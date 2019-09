On-line predaj Ikey vzrástol o 43 % a pomohol zvýšiť celkové tržby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 25. septembra (TASR) - On-line predaj švédskeho nábytkárskeho gigantu Ikea v auguste strmo vzrástol, medziročne až o 43 %. Pomohol tak zvýšiť celkový maloobchodný predaj najväčšej svetovej siete obchodov s nábytkom v lokálnych menách o 6 %. Uviedla to v stredu spoločnosť Inter Ikea, vlastník značky.Po prepočítaní na eurá dosiahli maloobchodné tržby, alebo predaj výrobkov a služieb vo všetkých 433 obchodných domoch Ikea a na internetových stránkach v auguste 41,3 miliardy eur. To predstavuje nárast o 6,5 % oproti predchádzajúcemu finančnému roku, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.Ikea, ktorá je známa obrovskými obchodmi s nábytkom na okrajoch miest, investuje značné prostriedky do prispôsobenia sa novým nákupným zvyklostiam a konkurencii on-line obchodov, do rozvoja digitálnych a iných služieb, ako aj do zriaďovania menších obchodov a showroomov v centrách miest.Výkonný riaditeľ Torbjörn Lööf uviedol, že tzv. porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok v sledovanom období stúpli o 1,2 %. A tržby z on-line predaja teraz predstavujú 7 % z celkového obratu.V predchádzajúcom finančnom roku vzrástli maloobchodné tržby Ikey v lokálnych menách o 4,5 % a porovnateľné tržby približne o 1 %.