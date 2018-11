OMV má riešenie na neohlásených kuriérov

Foto: OMV Foto: OMV

Bratislava 13. novembra (OTS) -Nepríjemné prekvapenie? Doručenie bez včasného ohlásenia zažila takmer polovica zákazníkov kuriérskych služieb. Ešte viac ľudí má negatívnu skúsenosť so situáciou, že doručovateľ volal v nevhodný čas. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť OMV vykonala agentúra MNForce. Deväť z desiatich ľudí by pritom privítalo možnosť nepretržitého odberného miesta. OMV sa im rozhodla vyjsť v ústrety a ponúka možnosť vyzdvihnutia zásielky na svojich čerpacích staniciach.Kuriérske služby sú aj vďaka rozmachu e-shopov na Slovensku čoraz populárnejšie. Na otázky v prieskume pre OMV odpovedalo 1013 plnoletých respondentov z celého Slovenska, ktorí už niekedy kuriérske služby využili.Viac ako polovica spotrebiteľov (56,8 %) kuriéra čaká niekoľkokrát do roka, pričom takmer štyria zákazníci z desiatich (38,5 %) dostanú donášku i niekoľkokrát mesačne. Malá časť zákazníkov (3,1 %) prijíma kuriérske zásielky dokonca viackrát do týždňa.Celkovo je so službami spokojná viac ako tretina opýtaných (33,8 %), pričom nespokojnejší sú vo všeobecnosti muži, tridsiatnici a obyvatelia západného Slovenska. Najväčšie výhrady Slováci majú k volaniam v nevhodný čas a doručovaniu zásielok bez dostatočne včasného oznámenia.Čas doručenia si zákazník väčšinou nevyberie. Až 58 % z nich má negatívnu skúsenosť, že sa kuriér ozval práve v nevhodný čas. Bez ohlásenia sa pritom doručovatelia snažili priniesť balíčky až 41,3 percentám zákazníkov.Z prieskumu pritom vyplýva, že ideálny čas na doručovanie je dopoludnie, ktoré vyhovuje pätine opýtaných (20,1 %). Popoludnie a podvečer sú preferovaným časom pre 16,7 %, respektíve 16,0 % opýtaných. Suverénne najväčšia časť respondentov (38,7 %) by však privítala, ak by si mohli čas doručenia zvoliť vždy podľa okolností. Niet preto divu, že až 86,1 % opýtaných by najradšej využilo možnosť odberného miesta s nepretržitou službou, kde by si zásielku mohli vyzdvihnúť sami.hovorí o novej službe Michaela Kuzmínová, Marketing Manager OMV Slovensko.hovorí.Možnosť doručenia na čerpaciu stanicu budú môcť využiť tí zákazníci, ktorým balík doručuje kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. alebo spoločnosť United Parcel Service (UPS). Zákazník si vyberie čerpaciu stanicu ako odberné miesto Parcel shop priamo pri objednávke cez e-shop alebo po dohode s kuriérom ako miesto vyzdvihnutia svojho balíka. Do programu je zapojených 71 čerpacích staníc OMV na Slovensku a zákazník sa bude môcť po svoju zásielku zastaviť 24 hodín denne.uzatvára Kuzmínová.