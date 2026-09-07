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OMV pri príležitosti Svetového dňa elektromobility ponúka výhodnejšie nabíjanie
Tagy: Elektromobilita PR
Pri príležitosti Svetového dňa elektromobility pripravila OMV pre svojich zákazníkov s aplikáciou OMV eMotion špeciálnu ponuku. Pri príležitosti Svetového dňa elektromobility, ktorý pripadá ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Pri príležitosti Svetového dňa elektromobility pripravila OMV pre svojich zákazníkov s aplikáciou OMV eMotion špeciálnu ponuku.
Pri príležitosti Svetového dňa elektromobility, ktorý pripadá na 9. septembra, pripravila OMV pre svojich zákazníkov s aplikáciou OMV eMotion špeciálnu ponuku na výhodnejšie nabíjanie elektromobilov až na celý týždeň.
OMV Slovensko zároveň pokračuje v budovaní národnej siete ultrarýchlych nabíjacích staníc na strategických dopravných koridoroch Slovenska. Nabíjacie stanice OMV eMotion ponúkajú výkon až do 400 kW a vodičom elektromobilov prinášajú rýchle a pohodlné nabíjanie počas dlhých ciest.
Počas akcie bude cena za nabíjanie len 0,39 EUR/kWh. Zákazníci v programe Standard môžu ponuku využiť od 7. do 13. septembra 2026, zatiaľ čo členovia programu Premium získajú výhodnejšie nabíjanie až do 20. septembra 2026. Ponuka platí aj pre firemných zákazníkov s E-mobility kartou. Je možné ju využiť naprieč celou sieťou OMV eMotion – v mestách, pri obchodných centrách a už aj na väčšine dialničných lokalít.
Vysoký výkon, nízke ceny | OMV.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - OMV pri príležitosti Svetového dňa elektromobility ponúka výhodnejšie nabíjanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri príležitosti Svetového dňa elektromobility, ktorý pripadá na 9. septembra, pripravila OMV pre svojich zákazníkov s aplikáciou OMV eMotion špeciálnu ponuku na výhodnejšie nabíjanie elektromobilov až na celý týždeň.
OMV Slovensko zároveň pokračuje v budovaní národnej siete ultrarýchlych nabíjacích staníc na strategických dopravných koridoroch Slovenska. Nabíjacie stanice OMV eMotion ponúkajú výkon až do 400 kW a vodičom elektromobilov prinášajú rýchle a pohodlné nabíjanie počas dlhých ciest.
S OMV eMotion výhodnejšie
Počas akcie bude cena za nabíjanie len 0,39 EUR/kWh. Zákazníci v programe Standard môžu ponuku využiť od 7. do 13. septembra 2026, zatiaľ čo členovia programu Premium získajú výhodnejšie nabíjanie až do 20. septembra 2026. Ponuka platí aj pre firemných zákazníkov s E-mobility kartou. Je možné ju využiť naprieč celou sieťou OMV eMotion – v mestách, pri obchodných centrách a už aj na väčšine dialničných lokalít.
Užitočné odkazy:
Vysoký výkon, nízke ceny | OMV.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - OMV pri príležitosti Svetového dňa elektromobility ponúka výhodnejšie nabíjanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Elektromobilita PR
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