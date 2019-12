Ombudsmanka M. Patakyová nesúhlasí s predĺžením moratória na 50 dní

Mária Patakyová, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. decembra (TASR) – Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová nesúhlasí s 50-dňovým moratóriom pre volebné prieskumy. Právnu úpravu s predĺžením moratória z doterajších 14 dní považuje za rozpornú s viacerými základnými právami. Svoje odborné stanovisko poskytla v pondelok aj Ústavnému súdu (ÚS) SR v súvislosti s návrhom prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania o súlade právnych predpisov. Ombudsmanka duplicitné podanie na súd podávať nechce, s návrhom prezidentky sa stotožňuje." uvádza v stanovisku s tým, že zákon predstavuje „vážnu hrozbu“ pred voľbami a obmedzovanie slobody občanov. Ústavný súd by mal podľa nej účinnosť napadnutého ustanovenia dočasne pozastaviť.Patakyová poukazuje na viaceré sporné časti zákona, ktoré podľa nej porušujú základné práva a slobody. Podotýka, že znalosť volebných prieskumov má pre voličov kľúčový význam, pretože väčšina z nich sa pri výbere konkrétnej politickej strany neriadi náhodne, ale na základe určitého súboru informácií. Povinnosťou štátu preto podľa nej musí byť umožňovať im čo najširší prístup k všetkým kľúčovým alebo užitočným informáciám.Na margo tvrdení, že príčinou neobjektívnosti niektorých volebných prieskumov má byť fakt, že si ich objednajú politické strany, konštatuje, že riešením nie je plošné obmedzenie základného práva na informácie. Nesúhlasí ani s tým, že predĺženie moratória má nechať voličom priestor na vytvorenie úsudku podľa programu a činnosti vybranej politickej strany. Zákonodarca tým podľa ombudsmanky len diktuje, ktoré informácie majú brať do úvahy pri výbere." zdôrazňuje Patakyová.Prezidentka SR Zuzana Čaputová 5. decembra napadla na ÚS predĺženie zákazu zverejňovať volebné prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. V prípade, že ÚS nepozastaví účinnosť ustanovenia, môže podľa nej dôjsť k ovplyvneniu kampane a v konečnom dôsledku aj volebných výsledkov. V podaní dáva do pozornosti aj právo na informácie garantované ústavou. Prezidentka tak urobila po tom, ako poslanci Národnej rady (NR) SR 26. novembra prelomili jej veto a novelu zákona opätovne schválili.Ústavný súd SR (ÚS) 6. decembra potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna.