Žiaci škôl si vďaka hlasovaniu o Strom roka môžu skrášliť svoje areály

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 2. septembra (TASR) – Aj v tomto roku môžu žiaci súťažiť o výsadbu zelene vďaka celoslovenskej ankete Strom roka. Koná sa už po 17. raz a nepomáha len stromom a ich ošetreniu, ale školy si prostredníctvom nej môžu spríjemniť svoje areály. TASR o tom v pondelok informovala Martina Ragalová z banskobystrickej Nadácie Ekopolis.konštatoval programový manažér nadácie Milan Hronec.Do súťaže sa môže zapojiť akákoľvek škola zo Slovenska, ktorej žiaci sa zúčastnia na hlasovaní. To prebieha formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré školy musia poslať najneskôr do 7. októbra tohto roka.dodal Hronec. Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa zúčastnia v čo najväčšom počte, čaká odmena v podobe výsadbového materiálu v hodnote 500 eur.V rámci ankety sa koná naďalej hlasovanie verejnosti a spolu s ňou i súťaž na sociálnej sieti Instagram – Tour de Strom, kde sa súťaží o ceny od nadácie. Zapojiť sa možno do 30. septembra.