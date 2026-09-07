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07. septembra 2026
Slovenská Potopa zaujala český web. Oscarového kandidáta chváli za autenticitu, vyzdvihol aj Vladimíra Čemu
Tagy: Film Nominácie na Oscary potopa
Príbeh sa odohráva v dedine Ruské na východe vtedajšieho Československa. Slovenský film Potopa režiséra Martina Gondu, ktorý je slovenským kandidátom na Oscara 2027, zaujal anglickojazyčný český ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Príbeh sa odohráva v dedine Ruské na východe vtedajšieho Československa.
Slovenský film Potopa režiséra Martina Gondu, ktorý je slovenským kandidátom na Oscara 2027, zaujal anglickojazyčný český portál The Prague Reporter. Recenzia ho označuje za sugestívny a pokojne vyrozprávaný portrét rusínskej dediny v 80. rokoch, ktorej obyvatelia musia opustiť svoje domovy pre výstavbu vodárenskej nádrže Starina. Osobitnú pozornosť venuje aj hereckým výkonom vrátane Vladimíra Čemu.
Príbeh sa odohráva v dedine Ruské na východe vtedajšieho Československa. Pätnásťročná Mara, ktorú stvárňuje Sára Chripáková, sníva o štúdiu na vojenskej leteckej škole a kariére pilotky. Jej ovdovený otec Alexander v podaní Jozefa Pantlikáša však chce, aby zostala doma, pomáhala na rodinnej pôde a neskôr pracovala v miestnej obuvníckej továrni.
Podľa recenzie práve blížiace sa vysídlenie mení známy konflikt medzi rodičom a dieťaťom na silnejší príbeh. Mara túži z dediny odísť, zatiaľ čo komunistický štát sa pripravuje vziať možnosť zostať všetkým jej obyvateľom. Ruské patrilo medzi sedem prevažne rusínskych dedín, ktoré v rokoch 1981 až 1988 vysídlili a zbúrali počas výstavby nádrže Starina.
Za jeden z najsilnejších momentov filmu označuje recenzent zhromaždenie, na ktorom úrady obyvateľom oznámia vysídlenie. Alexander vyhlási, že nikam nepôjde, a Mara pred susedmi povie, že je rada, že dedinu zaplavia. Dokonca si želá, aby sa to stalo už na druhý deň. Práve následné uvedomenie si rozdielu medzi dobrovoľným odchodom a násilným vymazaním vlastného domova dáva podľa recenzie príbehu emocionálnu silu.
The Prague Reporter vyzdvihuje aj autentickosť dedinského prostredia, ktorú Gonda vytvoril kombináciou profesionálnych hercov z prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča a neprofesionálnych účinkujúcich z miestnej rusínskej komunity. Film je prevažne v rusínskom jazyku a jeho ambíciou je zachovať kolektívnu pamäť komunít, ktoré fyzicky zanikli pod hladinou Stariny.
Medzi najvýraznejšie vedľajšie postavy recenzia zaraďuje dedinského kňaza v podaní Vladimíra Čemu. Ten pokračuje v opravách schátraného kostola, hoci vie, že budovu čoskoro zničia. V jednej zo scén úrady odnášajú zariadenie kostola, zatiaľ čo kňaz vystúpi na lešenie a ďalej opravuje strechu. Podľa recenzenta tento obraz vystihuje podstatu filmu výstižnejšie než akýkoľvek dialóg.
Pozitívne hodnotenie získala aj širokouhlá kamera Olivera Záhlavu a zdržanlivá hudba Théophila Moussouniho. Recenzia upozorňuje tiež na záverečné titulky, ktoré obsahujú dokumentárne zábery skutočného vysídľovania a ničenia dedín spolu s pôvodnou piesňou so spevom Sáry Chripákovej.
Portál zároveň pripúšťa, že pomalé tempo nemusí vyhovovať každému divákovi a Marinu cestu dospievania sprevádza len málo prekvapení. Historické okolnosti však podľa recenzie dávajú známemu príbehu osobitnú emocionálnu hĺbku. Potopa tak nie je iba filmom o dievčati, ktoré chce odísť z domova, ale aj o tom, čo znamená zistiť, že sa čoskoro nebude mať kam vrátiť.
Film mal premiéru v domácich kinách začiatkom roka a podľa The Prague Reporter je dostupný aj na Netflixe s anglickými titulkami. Na jeho vzniku sa podieľala pražská spoločnosť Cineart TV a časť financovania poskytol Český audiovizuálny fond.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská Potopa zaujala český web. Oscarového kandidáta chváli za autenticitu, vyzdvihol aj Vladimíra Čemu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský film Potopa režiséra Martina Gondu, ktorý je slovenským kandidátom na Oscara 2027, zaujal anglickojazyčný český portál The Prague Reporter. Recenzia ho označuje za sugestívny a pokojne vyrozprávaný portrét rusínskej dediny v 80. rokoch, ktorej obyvatelia musia opustiť svoje domovy pre výstavbu vodárenskej nádrže Starina. Osobitnú pozornosť venuje aj hereckým výkonom vrátane Vladimíra Čemu.
Príbeh sa odohráva v dedine Ruské na východe vtedajšieho Československa. Pätnásťročná Mara, ktorú stvárňuje Sára Chripáková, sníva o štúdiu na vojenskej leteckej škole a kariére pilotky. Jej ovdovený otec Alexander v podaní Jozefa Pantlikáša však chce, aby zostala doma, pomáhala na rodinnej pôde a neskôr pracovala v miestnej obuvníckej továrni.
Podľa recenzie práve blížiace sa vysídlenie mení známy konflikt medzi rodičom a dieťaťom na silnejší príbeh. Mara túži z dediny odísť, zatiaľ čo komunistický štát sa pripravuje vziať možnosť zostať všetkým jej obyvateľom. Ruské patrilo medzi sedem prevažne rusínskych dedín, ktoré v rokoch 1981 až 1988 vysídlili a zbúrali počas výstavby nádrže Starina.
Za jeden z najsilnejších momentov filmu označuje recenzent zhromaždenie, na ktorom úrady obyvateľom oznámia vysídlenie. Alexander vyhlási, že nikam nepôjde, a Mara pred susedmi povie, že je rada, že dedinu zaplavia. Dokonca si želá, aby sa to stalo už na druhý deň. Práve následné uvedomenie si rozdielu medzi dobrovoľným odchodom a násilným vymazaním vlastného domova dáva podľa recenzie príbehu emocionálnu silu.
The Prague Reporter vyzdvihuje aj autentickosť dedinského prostredia, ktorú Gonda vytvoril kombináciou profesionálnych hercov z prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča a neprofesionálnych účinkujúcich z miestnej rusínskej komunity. Film je prevažne v rusínskom jazyku a jeho ambíciou je zachovať kolektívnu pamäť komunít, ktoré fyzicky zanikli pod hladinou Stariny.
Medzi najvýraznejšie vedľajšie postavy recenzia zaraďuje dedinského kňaza v podaní Vladimíra Čemu. Ten pokračuje v opravách schátraného kostola, hoci vie, že budovu čoskoro zničia. V jednej zo scén úrady odnášajú zariadenie kostola, zatiaľ čo kňaz vystúpi na lešenie a ďalej opravuje strechu. Podľa recenzenta tento obraz vystihuje podstatu filmu výstižnejšie než akýkoľvek dialóg.
Pozitívne hodnotenie získala aj širokouhlá kamera Olivera Záhlavu a zdržanlivá hudba Théophila Moussouniho. Recenzia upozorňuje tiež na záverečné titulky, ktoré obsahujú dokumentárne zábery skutočného vysídľovania a ničenia dedín spolu s pôvodnou piesňou so spevom Sáry Chripákovej.
Portál zároveň pripúšťa, že pomalé tempo nemusí vyhovovať každému divákovi a Marinu cestu dospievania sprevádza len málo prekvapení. Historické okolnosti však podľa recenzie dávajú známemu príbehu osobitnú emocionálnu hĺbku. Potopa tak nie je iba filmom o dievčati, ktoré chce odísť z domova, ale aj o tom, čo znamená zistiť, že sa čoskoro nebude mať kam vrátiť.
Film mal premiéru v domácich kinách začiatkom roka a podľa The Prague Reporter je dostupný aj na Netflixe s anglickými titulkami. Na jeho vzniku sa podieľala pražská spoločnosť Cineart TV a časť financovania poskytol Český audiovizuálny fond.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská Potopa zaujala český web. Oscarového kandidáta chváli za autenticitu, vyzdvihol aj Vladimíra Čemu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Film Nominácie na Oscary potopa
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