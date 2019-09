Pri zmenách v potratovom zákone je podľa A. Danka potrebná diskusia

Na archívnej snímke predseda SNS, Andrej Danko. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Pri zmenách v potratovom zákone je potrebná diskusia a kompromis, téma by nemala byť politicky zneužívaná. Povedal to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) na stredajšom brífingu v parlamente s tým, že SNS je otvorená diskusii. Tému potratov podľa neho zneužili ĽSNS aj líder OĽaNO Igor Matovič.skonštatoval Danko v súvislosti so stredajším hlasovaním o štyroch návrhoch na zmeny potratového zákona.Ozrejmil, že poslanci z klubu národniarov mali pri hlasovaní voľné ruky a mohli hlasovať podľa svojho svedomia. Dodal, že SNS iniciuje aj okrúhly stôl, kde sa môžu spojiť ľudia, ktorým ide o vlastenectvo, národné a kresťanské hodnoty.Danko podľa svojich slov podporil návrh nezaradeného poslanca Richarda Vašečku, ktorý považuje za odbornejšie pripravený a pri ktorom nevidí snahu o politické zneužitie témy. Opak si myslí pri Matovičovi, ale aj pri ĽSNS a jej predsedovi Marianovi Kotlebovi.skonštatoval Danko.Poslanci v stredu rozhodli, že potratový zákon sa meniť nebude. Nepodporili väčšinou hlasov ani jednu zo štyroch navrhovaných noviel zákona o umelom prerušení tehotenstva. Na septembrovú schôdzu ich predložili OĽaNO, ĽSNS, poslanci zo Sme rodina Milan Krajniak a Jozef Lukáč, ale aj nezaradený poslanec Richard Vašečka.