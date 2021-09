OMV v Banskej Bystrici otvára svoju stú čerpaciu stanicu na Slovensku

Zákazníci môžu načerpať kvalitné palivá už aj na čerpacej stanici Medený Hámor



Už druhá čerpacia stanica OMV v Banskej Bystrici prinesie tradičnú bohatú ponuku služieb výnimočnej kvality



OMV na Slovensku pôsobí už 30 rokov





8.9.2021 (Webnoviny.sk) -Tridsiate výročie pôsobenia na Slovensku OMV oslávila aj otvorením jubilejnej prevádzky. Stá čerpacia stanica prevádzkovaná spoločnosťou OMV, kde možno doplniť kvalitné palivo i sily na ďalšiu cestu, pribudla v Banskej Bystrici v oblasti Medený Hámor. Zákazníci na nej už tradične nájdu nadštandardné služby, ako aj bohatú ponuku kávy, pochúťok a občerstvenia v kaviarni VIVA."Novootvorená čerpacia stanica má síce číslo sto, no našim cieľom nie je vytvárať rekordy. Ambíciou OMV je poskytovať služby najvyššej kvality a preto nás veľmi teší, že za 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu sa už OMV symbolom práve takej výnimočnej kvality stala. Priamo v Banskej Bystrici sme doteraz mali len jednu čerpaciu stanicu a cítili sme rastúci dopyt našich zákazníkov po ďalšej prevádzke. Pevne verím, že práve za vynikajúcimi službami a kvalitným palivom budú zákazníci radi chodiť aj na Medený Hámor," hovorí Michal Kubinec, retail manager OMV Slovensko.V ponuke novej čerpacej stanice zákazníci nájdu palivo so zaručenou kvalitou. Pre tých, ktorí svojim vozidlám chcú dopriať to najlepšie, sú k dispozícii prémiové palivá OMV MaxxMotion. Špeciálna receptúra palív OMV MaxxMotion 100plus a OMV MaxxMotion Diesel spĺňa najprísnejšie kritériá automobilového priemyslu a vďaka jedinečným aditívam vodičom ponúka vyšší výkon, nižšie opotrebenie a dlhšiu životnosť motora.Čerpacie stanice OMV sa za 30 rokov zmenili na miesta poskytovania kompletných služieb a rovnaké to bude aj v Banskej Bystrici. Vodiči a ich posádky sa na čerpacej stanici Medený Hámor môžu tešiť aj na kvalitné občerstvenie - už tradične chutnú VIVA kávu, kvalitnú 100 % arabicu, či bagety, ktoré vie obsluha čerpacej stanice zapiecť v špeciálnej peci, takže pečivo je teplé a chrumkavé, no náplň je naďalej čerstvá a svieža. Návštevníci si môžu dopriať aj hot-dogy s vysokým, až 95 % obsahom mäsa či ďalšie kvalitné produkty pod značkou VIVA.Na novej čerpacej stanici môžu zákazníci samozrejme využiť aj všetky ďalšie štandardné služby v najvyššej kvalite. Okrem toho budú mať k dispozícii možnosť zakúpiť si lístky na rôzne kultúrne či športové podujatia cez Ticketportal alebo si môžu priamo na čerpaciu stanicu nechať doručiť zásielku spoločnosťou Slovak Parcel Service. OMV nezabúda ani na tých najmenších – samozrejmosťou je prebaľovací pult.Informačný servis