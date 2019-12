POZOR NA HMLU. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý

Dvaja ľudia sa prechádzajú na brehu rieky Main počas hustej hmly v Offenbachu am Main 21. januára 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. decembra (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje vodičov na hmlu. Znížená viditeľnosť do 50 metrov je v okolí Záborského, do 200 metrov okolo Malaciek, Ďurďošíka, Dargova a Čertovice, ale tiež v lokalitách Milhosť, Heľpa, Lipany, Nižná Šebastová, Sliač a Brezno.Podľa portálu zjazdnost.sk sú v súčasnosti zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty. Zjazdné sú tiež cesty I., II. a III. triedy a tiež horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v niektorých prípadoch pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu. Na horskom priechode Zbojská treba dávať pozor na miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.SSC pripomína, že pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Príslop, Šútovce a Veľké Pole.