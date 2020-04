One Day Jazz Festival štartuje v roku 2020 špeciálnymi online koncertami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2020 (Webnoviny.sk) -"Rovnako ako všetkých hudobníkov aj nás, organizátorov One Day Jazz Festival, zastihli opatrenia v čase príprav na tohtoročný festival. Vďaka našim partnerom môžeme odštartovať aktuálny ročník v unikátnom online priestore. Kultúra je jeden z pilierov spoločnosti, preto vítam spoluprácu s ministerstvom zahraničných vecí a slovenskými inštitútmi, keďže spájanie a budovanie spoluprác je jednou z hlavných myšlienok festivalu," povedal Martin Valihora. Slovenský bubeník, známy svojím nasadením a zápalom sa pustil do práce a festival preniesol do online priestoru. "Stále platí, že chceme prepájať umelcov z rôznych kútov sveta. Dnes oveľa viac je potrebné hovoriť o spolupatričnosti a v čase sociálnej izolácie aj o vzájomnej interakcii. Od dnes (pozn. 30.4.) nás do konca augusta čaká osem koncertov, ktoré sa budú súčasne prenášať do ôsmich krajín sveta a vždy sa budeme spájať aj s umelcom z danej krajiny, aby nám priblížil ich aktuálnu situáciu," dodáva.Hneď prvý koncert bude zaujímavou, až rodinnou záležitosťou. Divákom sa predstaví Štefan Bugala Trio (Štefan Bugala, Juraj Griglák, Martin Valihora) spolu s Michalom Bugalom a špeciálnym hosťom, Luciou Bugalovou. Naživo sa hudobníci spoja s jazzovým basgitaristom Daniele Camardom a vytvoria tak most s Talianskom, ktoré patrí medzi krajiny najviac postihnuté ochorením COVID-19."Jazzová hudba potrebuje svoj priestor. Vždy sa snažíme koncerty umiestniť do rôznych priestorov, ktoré sa k daným umelcom hodia, ktoré ich vedia vystihnúť a ktoré dodajú hudbe ešte jeden rozmer. Online priestor ponúka zaujímavé možnosti, ktoré by sme chceli využiť. Veríme, že prinesieme k divákom do ich priestoru atmosféru hudby a procesu jej tvorby, aby ju divák tiež vnímal. Zároveň symbolicky vyjadrujeme, že aj my, hudobníci, sme teraz disciplinovane doma, tam na nich čakáme a zahrievame sa hudbou," hovorí M. Valihora.Vystupujúci hudobníci nezabúdajú ani na pomoc zdravotníkom. "Hoci je koncert voľne dostupný pre každého, kto si pustí live stream, diváci majú možnosť nás podporiť dobrovoľným vstupným. Spolu s ostatnými hudobníkmi sme sa dohodli, že sumu, ktorú týmto spôsobom získame, rozdelíme na dve časti. Jedna nám pomôže vykryť náklady na realizáciu koncertov a druhú venujeme Národnému ústavu detských chorôb na Kramároch," objasnil Martin Valihora.Prvý zo série koncertov One Day Jazz Festival A-LIVE bude naživo streamovaný na stránke onedayjazz.sk už dnes, 30. apríla 2020 o 20:00. Dobrovoľné vstupné je možné uhradiť prostredníctvom siete Ticketportal.sk . Do konca augusta nás čaká celkovo osem takýchto koncertov, ktorých program bude festival postupne zverejňovať. Na festivale sa predstaví viac ako 70 hudobníkov zo slovenskej scény a takisto aj z ďalších krajín. Online stream bude vysielaný v dvoch jazykoch.Podujatie sa koná v spolupráci s ôsmimi Slovenskými inštitútmi pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka.Informačný servis