Omšu celebrovanú pápežom si prišiel vypočuť asi milión Madagaskarčanov

Pápež František v papamobile zdraví veriacich počas príchodu na celebrovanie svätej omše v Antananarive 8. septembra 2019. Pápež František vyzval v sobotu na ochranu vzácnych tropických dažďových pralesov na Madagaskare. Apel zaznel počas pápežovej návštevy tohto ostrova v Indickom oceáne, ktorý je druhou zastávkou jeho apoštolskej cesty po troch afrických krajinách. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Antananarivo 8. septembra (TASR) - Približne milión veriacich si v nedeľu prišlo vypočuť omšu, ktorú na otvorenom priestranstve diecézneho areálu Soamandrakizay v madagaskarskom hlavnom meste Antananarivo celebroval pápež František.," uviedol hovorca Vatikánu, ktorého citovala agentúra AFP. Dodala, že mnohí zo zhromaždených veriacich trpezlivo čakali už od skorých ranných hodín, len, aby videli Františka. Dosiaľ poslednú návštevu pápeža zažil tento ostrov v Indickom oceáne pred asi 30 rokmi. Niektorí z prítomných tvrdili, že omša, ktorá sa začala približne o 09.00 h miestneho času bola vôbec najväčším verejným zhromaždením v histórii Madagaskaru.Pápež veriacich vo svojej homílii vyzval, aby "" informoval portál Vatican News.František kritizoval ľudí, pre ktorých je rodina, respektíve pokrvné príbuzenstvo "r" a výsledkom je, že ospravedlňujú či priam až "" také spôsoby správania, ktoré vedú "" v spoločnosti.AFP pripomína, že väčšina spomedzi 25 miliónov obyvateľov Madagaskaru žije vo veľmi chudobných pomeroch a s príjmom nižším než dve eurá na deň. Prácu tam nemá vyše polovica mladých ľudí. Krajina sa vlani umiestnila na 152. mieste z celkových 180 hodnotených krajín v rebríčku korupcie, aký každoročne zostavuje ľudskoprávna organizácia Transparency International.Na nedeľňajšej omši sa zúčastnil aj madagaskarský prezident Andry Rajoelina so svojou manželkou. Františkove slová privítal. "," napísal na Twitteri.František ešte v sobotu večer slávil na rovnakom priestranstve vigíliu s vyše stotisíc mladými ľuďmi, ktorí jeho príchod oslávili piesňami a tancami inšpirovanými bohatou kultúrou Madagaskaru.Pápež strávil medzi mladými približne hodinu. Vypočul si ich svedectvá a prihovoril sa im po taliansky za pomoci prekladateľa. Spievajúcu mládež pochválil za jej "" a povzbudil ju, aby neupadla do "", aj keď má ťažký život.Na Madagaskar dorazil pápež z Mozambiku a v rámci svojej apoštolskej cesty navštívi ešte ďalší ostrovný štát Maurícius. Jeho africké turné potrvá do 10. septembra.