Príchod pápeža Františka na Slovensko bude sprevádzať protest za odluku cirkvi od štátu

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - V nedeľu 12. septembra o 15. hodine, teda približne v čase príletu pápeža Františka na Slovensko, sa na Námestí SNP v Bratislave uskutoční protest za odluku cirkvi od štátu. Organizuje ho občianske združenie Ethos a Inštitút ľudských práv (IĽP) s podporou viacerých neformálnych zoskupení. V tlačovej správe o tom informoval Peter Weisenbacher z IĽP.Organizátori vyčítajú zákonodarcom, že za 30 rokov nedokázali splniť požiadavku z čias novembra 1989 o dôslednej odluke cirkvi od štátu a že niektoré cirkvi sú neustále financované zo štátneho rozpočtu.„Náboženstvo máme v školách, v zdravotníctve, ale aj v armáde. Politici neustále prizývajú cirkevných predstaviteľov k participácii pri pripomienkovaní alebo navrhovaní zákonov,“ povedal predseda Ethos Metod Rybár . Zdôraznil, že demonštrácia nie je mierená voči pápežovi Františkovi a ani jeho návšteve.Na webe podujatia ohlásilo účasť viac ako dvetisíc ľudí. Protestujúci chcú upozorniť aj na Vatikánske zmluvy a vyjadriť podporu obetiam zneužívania kňazmi a žiadosť o stretnutie pápeža s nimi.„Takéto stretnutia bývajú štandardným bodom programu návštev pápeža Františka v iných krajinách. Dodáva tak obetiam, ktoré často aj v dospelom veku trpia závažnými psychickými problémami, nie len legitimitu, ale aj odvahu prehovoriť. U nás to na programe, žiaľ, nie je a to napriek tomu, že zástupcovia obetí o to žiadali vopred,“ dodal Rybár.Podľa Weisenbachera je súčasný stav diskriminačný voči ateistom a malým a neregistrovaným náboženstvám.„Dochádza nielen k nerovnému zaobchádzaniu štátu s občanmi rôznych vierovyznaní, ale aj k popieraniu zmyslu slobody vierovyznania,“ tvrdí. Kvalita dodržiavania slobody vierovyznania sa totiž nemeria možnosťami väčšinovej cirkvi, ale tých menších.