Premiéri Katalánska a Španielska by sa mali stretnúť 9. júla

Španielsky premiér Pedro Sánchez. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 30. júna (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez by sa mal 9. júla stretnúť s predsedom katalánskej vlády Quimom Torrom. Informovala o tom agentúra AP.Torra v tejto funkcii vystriedal Carlesa Puigdemonta, ktorý po jednostrannom vyhlásení nezávislosti a následných právnych krokoch Madridu ušiel z Katalánska a pred španielskou justíciou sa skrýval v Belgicku. Momentálne sa zdržiava v Nemecku, ktoré španielska vláda požiadala o jeho vydanie.Sánchez urobil voči Katalánsku aj ďalšie ústretové gesto, keď v piatok oznámil, že väznených katalánskych separatistických lídrov presunú z väzníc v okolí Madridu do Katalánska.Ide o deväť členov Puigdemontovej vlády, ktorú Madrid zosadil v októbri po jednostrannom vyhlásení nezávislosti, a členov vedenia proseparatistických združení zapojených do hnutia za nezávislosť Katalánska.Hovorkyňa španielskej vlády Isabel Celaaová v piatok na tlačovej konferencii v Madride potvrdila, žeVysvetlila, že sudca prešetrujúci ich rolu v protiústavom pokuse o vyhlásenie nezávislosti regiónu dospel k záveru, že už nie je potrebné, aby zostávali vo väzniciach v okolí Madridu, kde sídli príslušný súd zaoberajúci sa kauzou katalánskych odštiepencov.Španielsky premiér Sánchez je síce proti iniciatívam zameraným na nezávislosť Katalánska, ale má ku katalánskej otázke zmierlivejší prístup ako konzervatívec Mariano Rajoy, jeho predchodca vo funkcii predsedu vlády. Sánchez totiž vyzval na dialóg i na zrušenie finančného dohľadu nad regiónom.