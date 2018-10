OMV vzdeláva vodičov, ako si naplno užiť jazdu na okruhu SLOVAKIA RING

OMV v spolupráci s TopSpeed.sk prináša sériu edukačných videí



Vodiči si osvoja základy bezpečnosti na ceste, naučia sa ako správne brzdiť či nájsť ideálnu stopu na okruhu SLOVAKIA RING



Víťazi facebookovej súťaže si mohli svoje šoférske umenie vyskúšať na okruhu SLOVAKIA RING



„Palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels prinášajú zvýšený výkon, no vodiči musia svoje auto vedieť skrotiť. Aj preto sme pre nich pripravili skvelú pomôcku. Skúsený motoristický novinár a inštruktor Maroš Čabák ich prevedie dôležitými šoférskymi zručnosťami, ktoré by mali ovládať nielen na pretekárskom okruhu, ale aj pri každodennej premávke,“ hovorí Michaela Kuzminová, Marketing Manager, OMV Slovensko.Videá zo série si možno pozrieť na YouTube kanáli TopSpeed.sk. Inštruktora Maroša Čabáka nimi sprevádzali priaznivci OMV, ktorí sa počas leta zapojili do facebookovej súťaže. Naživo na okruhu SLOVAKIA RING postupne prešli základmi bezpečnosti, hľadaním ideálnej stopy či školou správneho brzdenia.Do série videí ešte pribudne inštruktážne video s pretekárom Ivanom Jakešom, ktorý divákom predvedie, ako jazdiť za zimných podmienok či v terénnych podmienkach.OMV Slovensko v spolupráci s pretekárskym okruhom SLOVAKIA RING organizuje viacero podujatí, zameraných na zvýšenie bezpečnosti na cestách. Okrem tipov a trikov pre bezpečnú jazdu pravidelne prináša napríklad súťaž o kurz bezpečnej jazdy, ktorá prebieha začiatkom zimnej sezóny na Facebook stránke OMV.Doteraz zverejnené videá nájdete tu:Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 90 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 66 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.Viac informácií nájdete na www.omv.sk OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 20 miliárd eur a približne 20 700 zamestnancami v roku 2017 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio s ďalšími kľúčovými oblasťami v Severnom mori, na Blízkom východe, v Afrike a v Rusku. Denná ťažba v roku 2017 dosiahla v priemere 348-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie OMV prevádzkuje tri rafinérie s kapacitou spracovania 17,8 miliónov ton ročne. Ku koncu roka 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje plynové zásobníky v Rakúsku ako aj v Nemecku; jej dcérska spoločnosť Gas Connect Austria GmbH prevádzkuje sieť plynovodov v Rakúsku. V roku 2017 dosiahol objem predaja plynu 113 TWh.