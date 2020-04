Slovenské GLOBALEXPO zaznamenalo registráciu prvých zahraničných firiem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská spoločnosť GLOBALEXPO poskytujúca prvé celosvetové online výstavníctvo zaznamenala za posledný mesiac registráciu viac ako 100 spoločností a to už aj prvých zahraničných firiem. Dôvodom je, že podobne ako na Slovensku, s pretrvávajúcimi reštrikciami v súvislosti s koronavírusom, stúpa záujem o online výstavníctvo a s tým spojený predaj aj za našimi hranicami.Prvotná myšlienka založiť online výstavisko prišla už v roku 2010. Následne GLOBALEXPO oficiálne sprístupnilo webovú aplikáciu v novembri 2019, pričom celý produkt je realizovaný šikovnými slovenskými odborníkmi. Koncom marca 2020 v reakcii na súčasnú situáciu založilo na Slovensku iniciatíva #POMAHAME , ktorá umožňuje podnikateľom bezplatnú registráciu a vytvorenie online profilu na celosvetovom online výstavisku GLOBALEXPO "Online výstavy GLOBALEXPO osobne vnímam ako jednu z možností ako priniesť našim podnikateľom z geograficky nezávislých trhov niečo iné ako individuálne e-shopy alebo web stránky, kde podnikatelia často čakajú, že si ich niekto nájde sám. Svet potrebuje v dnešnej dobe jeden multijazyčný katalóg, kde jednoducho nájdeme či už ako podnikateľ vhodnú online výstavu a prezentáciu svojich výrobkov a služieb, alebo ako zákazník sa pozrieme na inú výstavu a zároveň to bude o kvalite a dôveryhodnosti jej obsahu," vyslovil svoj názor hlavný analytik a poradca GLOBALEXPO Marian Zvada, ktorý zároveň pôsobí v USA ako systémový analytik a intergátor spolupracujúci na jednom z najväčších projektov ľudstva pre podporu skúmania vzniku vesmíru pod názvom Large Hadron Collider v CERNe - urýchlovača častíc na Francúzsko-Švajčiarskej hranici v Ženeve.Jedným z cieľov spoločnosti je pomáhať všetkým živnostníkom, mikro, malým a stredným podnikateľom s ich biznisom vo forme poskytnutia bezplatného plánu online výstaviska GLOBALEXPO a to stále v štyroch jazykoch úplne zdarma, čím sa podporuje takto spoločne prichádzajúci reštart a transformácia celej ekonomiky. GLOBALEXPO plní svoju základnú funkciu, a to online výstavisko, ktoré z dlhodobého hľadiska vývoja informačných technológií nahrádza nutnú fyzickú prítomnosť vystavovateľov na výstavách, nech sa už konajú kdekoľvek na svete."Snažíme sa flexibilne reagovať na rýchlo meniaci sa trh. V tejto súvislosti sme okrem iných partnerov nadviazali spoluprácu aj so spoločnosťou SVT, organizátora SPIŠ-EXPO a TATRA-EXPO. Tento rok z dôvodu pandémie sa výstava TATRA-EXPO 2020 neuskutočnila v plánovanom termíne, a to po viac ako 21 rokoch. Prostredníctvom našej online aplikácie majú možnosť vystavovať všetky spoločnosti, ktoré boli dovtedy súčasťou týchto výstav," vysvetlil jeden zo zakladateľov GLOBALEXPO Ján Bielik.Online výstavisko má okrem už spomínaných funkcií množstvo ďalších výhod uľahčujúcich online fungovanie všeobecne. Začína to jednoduchou formou registrácie, a to buď samoregistráciou vystavovateľa cez interaktívneho sprievodcu alebo asistovanou registráciou cez e-mail alebo zaslaním obyčajnej SMS. Tým je umožnené firme už do piatich minút vystavovať na niektorej z online výstav."Vystavovatelia s plateným plánom sa aktívne a propagujú na sociálnych sieťach prostredníctvom GLOBALEXPO . S nami nie je potrebné riešiť samostatne webhosting, drahú výrobu webových stránok nehovoriac o e-commerce riešeniach. Práve naopak, vytvárame jednoduché a unifikované online prostredie bez reklám a rušivých prvkov so zámerne jednoduchým prostredím na prezentáciu kľúčových informácii o činnosti vystavovateľa, jeho produktoch a službách. Našim cieľom je vytvoriť najväčšie online výstavisko s výstavami po celom svete. Vystavovatelia ako aj samotní návštevníci sa ich nemusia zúčastňovať osobne a zbytočne cestovať. Jednoznačne tým šetria čas, energiu a peniaze. Kto mieni využiť celkový potenciál naplno, môže kedykoľvek z bezplatného plánu prejsť na niektorý z platených plánov a využiť celý potenciál online výstavy naplno s našou maximálnou podporou," dodal na záver Bielik. GLOBALEXPO pravidelne publikuje užitočné informácie pre vystavovateľov a informuje o nich aj na sociálnych sieťach Facebook , LinkedIn aj Vkontakte.Spoločnosť zároveň ponúka stáž pre študentov cudzích jazykov, ktorí majú záujem sa na jednej strane zdokonaľovať vo svojom odbore a na druhej strane pomôcť podnikateľom ekonomicky preklenúť náročné pandemické obdobie.100% slovenská online aplikácia GLOBALEXPO vznikla po niekoľkoročnom vývoji v roku 2018 vďaka správnej kombinácii expertov na informačné technológie a ľudského tvorivého myslenia začala aktivity koncom roka 2019. Jej cieľom je spájať nielen slovenských a českých podnikateľov svet.Stále je možné využiť bezplatný plán s obmedzenou funkcionalitou. Platené plány začínajú v prepočte už od pár centov na deň, čo je veľmi priaznivá cena aj pre tú najmenšiu spoločnosť, ktorá chce vystavovať online aj napriek pandémii s pokročilejšími možnosťami využitia ponúkaných funkcionalít. Viac informácii nájdete na stránke spoločnosti GLOBALEXPO Informačný servis