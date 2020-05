One Day Jazz Festival A-Live tentokrát prepojí Slovensko s Francúzskom

Partneri One Day Jazz A-live – 14.5.2020

Slovenský inštitút v Paríži

14.5.2020 -One Day Jazz Festival prešiel v aktuálnej sezóne 2020 na model online koncertov spojených s rozhovormi so zaujímavými osobnosťami a hudobníkmi. Počas prvého koncertu sa divákom, okrem hudobníkov, prihovoril aj, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pod jeho záštitou a v spolupráci s ôsmimi Slovenskými inštitútmi prináša festival sériu ôsmich koncertných večerov, kedy sa hudobníci spájajú zo Slovenska vždy s jednou krajinou a hudobníkom v nej.Kým počas prvého koncertu na konci apríla sa organizátori venovali Taliansku, tentokrát vďaka jazzovému gitaristovinazrú diváci do Francúzska. Pilon dostal štipendium na Berklee College of Music v Bostone a už počas štúdia získal tri výnimočné ocenenia ako hudobník: Cenu Roya Haynesa, Cenu Stephena D. Hollanda a takisto Guitar Department Achievement Award. Svoj prvý vlastný album, Ny3, nahral s Colinom Stranahanom a Mattom Brewerom v roku 2010. Nasledovali albumy Colorfield (2013), The Magic Eye (2015) a zatiaľ posledný Copper (2017).Romain Pilon Trio – Blooming:"Som veľmi rád, že sa Slovenskému inštitútu v Paríži podarilo pre tento projekt získať takých významných partnerov, akými sú legendárny parížsky jazzový klub Duc des Lombards, známe francúzske rádio France Musique, České centrum v Paríži, Paris-Prague Jazz Club, Radio Prague International, či Francúzsky inštitút na Slovensku, Rádio Devín, francúzske rádio DGN’Air, ale aj lyonský jazzový festival Jazz à cours et à jardins. Vďaka nim má koncert široké pokrytie nielen na Slovensku, ale i vo Francúzsku. Hoci v súčasnej situácii je možné uskutočniť koncert len online, vďaka týmto partnerstvám už máme dohodnuté spolupráce aj na obdobie po karanténe, a tak dúfam, že čoskoro si budú môcť diváci vo Francúzsku vychutnať slovenský jazz aj naživo," povedal, riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži.Slovenskí hudobníci vytvoria vo štvrtok kvarteto v zložení Eugen Vizváry, Juraj Griglák, Martin Valihora a Michal Bugala. Hosťom koncertného večera bude, mladá speváčka s výnimočným hlasom a nezameniteľným štýlom spevu. Svoju prvú sólovú skladbu Žena vydala minulý rok.Kristína Mihaľová – Žena:je stabilnou tvárou a hudobníkom One Day Jazz Festivalu, v jeho online podobe sa však predstaví po prvýkrát a počas diskusie bude mať možnosť vyjadriť sa k aktuálnej situácii. "Umelecké vákuum ma zaskočilo. Zo začiatku som bol zavalený správami a dosť ma to rušilo. Ale ako hovoril aj kráľ Šalamún - skrúšený duch vysáva silu, radostné srdce lieči. Prestal som sledovať správy a moja nálada sa zlepšila," povedal počas prvého koncertného večera basgitaristaa dodal: "Človek potrebuje sebadisciplínu, aby tento čas využil kreatívne. Najhoršie je v týchto dňoch bojovať s lenivosťou, lebo všetko sa dá odložiť na zajtra.""Od prvého momentu, kedy mi Martin zavolal, aby som sa stal súčasťou projektu One Day Jazz Festival A-Live, moje srdce pookrialo. Nielen hudobne, ale aj kamarátsky. Povedal som si, že toto je cesta, ktorou v tejto dobe môžeme ísť," povedal počas prvého koncertu gitarista: "Nepotešilo ma zrušenie koncertov, ale uvedomil som si, že život ide ďalej. A možno niekto tam hore dal muzikantom, ktorí hrajú veľmi veľa koncertov, priestor, aby začali uvažovať aj nad samými sebou. Takto to beriem ja. A mám priestor viac tvoriť."Riaditeľ One Day Jazz Festivaluje vďačný za partnerov a fanúšikov, ktorí aj v týchto časoch neváhajú podporiť kultúrnu oblasť: "Bez nich by to nebolo ono. Ľudia nás vlastne vpúšťajú k sebe domov, a to je veľmi zaujímavý pocit. Teraz ideme my za nimi, aby sme im priniesli hudobný zážitok. Vďaka všetkým partnerom robíme koncerty tak, aby si ich ľudia mohli pozrieť zdarma, no veľmi si vážime každého, kto nás podporí aj kúpou dobrovoľnej vstupenky vopred alebo príspevkom počas koncertu. Iba to nám umožní, aby kultúra, hudobníci a aj všetci, ktorí sa na nej podieľajú mohli časom opäť priniesť aj koncerty v podobe, na akú sme zvyknutí."One Day Jazz Festival A-Live je online verziou festivalu v roku 2020. Vzhľadom na opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, v súčasnosti prebieha formou online koncertov v dvojtýždňových intervaloch. Slovensko sa počas ôsmoch koncertov spojí do konca augusta s ôsmimi krajinami. Online stream bude k dispozícii hodinu pred začiatkom koncertu na stránke onedayjazz.sk. Dobrovoľnú vstupenku je možné si zakúpiť na stránke ticketportal.sk Podujatia pripravuje v salónoch slovenského veľvyslanectva v Paríži a vo francúzskych mestách v spolupráci s inštitúciami, ktoré disponujú vlastnými priestormi. Jeho poslaním je šíriť poznatky z oblasti kultúry a umenia, školstva, vedy, cestovného ruchu, hospodárstva, vrátane prezentácií slovenských miest, obcí a regiónov, podnikateľských subjektov a slovenských výrobkov.Informačný servis