Zeman sa v Pekingu nakrátko stretol s Putinom

Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking/Praha 27. apríla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa na konferencii v Pekingu venovanej projektu tzv. Nová hodvábna cesta nakrátko stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V sobotu to na Twitteri oznámil Zemanov hovorca Jiří Ovčáček. Lídri sa na konferencii zaoberajú spoluprácou krajín v rámci spomínaného čínskeho projektu, uviedol český spravodajský portál Novinky.cz.Stretnutie Zemana a Putina sa uskutočnilo medzi dvoma blokmi konferencie s názvom 2. fórum iniciatívy Pás a cesta (Belt and Road), pred oficiálnym obedom. Hovorca zverejnil na Twitteri aj fotografiu oboch štátnikov, ako sedia v kreslách a rozprávajú sa.Konferencia sa v Pekingu koná od piatka a v sobotu sa končí. Okrem Zemana sa na nej zúčastňuje aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz alebo taliansky premiér Giuseppe Conte, celkovo je v čínskej metropole približne 40 prezidentov či premiérov - Slovensko zastupuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Ide už o druhé stretnutie svetových lídrov na tému Novej hodvábnej cesty. Predchádzajúce stretnutie sa konalo pred dvoma rokmi takisto v Pekingu. Vtedy sa český a ruský prezident zišli na hodinu a diskutovali napríklad o terorizme či ekonomike.Na konferencii je v sobotu naplánované zasadnutie okolo okrúhleho stola. Zeman má tiež pred štátnikmi vystúpiť s príhovorom.Za prítomnosti Zemana bolo vo štvrtok 25. apríla v Pekingu podpísané memorandum medzi Bank of China a Hospodárskou komorou ČR. Banka v ňom podľa slov prezidenta hospodárskej komory Vladimíra Dlouhého sľubuje českým firmám úverový rámec až dve miliardy dolárov (okolo 46,2 miliardy českých korún), informoval portál Novinky.cz.