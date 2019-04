Ombudsmanka nesúhlasí s vedením exekúcií voči deťom

Mária Patakyová, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vyzvala ministra financií, aby konal v prípade exekúcií vedených voči deťom. Odporučila mu prijať metodické usmernenie k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ešte v roku 2018 sa ombudsmanka obrátila na Ústavný súd (ÚS), aby preskúmal súlad zákona s ústavou a medzinárodnými zmluvami. Poplatníkmi miestneho poplatku sa totiž podľa neho môžu stať aj deti a v prípade nedoplatkov v praxi čelia exekúcii.Kancelária verejného ochrancu práv (VOP) to zistila v rámci prieskumu postupu mesta Žilina pri ochrane základných práv detí. Žilina aktuálne eviduje 297 detí ako daňových dlžníkov, ktorým hrozia exekúcie.tvrdí Patakyová.vyhlásila.ÚS skonštatoval, že povinnosť zaplatiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona preberá zákonný zástupca, preto nemožno túto povinnosť vymáhať v exekučnom konaní od maloletého dieťaťa.Ministerstvo financií bolo v novembri 2017 iného názoru, uviedla Kancelária VOP. Aj dieťa je podľa neho na účely miestneho poplatku považované za poplatníka a v prípade nedoplatkov je potrebné viesť exekučné konanie vo vzťahu k maloletej osobe.V kontexte nálezu Ústavného súdu ombudsmanka upozornila na to, že je potrebné rozlišovať medzi osobou poplatníka a osobou daňového dlžníka.uviedla Kancelária VOP. "doplnila.Ústavný súd v rozhodnutí pripomenul, že všetky orgány verejnej moci majú povinnosť vykladať právne normy v prospech realizácie základných práv a slobôd.tvrdí Patakyová.uzavrela.Ministerstvo financií (MF) SR pre TASR reagovalo, že túto tému analyzuje.konštatuje tlačový odbor MF SR. To, aké kroky bude ministerstvo ďalej v danej veci vykonávať, je podľa neho v tejto chvíli predčasné povedať.