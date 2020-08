One Day Jazz Festival pokračuje 4 koncertami pre verejnosť

Mattia Boyzz, Oskar Rózsa, Zdenka Predná a Ondrej Štveráček v Banskej Štiavnici

11.8.2020 (Webnoviny.sk) -"Nedá sa začať inak ako poďakovaním. Pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka sme pripravili projekt, ktorý prepája umelcov na Slovensku s umelcami v zahraničí online a diváci nás mohli sledovať aj v čase, kedy klasické kultúrne podujatia neboli možné," povedal organizátor festivalu. Po štyroch čisto online koncertoch a jednom už s divákmi v štúdiu L+S prichádza One Day Jazz Festival so sériou štyroch augustových koncertov, ktoré prinesú domácich i zahraničných umelcov do troch slovenských miest. "Naším dlhodobým cieľom je spájať slovenskú a svetovú hudobnú scénu a pomocou rôznych fúzií umelcov pripomínať idey humanizmu a tolerancie. Dnes viac ako inokedy je One Day Jazz Festival možnosťou ako prezentovať slovenskú kultúru na medzinárodnej scéne, čo sa nám darí najmä vďaka spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí," dodal Valihora."Koronakríza zasiahla kultúru oveľa silnejšie ako si mnohí uvedomujú. Hudobníci prišli o, vo veľkej miere, jediný zdroj svojich príjmov a málokto z nich mal možnosť uchádzať sa o príspevky, ktoré mohli poberať zamestnávatelia alebo SZČO. O to viac si cením, že náš generálny partner, Národná lotériová spoločnosť TIPOS, nám pomohol spojiť dve kľúčové veci – priniesť opäť hudbu priamo k divákovi a zároveň aj priniesť prácu slovenským hudobníkom a všetkým, ktorí sa na týchto koncertoch podieľajú. One Day Jazz Festival bude tentokrát o našich slovenských svetových hudobníkoch," povedalOficiálne otvorenie augustovej časti One Day Jazz Festivalu bude patriť 13. augusta v Banskej Štiavnici formácii Mattia Boyzz. "Moje hudobné začiatky siahajú až do útleho detstva. Ako trojročný som úspešne kradol otcovi jeho gitaru. Neskôr ako osemročný, keď som pricestoval s mamou z Talianska domov, stáli tam rozložené strýkove bubny. Uprosil som otca, aby ma pustil sadnúť si za ne a hneď som sa v nich našiel," prezrádza mladý talentovaný bubeník a multiinštrumentalista, okolo ktorého formácia vznikla.Špeciálny nádych bude mať bezpochyby jeden z najlepších slovenských hudobníkov Oskar Rózsa. Iregulárny projekt Oskar Rózsa Partnership Unlimited vznikol ako prirodzené pokračovanie prvého dielu projektu uvedeného ešte v roku 2009. Kapela, ktorú tvoria najvýraznejšie osobnosti progresívnej slovenskej a českej jazzovej scény, interpretuje pôvodné kompozície hudobného skladateľa, producenta a multiinštrumentalistu Oskar Rózsu a ostatných členov, snažiac sa o fúziu moderného jazzu s vplyvmi world music, neopomínajúc ani odkazy k tradičnej, vážnej a jazzovej hudbe. Hosťom projektu, ktorého súčasťou je aj speváčka Zdenka Rózsa-Predná bude český tenor saxofonista a skladateľ Ondrej Štveráček.Dvojicu bratislavských koncertov One Day Jazz Festivalu otvorí 18. augusta koncert Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band s Kristínou Mihaľovou, Petrom Lipom a Ádámom Gráfom z Maďarska v Starej radnici. Skupina popredných slovenských hudobníkov sa po prvýkrát prestavila verejnosti v roku 2004 a odvtedy účinkovali na takmer všetkých väčších festivaloch. Svoje spevácke umenie predstavia Kristína Mihaľová, so svojím vyzretým výnimočným hlasom, a nepísaný kráľ slovenského jazzu – Peter Lipa. Zahraničným hosťom bude tentokrát trubkár Ádám Gráf z Maďarska."Teší ma, že pokračujeme v myšlienke prepojenia Slovenska so zahraničím a aj v prípade týchto štyroch koncertov budeme vysielať online do celého sveta. Spolu so Slovenskými inštitúmi v Prahe, Waršave a Budapešti budeme propagovať myšlienky tolerancie, humanizmu a vzájomnej spolupatričnosti prostredníctvom toho, čo ovládame najlepšie – hudby. Aj tieto hudobné fúzie majú ukázať, že sa ako ľudia nedáme zlomiť, ale budeme hľadať cestu, ako prekonať prekážky, ktoré nám život občas prinesie," povedalDva koncerty, o 17:30 a o 19:30, pripravili organizátori One Day Jazz Festivalu v spolupráci s Národnou bankou Slovenska na 19. augusta na Kremnickom hrade. "Veľmi ďakujeme NBS za spoluprácu a podporu nášho festivalu. Výber lokality, teda Kremnsického hradu, a aj možnosť hrať na miestnom organe dodajú jednu z kľúčových esencií tohto koncertného večera," povedal riaditeľ festivalu. Prvý z nich bude patriť českej hudobníčke Kateřine Chrobokovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Katta. Varhaníčka a čembalistka odštartovala svoju medzinárodnú kariéru víťazstvom na organovom festivale v Anglicku v roku 1999 a od tohto času patrí medzi medzinárodne najuznávanejších českých hudobníkov. Vystupuje formou kostolných koncertov, kedy hrá na tradičných chrámových varhanoch i mimo kostolov na unikátnych bielych, elegantných a minimalistických varhanoch, ktoré jej boli vytvorené na mieru.Koncert o 19:30 bude v Kremnici patriť hudobníčke Zuzane Mojžišovej, ktorá sa predstaví so svojím projektom Puščana. Koncert odkazuje na Zuzanin ostatný album s rovnakým názvom, ktorý obsahue piesne z rôznych regiónov Slovenska a ktoré sprevádzajú život človeka od narodenia až po smrť. Hosťom bude tentokrát poľský huslista Adam Baldych, ktorý vo svojej hudbe vedome odkazuje na poľskú tradíciu a stiera hranice medzi klasickou a jazzovou hudbou. "Adam je v súčasnosti najväčšou zahraničnou hviezdou na európskej jazzovej scéne. Spolupracoval s takými umelcami ako Joachim Kuhn, Lars Danielsson, Helhe Lien, Yaron Herman a mnohými ďalšími. Dokonca britský The Guardian sa o ňom vyjadril, že by mal byť ocenený za vytvorenie úplne nového ‚jazyka‘ pre jazzové husle," povedal o BaldychoviUmelecké kvality Zuzany Mojžišovej a Adama Baldycha si vychutnajú aj diváci na Bratislavskom hrade 20. augusta. Okrem nich sa však možno tešiť aj na unikátne spojenie formácií Dan Bárta & Illustratosphere a Mucha Quartet.Už viac ako dvadsať rokov okúzľuje poslucháčov naprieč generáciami a hudobnými žánrami Dan Bárta & Illustrastosphere. Český spevák s nezameniteľným hlasom a vynikajúcou technikou spevu bol jedenásťkrát ocenený v Cenách Anděl (10x Spevák roka a 1x Spevák štvrťsotorčia). V Bratislave vystúpi Illustratosphere spolu s mladým slovenským komorným zoskupením Mucha Quartet.Vstupenky na jednotlivé koncerty sú k dispozícii v sieťach Predpredaj.sk Koncerty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.MattiaBoyzz /SKOskar Rózsa Partnership Unlimited feat. Zdenka Predná /SKHosť: Ondrej Štveráček /CZMatúš Jakabčic CZ-SK Big-Band feat. Kristína Miháľová & Peter Lipa /SKHosť: Ádám Gráf /HU17:30 Katta /CZ19:30 Zuzana Mojžišová Puščaňa /SKHosť: Adam Baldych /PLDan Bárta – Illustratosphere /CZ + Mucha Quartet /SKZuzana Mojžišová Puščaňa /SK feat. Adam Baldych /PL a hostiaMladý 17-ročný slovensko-taliansky bubeník Mattia Müller prichádza so svojím projektom MattiaBoyzz. Skupina vznikla v júli 2018 po spoločnom absolvovaní letnej jazzovej dielne. Členovia zoskupenia vtedy (Mattia Müller, Juraj Námešný, Fredy Košecký, Karol Toma, Šimon Štímel) účinkovali na BJD 2018 na pódiu mladých talentov. Začiatkom roka 2019 klarinetistu Šimona Štímela nahradil saxofonista Michal Hrabovský.V roku 2019 skupina odohrala niekoľko koncertov ako predkapela na vystúpeniach Petra Lipu, a to najmä na krste jeho nového CD "Dobré Meno". Spolupracovala na niekoľkých vystúpeniach s uznávaným harmonikárom Erichom BOBOŠ Procházkom. Na jeseň v roku 2019 sa skupina MattiaBoyzz zúčastnila súťaže Nové Tváre Slovenského Jazzu, ktorú vyhrala a paralelne sa zúčastňovala súťaže JazzStartUp, kde vyhrala cenu za Live Performance. V roku 2020 skupina účinkovala na niekoľkých jazzových festivaloch a začala pripravovať debutový album, ktorý produkuje Oskar Rózsa. V auguste 2020 sa v skupine vymenili členovia okrem gitaristu Fredyho Košeckého a prvýkrát zahrajú v novom zoskupení vlastné kompozície, ktoré budú aj na debutovom albume.Na One Day Jazz Festival A-Live vystúpia v zostave: Mattia Müller (bicie nástroje), Peter Kunzo (klávesy), Mário Belák (alt saxofón), Fredy Košecký (gitara) a Miloš Bulík (basgitara).MattiaBoyzz - Really?!MattiaBoyzz & Boboš - Amazing GraceSlovenský dirigent, skladateľ a multinštrumentalista Oskar Rózsa je jednou z hlavných hnacích síl domácej jazzovej scény. Originátor, producent a spolutvorca mnohých hudobných projektov presahujúcich konvenčný rámec (Under my Spell, Hrana, Legenda o Rytieroch zo Sitna, Free Faces, The Universal Cure a iné). Spolupracoval z mnohými umelcami a hudobnými telesami doma a v zahraničí (Ursíny, Brezovský, Varga, Filip, Kučerová, Jon Anderson, Will.I.am a ďalší). Ako basgitarista účinkoval v troch výnimočných triách (Šeban-Rozsa-Buntaj, Shannon-Rozsa-Valihora a Krajňák-Rozsa-Hodek) a je hosťujúcim dirigentom multižánrového zamerania a vyhľadávaným štúdiovým producentom. Na svojom konte má niekoľko desiatok CD albumov ako producent, 4 celovečerné filmy a niekoľko umeleckých ocenení. Žije s manželkou Zdenkou Rózsa-Prednou a ich dvoma synmi v Banskej Štiavnici.Na One Day Jazz Festivale 2020 sa predstaví so svojím iregulárnymi projektom Oskar Rózsa Partnership Unlimited v zostave Oskar Torok (trúbka), Ondrej Krajňák (piano), Eugen Vizváry (Rhodes piano), Oskar Rózsa (basgitara, Lyra-8), Martin Valihora (bubny), Zdenka Rózsa-Predná (vokály) a s hosťom Ondřejom Štveráčkom (tenor saxofón). Kapela s najvýraznejšími osobnosťami progresívnej slovenskej a českej jazzovej scény interpretuje pôvodné kompozície svojich členov a snaží sa o fúziu moderného jazzu s vplyvmi world music a odkazmi na tradičnú vážnu i jazzovú hudbu.Oskar Rózsa: CLUSTER I.Saxofonista Ondřej Štveráček patrí už viac ako dekádu k najvýraznejším postavám nastupujúcej jazzovej generácie v Česku. Je kmeňovým hráčom orchestra Gustava Broma, pravidelne spolupracuje s výraznými hráčmi pohybujúcimi sa v stredoeurópskom regióne. Okrem aktivít tzv. sidemana usilovne rozvíja svoj vlastný systém hry na saxofón neprehliadnuteľne inšpirovaný jazzovou tradíciou.Ondřej Štveráček Space Project 2019Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band sa po prvýkrát verejnosti predstavil v roku 2004 na festivale v Přerove. Počas svojej existencie účinkoval takmer na všetkých väčších festivaloch ako aj samostatných koncertoch v Čechách a na Slovensku. Koncertoval aj v Srbsku a v. Spolupráca s ORF spolu s popredným rakúskym saxofonistom Harry Sokalom vyústila aj do nahrávky koncertu v Radiokulturhause a na CD vyšla aj nahrávka koncertu na Pražskom hrade ktorého usporiadateľom bol český prezident Václav Klaus, rovnako tak záznam Novoročného koncertu Volksbank 2009, na ktorom účinkoval Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band aj so sólistami Sigi Finkelom a Bercom Baloghom.Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band sa skladá z popredných jazzmanov z Čiech a Slovenska, ktorí majú s pôsobením vo veľkých jazzových orchestroch bohaté skúsenosti; v ostaných rokoch je stálym členom orchestra aj Ádám Gráf na poste 1. trúbky, kmeňový člen Modern Art Orchestra z Budapešti. Ťažiskom repertoáru big bandu sú skladby M. Jakabčica, ako aj jeho autorské aranžmány známych jazzových štandardov. Od roku 2010 je jeho program obohatený o skladby z projektu "Blázni z Chelmu", na ktorom sa autorsky okrem M. Jakabčica podieľa aj Erik Rothenstein, ako aj o skladby ďalších autorov – členov orchestra (Michal Motýľ, Lukáš Oravec, Ľuboš Šrámek, Erik Rothenstein). Niekoľkoročná Jakabčicova spolupráca s Harry Sokalom vyústila aj do spoločnej suity pre big band a sólo tenor/soprán saxofón. Orchester má v repertoári aj Ellingtonovu/Strayhornovu "The Nutcracker Suite" – Ellingtonovo a Strayhornovo spracovanie Čajkovského Luskáčika.Na One Day Jazz Festivale 2020 sa predstavia v zložení Miroslav Poprádi (as, cl), Ondřej Štveráček (ts,ss), Martin Uherek (ts), Erik Rothenstein (bs, cl) – drevá; Ádám Gráf, Ľuboš Kamenský, Lukáš Oravec – trúbky a krídlovky; Richard Šanda, Branislav Belorid, Michal Motýľ (basový trombón) – trombóny; Ľudovít Kotlár (klavír), Matúš Jakabčic (gitara), Tomáš Baroš (kontrabas), Marián Ševčík (bicie) – rytmika.Bratislavské jazzové dni 2011 (záznam RTVS) – Room #445 (Matúš Jakabčic):Bratislavské jazzové dni 2011 (záznam RTVS) - Magic Zephyr (Matúš Jakabčic-Harry Sokal, arr. M. Jakabčic) + hosť Harry SokalKoncert.klub pod lampou, 7.11.2019 - On a Bright Day (Matúš Jakabčic):Maďarský trubkár z Mohácsa vyštudoval hru na tento nástroj na Franz Liszt Music School a zúčastnil sa viacerých talentových súťaží po celej rodnej krajine. Vzdelával sa aj pod vedením Arnolda Sranka na Hudobnej akadémii v Grazi. V Budapešti na jazzovej fakulte na škole Franz Liszt Academy of Music absolvoval pod vedením Kornéla Fekete Kovácsa. Ihneď po promócii dostal pozvánku do Budapeštianskeho jazzového orchestra a od roku 2005 do 2019 bol aj členom Orchestra moderných umení.V súčasnosti je sám pedagógom na dvoch maďarských hudobných školách a lekcie viedol aj v Prahe na Medzinárodnom jazzovom kempe. Je stabilnou súčasťou Matúš Jakabčic CZ-SK Big Bandu. Medzi jeho profesionálne ambície patria hrania v kvalitnej kapelu s rôznymi hudobníkmi, vyladenie vlastného umeleckého štýlu na vyššiu úroveň a kvalitne vyučovať nástroje, ktoré ovláda.Gráf Ádám - Kovács Péter Liszt Ferenc ZeneiskolaSpeváčka s výnimočným hlasom rozvírila vody slovenského jazzu v roku 2017, kedy získala cenu Objav roka v súťaži Nové tváre slovenského jazzu. Rodáčka z Trebišova vystupuje v dvojici s Jakubom Šedivým, s ktorým vydala len minulý mesiac svoj debutový album pod menami Kristin Lash a Jakob Grey. Za rok 2019 boli nominovaní v kategórii Objav roka a získali Ocenenie Nadácie Advance Investments na Radio_Head Awards. Kristína si veľmi rýchlo získala uznanie nielen slovenskej jazzovej scény a jej hlas je skutočne mimoriadny.Kristína nerozlišuje medzi žánrami a je presvedčená, že hudba je len jedna. Aj to bol dôvod, prečo debutový album má skôr soulový ako jazzový charakter. Na One Day Jazz Festival A-Live 2020 vystúpi ako hosť spolu s Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band a Petrom Lipom.Kristína Miháľová & Jakub Šedivý – PeacocksKristin Lash & Jakob Grey – Sleepin‘ With The Lights OnKristína Miháľová & Jakub Šedivý – SkiesPeter Lipa je synonymom slovenského jazzu z viacerých dôvodov. Od svojho založenia v roku 1990 je prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti. Od roku 1976 je dramaturgom a jedným z hlavných organizátorov festivalu Bratislavské jazzové dni. Ale predovšetkým je bezkonkurenčne najznámejším a najúspešnejším slovenským jazzovým spevákom, ktorý sa v 80. rokoch minulého storočia objavoval v Top5 najlepších európskych vokalistov prestížneho časopisu Jazz Forum. Hoci svoj prvý album vydal až v 40-ke, na jeho konte odvtedy pribudli viac ako dve desiatky štúdiových alebo koncertných albumov v najrozličnejších zostavách hudobníkov najrozličnejších generácií. Prezentuje v nich rôzne podoby jazzu a majstrovsky ich vie podať v podobe, ktorá osloví aj mainstreamového poslucháča, neraz za pomoci skvelých textov jeho generačného kolegu Milana Lasicu.Peter Lipa – Lipove BluesPeter Lipa - Problémy s problémamiKatta otvára svojou hudbou nové svety, či už v kostole na tradičných chrámových varhanoch alebo aj mimo neho na unikátnom bielom nástroji, ktorý bol vytvorený pre ňu na mieru. Jej biele varhany sú elegantné a minimalistické, pričom Katta je neprehliadnuteľná: bosonohá varhanistka, anjelsky éterická aj zemito živelná. Jej autorské skladby, sólové aj orchestrálne, znejú rovnako ako jej sýty, vrúcny hlas a priťahujú pozornosť. Svojou interpretáciou si Katta získava poslucháčov mimo rámec tradičnej klasickej hudby. Jej koncerty sú nabité energiou a vzrušením.Jej prelomový album Organ Works "Veni Sancte Spiritus" otvoril dvere do hudby v srdci tejto umelkyne. Spolu so skladbami Bacha, Pärta alebo Messiaena ponúka na tomto albume po prvýkrát aj svoje vlastné skladby, ktoré znejú, akoby ani neboli z tohto sveta. V roku 2019 získala Katta cenu klasickej hudby "Classic Prague Awards" za svoj autorský projekt Vox Organi.Ako klasická varhanistka a čembalistka na seba Katta v medzinárodnom meradle upozornila pri koncertoch s orchestrami ako Anima Eterna, Zurich Chamber Orchestra, Royal Flemish Philharmonic, Symfonickým orchestrom hlavného mesta Praha FOK či Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu. Vystúpila na európskych multižánrových festivaloch.Katta – Bogorodice DjevoKatta a Jura Pavlica & Hradišťan – Bogorodice DjevoSlovenská speváčka a redaktorka Rádia Slovensko, muzikologička a dramaturgička sa aranžovaniu a interpretácii ľudových piesní v novom šate venuje od roku 2000, kedy vznikol nápad prepojiť tento žáner s rockom. Jej CD "Zuzana Mojžišová" získalo dve ceny IFPI Aurel 2004. Po dlhšej odmlke sa Zuzana Mojžišová snaží nadviazať na svoju predchádzajúcu tvorbu a v priebehu rokov 2018-2019 nahrala nový album Pučšaňa s piesňami z rôznych regiónov Slovenska, ktoré spravádzajú, lemujú život človeka od narodenia až po smrť.Zuzana Mojžišová a jej družina účinkujú v zložení: Zuzana Mojžišová (vokály), Andrej Šeban (gitara), Oskar Rózsa (basgitara), Martin Valihora (bicie), Stano Palúch (husle), Marcel Comendant (cimbal), Oskar Török (trúbka), Miki Skuta (klavír), Rasťo Andris (ľudové aerofónne nástroje) a hostia.Zuzana Mojžišová – PuščaňaZuzana Mojžišová - MariškaPoľský huslista a skladateľ zložil a nahral päť albumov, získal niekoľko ocenení vrátane ECHO JAZZ 2013 (Najlepší medzinárodný inštrumentalista). Svoj hudobný svet si Adam Bałdych vytvára veľmi dôsledne a precízne, pričom si na spoluprácu pozýva uznávaných umelcov ako: Joachim Kuhn, Lars Danielsson, Helge Lien, Yaron Herman, Nils Landgren, Iiro Rantala, Marius Neset, Aaron Parks, Jacob Karlzon, Billy Cobham.Adam je považovaný ja jedného z najinovatívnejších huslistov, vytvoril úplne novú "slovnú zásobu pre husle" a pravidelne je označovaný za huslistu s nepochybne najlepšou technikou spomedzi jazzových hustlistov. Bałdych ide nekompromisne svojou vlastnou cestou a neustále ukazuje nové hudobné oblasti, ktoré pre seba objavil. Jeho hudba pochádza z bohatého zdroja techník a zvukov klasickej hudby, ale vo svojej podstate je nepredvídateľná, slobodná a hlboko zakorenená v jazzovom idióme.Bałdych vo svojej hudbe vedome odkazuje na poľskú tradíciu a stiera hranice medzi klasickou a jazzovou hudbou. Jeho rýchlo rastúca kariéra mu umožnila predstaviť svoju hudbu na mnohých prestížnych festivaloch po celom svete.Adam Bałdych Quartet – Spem In AliumAdam Bałdych – Warsaw UprisingADAM BALDYCH QUARTET - LIVE / BEHIND THE SCENESČeský spevák, textár a fotograf je držiteľom jedenástich ocenení Akadémie českej populárnej hudby. Svoje jazzové umenie predstavuje spolu so skupinou Illustratosphere, s ktorou natočil štyri štúdiové albumy (Illustratosphere, Entropicture, Animage a Maratonika) a vydali aj živý retrospektívny dvojalbum (Retropicture Livě). Nezameniteľný hlas s vynikajúcou technikou spevu, prvotriedni hudobníci a piesne, ktoré idú nad štandardy populárnej hudby, aj tak by sa dala charakterizovať hudba zoskupenia Dan Bárta & Illustratospere, ktorá oslovuje poslucháčov naprieč generáciami a hudobnými žánrami už viac ako dvadsať rokov.Skupina nedávno obmenila svoju zostavu a pripravuje dlho očakávaný piaty štúdiový album "Kráska a zvířený prach". Na One Day Jazz A-Live 2020 vystúpia v zostave: Dan Bárta (vokály), Filip Jelínek (klávesy), Robert Balzar (kontrabas, basgitara), Martin Valihora (bicie) a Miroslav Chyška (gitary).Dan Bárta a Illustratosphere na turné - 11.6.2020 Hotel International PragueDan Bárta a Illustratosphere – Kráska a zvířený prachMucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov "Muchovo kvarteto". Komornú hudbu študovali na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika, na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla, a taktiež na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride pod vedením Güntera Pichlera.Mucha Quartet pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí – spomeňme napr. Bratislavské hudobné slávnosti, festival Viva Musica!, Pražská jar, Concentus Moraviae, recitál vo viedenskom Musikverein, Bordeaux String Quartet Festival, festival Allegretto v Žiline, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Albrechtina – (Ne)známa hudba, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Luxemburskej filharmónie, Musiksommer Reichenau, Schubertiade Schwarzenberg, oficiálna návšteva anglickej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku v roku 2008. V roku 2016 koncertovali na turné v Južnej Kórei a v Číne. V auguste 2013 získali cenu primátora mesta Piešťany za propagáciu slovenskej hudby. Obdržali titul Mladý tvorca v rámci Ceny Nadácie Tatrabanky v kategórii Hudba za rok 2016.Mucha Quartet vystupujú v zostave: Juraj Tomka (1. husle), Jozef Ostrolucký (2. husle), Veronika Kubešová (viola) a Pavol Mucha (violončelo).Pocta J. L. Bellovi – Sláčikové kvarteto e mol v uhorskom štýleMichelle for String QuartetMartin Valihora (* 4.máj 1976, Bratislava) je slovenský hráč na bicie nástroje a perkusie. Narodil sa v hudobníckej rodine, jeho otec Dušan Valihora bol profesionálny basgitarista a jeho mama Jana Beláková speváčka. Valihora študoval klavír v rokoch 1986-1987, kedy prešiel na bicie a začal chodiť na lekcie ku slovenskému bubeníkovi Oldovi Petrášovi. "Boli to veľmi silné a krásne pocity naplnenia, po ktorých som túžil od malička. Hrať na bicích bol môj sen už od nepamäti. Prežíval som pocit obrovskej vášne vždy, keď som sa dostal do ich blízkosti." V rokoch 1990-1992 študoval bicie a perkusie na Konzervatóriu v Bratislave, v štúdiu hry na bicie pokračoval na svetoznámej Berklee College of Music v Bostone. Napriek dlhým rokom života a práce za veľkou mlákou, Martin nezanevrel ani na svoje slovenské hudobné projekty a aktivity, vďaka čomu sa stal v roku 2000 držiteľom prestížneho titulu "Najlepší inštrumentalista roka". Viac ako 20 rokov je Martin Valihora označovaný za jedného z najvyhľadávanejších štúdiových hráčov do hudobných projektov v Európe i USA. Za hranicami Slovenska svoje meno najväčšmi preslávil dlhodobou spoluprácou s virtuóznou japonskou klaviristkou Hiromi Uehara. Hral a hrá vo viacerých domácich aj medzinárodných zoskupeniach (Mezzoforte, trio Depart Refire a trio Ovsepian, Camarda, Valihora), spolupracoval a spolupracuje s množstvom domácich aj zahraničných spevákov a muzikantov (Oskar Rózsa, Vardan Ovsepian, Daniele Camarda, Eugen Vizváry, Juraj Griglák, Richard Müller, Gabo Jonáš, Andrej Šeban, Ron Affif, John Shannon, Mitch Cohn, Lee Ritenour, Frank McComb, Tony Grey, Harry Sokal a ďalší). 