výmeny stráže. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 31. mája (TASR) - Talianska ekonomika sa v 1. kvartáli tohto roka vyvíjala horšie, než sa pôvodne očakávalo. Ukázali to v piatok zverejnené údaje talianskeho štatistického úradu Istat, podľa ktorých ekonomika medziročne klesla a medzikvartálne zaznamenala len minimálne tempo rastu. To je zlá správa pre vládu, ktorá sa v poslednom období dostala do nového sporu s Bruselom.Istat oznámil, že ekonomika Talianska vzrástla v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %. Revidoval tak pôvodný odhad smerom nadol, keď v rýchlom odhade 30. apríla uvádzal rast hospodárstva na úrovni 0,2 %. Pritom vďaka rastu v 1. štvrťroku sa talianska ekonomika vymanila z technickej recesie, do ktorej skĺzla po tom, ako v 3. štvrťroku aj v 4. štvrťroku zaznamenala medzikvartálny pokles.Navyše, v prípade medziročného vývoja revidoval Istat pôvodne uvádzaný mierny rast na pokles. Zatiaľ čo v rýchlom odhade uvádzali štatistici rast talianskej ekonomiky na úrovni 0,1 %, teraz uviedli, že ekonomika zaznamenala v tomto rozsahu pokles.Talianska vláda pritom návrat k rastu na začiatku tohto roka využila na kampaň vo voľbách do Európskeho parlamentu, v ktorých pravicovo-populistická Liga Severu zaznamenala úspech. Jej líder a podpredseda vlády Matteo Salvini ešte pred revíziou ekonomických údajov oznámil, že Rím ". Európska komisia pritom v týchto dňoch Taliansko vyzvala, aby jej podalo vysvetlenie zhoršenia stavu verejného dlhu, ktorý Rím prisľúbil znížiť.