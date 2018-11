V nemocnici v Lodžskom vojvodstve sa objavila rezistentná baktéria

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Varšava 13. novembra (TASR) - U 88-ročnej pacientky, hospitalizovanej v nemocnici v poľskom Lodžskom vojvodstve, potvrdili prítomnosť baktérie rezistentnej voči antibiotikám. Informovala o tom spravodajská televízia TVN24.Ide o baktériu, známu pod označením New Delhi, ktorá je mutáciou mikroorganizmu Klebsiella pneumoniae bežne sa vyskytujúceho v ľudskom organizme.Prítomnosť rezistentnej baktérie potvrdili vyšetrenia u jednej z pacientok v nemocnici v meste Piotrków Trybunalski. Všetky osoby, ktoré s ňou prišli do kontaktu vrátane 25 ďalších pacientov, preventívne izolovali.Dočasne tiež uzavreli príslušné nemocničné oddelenie.Odhaduje sa, že len v Poľsku sú baktériou New Delhi nakazené desaťtisíce ľudí. Nie každý z nich má príznaky ochorenia, avšak všetci sú potenciálnymi prenášačmi. Riziko nákazy je obzvlášť veľké v nemocničnom prostredí, kde je zvýšená koncentrácia osôb s oslabenou imunitou.Rozšírenie baktérie na poľskom území je v ostatných troch rokoch alarmujúce. Jej rezistencia voči antibiotikám pritom znemožňuje liečbu pacientov s vážnymi zápalovitými ochoreniami a nepriamo tak môže spôsobiť aj ich úmrtie.