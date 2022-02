OneRepublic vydali album One Night In Malibu, ktorý zachytáva zážitok digitálneho koncertu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nový album koloradskej kapely OneRepublic One Night In Malibu vyšiel ako kompilácia posledného albumu s názvom Human a najznámejších hitov amerického hudobného zoskupenia, ktoré ponúkajú prierez hudobnej histórie kapely.Talentovaní muzikanti na čele so spevákom Ryanom Tederom vydali album ako záznam online koncertu, ktorý sa uskutočnil v Malibu, v Kalifornii, počas západu slnka a prostredníctvom setlistu 17 piesní ponúkli hudobníci, online sledujúcim fanúšikom po celom svete, podmanivý zážitok zo živej hudby v netradičnej atmosfére. Na live prevedenie piesní v Bratislave sa priaznivci OneRepublic môžu tešiť už v máji tohto roku!Spolu s albumom kapela zverejnila i videá k skladbám, ktore zazneli, ako napríklad „Run“ a „Ships + Tides“, ktoré vizuálne zachytávajú zážitok digitálneho koncertu v Malibu. Piesne pochádzajú z poslednej štúdiovky Human, ktorú hudobníci vydali v auguste minulého roka. Okrem spomínaných skladieb z najnovšieho albumu pri západe sklnka v Kalifornii zazneli aj piesne „Didn’t I“, ale aj „Rescue Me“, „Somebody to Love“ a „Wanted“ a mnoho ďalších. Nechýbali však ani najväčšie hity z dielne talentovaných multiinštrumentalistov ako „Apogolize“, „Love Runs Out“, či „Counting Stars“, ale aj ďalšie mega úspešné skladby z pera OneRepublic.Live album One Night In Malibu je akousi predvesťou turné, na ktoré sa OneRepublic chystá vyraziť na jar 2022. Na trase naprieč Európou je naplánovaná aj zastávka na Slovensku. Koncert sa uskutoční 7. mája 2022 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.