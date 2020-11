OneRepublic ohlásili nový termín bratislavského koncertu

Soundtrack k Disneyovke

Album na spadnutie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2020 (Webnoviny.sk) - Šestica fešákov, ktorých svet pozná pod názvom OneRepublic, ohlásila náhradné termíny európskeho koncertného turné.Bratislavský koncert populárnej hudobnej formácie, ktorý bol pôvodne plánovaný na november tohto roku, sa vzhľadom na situáciu vo svete spôsobenú epidémiou vírusu COVID-19 a protipandemickými opatreniami v našej krajine, ale aj v mnohých ďalších krajinách sveta, presúva na 5. novembra 2021.Zimný štadión Ondreja Nepelu tak v piatkový večer ožije hitmi ako „Apogolize“, „Wherever I Go“, „Love Runs Out“, „All The Right Moves“, „Secrets“, či „Counting Stars“.Okrem skladieb, ktoré mapujú hudobnú kariéru zoskupenia, talentovaní muzikanti, na čele s Ryanom Tederom, predstavia aj nové pesničky z pripravovaného albumu, vrátane ich posledného hudobného počinu „Wild Life“. Vstupenky sú k dispozícii na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.Čo môže byť lepšie ako spolupráca hudobných superhviezd a Disney filmovej produkcie? Na túto kartu vsadila aj americká hudobná formácia OneRepublic, ktorá len nedávno vydala už vyššie spomínanú pieseň „Wild Life“, ktorá sa stala titulnou piesňou pripravovanej Disney snímky– Clouds. Skladbu spoločnými silami zložili John Nathaniel, Brent Kutzle a Ryan Tedder.Filmová novinka zachytáva príbeh mladého hudobníka, ktorého čaká niekoľko mesiacov života. Počas svojich posledných chvíľ sa obráti k hudbe, ktorej venuje maximum času, ktorý mu zostáva.Film je založený na skutočnom príbehu a na živote muzikantov Zacha Sobiecha a jeho najlepšieho priateľa, skladateľa piesní Sammyho Browna. Videoklip k novinke vizuálne napovedá, akým smerom sa bude dojímavý filmový príbeh uberať.Na jar tohto roku americké hviezdy potešili fanúšikov avízom vydania nového, v poradí už piateho albumu. Štúdiovka s názvom Human, by sa na pult predajní mala dostať ešte tento rok. Fanúšikovia si tak budú na bratislavskom koncerte môcť zapievať i sklaby ako „Better Days", „Didn’t I“, ale aj single „Rescue Me“, „Somebody to Love“ , „Wanted“ či rádiový hit „Didn’t I“, ktoré budú súčasťou priravovaného albumu.OneRepublic LIVE IN CONCERT sa uskutoční 05. novembra 2021 (piatok) na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Všetky vstupenky zakúpené na pôvodný tohtoročný novembrový termín ostávajú automaticky v platnosti aj naďalej, a to na nový (presunutý) termín koncertu 5. novembra 2021.