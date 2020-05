Neuveriteľne silná žena: Indka dokázala sama porodiť svoje dieťa a prejsť 160 kilometrov do najbližšieho mesta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2020 - Tehotná žena na ceste peši naprieč Indiou sa zastavila, aby porodila a následne pokračovala ďalších 160 kilometrov spolu s novorodencom. Informuje o tom spravodajský portál CNN, ktorý však nepozná jej totožnosť.Žena sa spolu s manželom a štyrmi ďalšími deťmi vybrala z mesta Násik v štáte Maháraštra do Satny v susednom Madhjapradéši.Rodina totiž v Násiku nemala kde žiť a v dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu prišla aj o možnosť zarobiť si na živobytie.O príbehu informovala Kavita Kaneš, ktorá rodinu zastavila na kontrolnom stanovišti pri vstupe do Madhjapradéša."Po pôrode si len hodinu a pol či dve odpočinula. Rodina nemala žiadne peniaze, nemala sa ako prepraviť a nikto ich neodviezol," opísala Kaneš s tým, že žena porodila dievčatko 5. mája a po štyroch dňoch dorazili k stanovišťu.Tam následne Kaneš zariadila, aby ženu vzali do karanténneho zariadenia a dostala zdravotnícku pomoc.