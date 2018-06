Ombudsmanka M. Patakyová nevidí dôvod nepodporiť Dúhový Pride

Na archívnej snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová reční na pochode Dúhový pride 2017. Bratislava, 19. augusta 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. júna (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová (nominantka Most-Híd) nevidí dôvod, prečo by nemala aj tento rok podporiť Dúhový Pride. Uviedla to pre TASR poradkyňa pre médiá a komunikáciu Kancelárie verejnej ochrankyne práv Michaela Pavelková.uvádza v reakcii na vyjadrenie podpredsedu SNS Antona Hrnka. Ten napísal, že by národniari neradi videli Patakyovú na Dúhovom Pride a pripomenul, že ombudsmanka bola do úradu zvolená aj hlasmi SNS.zdôraznila Pavelková.SNS sa nepáči, ak pochody ako Dúhový Pride podporujú štátne orgány. Strana by na podujatí nerada videla osoby ako verejnú ochrankyňu práv Patakyovú a zástupcov jej úradu. SNS tiež zdôraznila, že je tolerantná ku všetkým formám "inakosti", ktoré nie sú v rozpore so slovenskými zákonmi, ale nepokladá za opodstatnené metódy a formy organizátorov a účastníkov týchto pochodov.Hrnko kritizuje zneužívaniena šírenie neoliberálnej "genderovej" ideológie, ktorej cieľom je podľa SNS rozloženie klasickej rodiny.zdôrazňuje Hrnko.Už vlani SNS kritizovala Patakyovú v súvislosti s Dúhovým Pride-om, keď ombudsmanka vyvesila na svoj úrad dúhovú vlajku. Most-Híd, ktorý Patakyovú nominoval, sa ombudsmanky vlani zastal. Patakyová vtedy napriek kritike SNS vystúpila na podujatí s príhovorom.Pochod za práva LGBTI ľudí sa bude konať na Hviezdoslavovom námestí. Uskutoční sa aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018, individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis.