Ombudsmanka napadla vekové obmedzenia v zákone o kompenzáciách

Bratislava 5. septembra (TASR) – Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová napadla na ústavnom súde vekové obmedzenia pri poskytovaní príspevku na osobnú asistenciu a na kúpu osobného motorového vozidla. Súčasný zákon určuje, že osobného asistenta a príspevok na auto môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť len ľuďom od päť do 65 rokov. To ombudsmanka spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou považujú za neakceptovateľné.uviedla Patakyová. Hovorí, že zákon odstavuje osoby staršie ako 65 rokov od toho, aby sa dokázali aktívne zapájať do života. Pritom osobný asistent by aj týmto zdravotne postihnutým umožnil dôstojne žiť a lepšie komunikovať so svojím okolím.Ombudsmanka pripomína, že pri zdravotne postihnutých deťoch do piatich rokov môže byť rodičom predĺžená rodičovská dovolenka, ale v tom prípade sú obmedzení v ďalších aktivitách.V súvislosti s príspevkom na auto Patakyová upozornila, že ak sa človeku stane po 65. roku života nehoda a ostane odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, podľa zákona nemá nárok získať tento príspevok.Zdravotne postihnutí a ich príbuzní sa obrátili na komisárku Stavrovskú a poukázali na tieto problémy. Tá ako členka pracovnej skupiny pre novelu zákona o kompenzáciách upozorňovala na tieto skutočnosti.hovorí Stavrovská. Ombudsmanka sa preto obrátila na ústavný súd. V prípade, že uspeje, ľudia, ktorým dnes vek bráni dostať príspevky, by ich mohli získať.