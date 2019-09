Ondavka má 27 exekúcií, pracuje sa na znížení dlhu

Ondavka. Foto: TASR – Maroš Černý Foto: TASR – Maroš Černý

Ondavka 2. septembra (TASR) - Obec Ondavka má momentálne 27 exekúcií v hodnote asi 25.000 eur. TASR to potvrdil vedúci oddelenia správneho, štátneho občianstva a matrík Okresného úradu Prešov Branislav Mičieta.vysvetľuje Mičieta. Zároveň upozornil, že dlh je väčšinou tvorený pokutami a penále zo Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a daňového úradu.myslí si. Keďže sa jedná o pohľadávky štátnych orgánov, bolo by podľa okresného úradu vhodnéPreberajúca obec by tak nečelila prípadnému nútenému výkonu rozhodnutia. Podľa Mičietu by tak nebol exekúciou ohrozený bežný život preberajúcej obce.Ministerstvo vnútra môže poskytnúť jednorazový finančný príspevok na podporu výkonu samosprávy obce. Príspevok sa poskytuje až po pričlenení nefunkčnej obce.Ondavka je v súčasnosti nefunkčná obec, nemá starostu ani žiadneho poslanca obecného zastupiteľstva po dvoch vykonaných voľbách. K pričleneniu k druhej obci by malo dôjsť po parlamentných voľbách.