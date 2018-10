Zbierka počas Dní nezábudiek pomôže ľuďom s psychickými problémami

Ilustračné foto Foto: TASR/BYU Foto: TASR/BYU

Bratislava 3. októbra (TASR) – Od stredy do nedele 7. októbra možno v uliciach 60 miest Slovenska stretnúť okolo 2.000 dobrovoľníkov s oranžovo-červenými pokladničkami, ktorým možno prispieť do zbierky na pomoc ľuďom s psychickými problémami Dni nezábudiek. Okrem symbolických nezábudiek rozdávajú aj edukačné letáčiky o duševných poruchách, informuje Liga za duševné zdravie.Psychiater Peter Breier pripomenul, že 10. októbra je Svetový deň duševného zdravia, ktorý je tento rok tematicky zameraný na duševné zdravie detí a mládeže. Podľa Petra Blaškovitša, generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií, štatistiky naznačujú jednoznačný nárast psychických ochorení diagnostikovaných u detí a mladých ľudí.Blaškovitš označil za veľmi smutné údaje o počte samovrážd alebo pokusov o samovraždy u mladých. Ukázalo sa, že v roku 2017 na Slovensku spáchali samovraždu tri deti do 14 rokov, pričom išlo o samé dievčatá. Samovrážd vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov bolo 14, pričom v tomto prípade bolo dievča len jedno a samovraždu spáchalo 13 chlapcov.Zabiť sa pokúsilo 35 detí do 14 rokov a 94 mladistvých.hovorí Blaškovitš. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií boli hlavným motívom samovražedných pokusov konflikty a rodinné problémy. Nasledovali problémy v škole.Osvetová kampaň Ligy za duševné zdravie Vyliečme nezáujem má pomôcť zmeniť tieto štatistiky a minimalizovať počet samovrážd a samovražedných pokusov aj u mladých ľudí.hovorí riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR Martin Knut. Kampaň podporujú viaceré slovenské osobnosti, napríklad sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová, spisovateľ a publicista Michal Hvorecký, režisér Peter Bebjak, moderátori Sajfa a Marcel Forgáč, hokejisti Branko Radivojevič a Tomáš Starosta, komička Evelyn a ďalší.Primár Kliniky detskej psychiatrie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave Ján Šuba hovorí, že u detí a mladých sa depresia prejavuje patologicky smutnou náladou, problémami so sústredením a so spánkom, samovražednými myšlienkami a často sa objavuje aj sebapoškodzovanie. Tieto deti sa vyhýbajú ostatným, môže sa u nich prejaviť úzkostný syndróm a tiež bolesti hlavy, bolesti brucha a závrate.tvrdí Šuba. Približuje, že k vzniku depresie a uvažovaniu o samovražde prispievajú viaceré faktory, napríklad strata rodiča či narušený vzťah dieťaťa s rodičmi, duševné poruchy, užívanie návykových látok, iná sexuálna orientácia, zdravotné ťažkosti či fyzické a sexuálne zneužívanie. Zavážiť môže aj výskyt psychických problémov v rodine, teda dedičnosť.U detí sa objavujú aj iné psychické choroby, napríklad porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD), bipolárna porucha, teda striedajúce sa stavy patologicky nadnesenej a patologicky zníženej nálady.pripomína primár detskej psychiatrie.