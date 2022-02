5 knižných tipov pre deti od kamošky Stonožky

Máme pre vás 5 tipov na novinky, ktoré prináša vydavateľstvo Ikar a jeho značka Stonožka – knižná kamoška všetkých detí J Navštívime rušné mestečko, kde sa stále niečo deje. Povieme vám, čo je najväčšie šťastie na svete.

Zavítame aj k Miške, ktorá má zázračný talent – rozumiem reči zvieratiek a preto im pomáha, lieči ich. A máme aj dve krásne leporelá z obľúbenej série.

Čo robíme celý deň

Nádherná kniha pre deti od troch rokov: Čo robíme celý deň . Je to väčší formát, veľa obrázkov a trošku textu. S touto knižkou môžu zažiť deti deň plný zábavy v mestečku, kde sa nikto nenudí! Každý z obyvateľov, ktorým autor dal podobu zvieratiek - totiž udržiava Rušné mesto v tom správnom zhone – požiarnici hasia oheň, drevorubači pília drevo, lekár lieči pacientov, murár stavia domček... Deti spoznajú záhradníka Ďatelinku, kocúra Zelovocúra, kováča Kovadlinu a dokonca poletia aj lietadlom! Navyše môžu objavovať mnohé ďalšie povolania a každodenné činnosti zvieratiek, ktoré originálne ilustroval svetoznámy Richard Scarry.

Mimochodom, ten vydal viac ako 300 kníh, z ktorých sa predalo vyše 100 miliónov výtlačkov po celom svete. Som presvedčený, že listovanie v knihe Čo robíme celý deň bude zážitkom aj pre mnohých rodičov.

Ty si moje najväčšie šťastie

Ďalší krásny tip je knižka Ty si moje najväčšie šťastie , tiež pre deti od troch rokov a je utešený príbeh o putovaní dvoch vydričiek, ktoré sa snažia prísť na to, čo je v živote najväčšie šťastie. Malá vydra sa spolu s veľkou vydrou rozhodli, že dnešok naplnia iba šťastím, radosťou, a tak im ostanú krásne spomienky! Najskôr zhltnú lievance so šľahačkou a s lekvárom, potom si oblečú smiešne šaty a vyberú sa na prechádzku lesom. Ich veselý smiech však zobudí namosúreného výra. O to väčšie je ich prekvapenie, keď sa na ne nehnevá, ale začne sa schuti smiať! Rozveselili najmrzutejšie zvieratko z celého lesa...a možno toto je to najväčšie šťastie na celom svete. Veľmi milý príbeh o tom, aké dôležité je tráviť čas s deťmi a naplniť ho šťastnými spomienkami. Príbeh, z ktorého by sme sa mohli inšpirovať aj my dospelí a rozveseliť, urobiť šťastným niekoho z nášho okolia.

Lesný útulok. Miška a jej malí pacienti

Už 11.príbeh v úžasnej detskej sérii Miška a jej malí pacienti. Ak ešte nepoznáte Mišku, je to 8-ročné dievčatko, ktoré má v korune košatej lipy veterinárnu kliniku. Má neobyčajný dar – rozumie zvieratkám. Vďaka tomu presne vie, čo jej pacientov trápi. A navyše jej pomáha najlepší priateľ – psík Popík. V každej knižke nájdete tri príbehy, v ktorých Miška pomáha zvieratkám, lieči ich a utešuje.

Tentoraz – v knižke Lesný útulok - trávi Miška zimné prázdniny v horách u dedkovho brata Petra, ktorý má útulok pre lesné zvieratá. Spolu s bratrancom Jankom sa tešia, ako budú pomáhať pri starostlivosti o obyvateľov lesa. Postupne si Miška so svojím nerozlučným kamarátom psíkom Popíkom získa dôveru náladového diviaka. Zranený los si nájde cestu k lesnému útulku a čoraz častejšie sa tu objavuje aj zvláštne húkajúca sova. Miška a Popík sa snažia zvieratkám pomôcť... Vaše deti si jej príhody zamilujú. Miška má ryšavé vlásky, šibalské očká a pár pieh na tvári. Miluje jahody, kakao so slamkou, maľuje, rada číta a najviac času trávi v záhrade.

Rok v horách a na stavenisku

A na záver ešte dva tipy pre najmenších. Mnohé deti, ale aj ich rodičia si obľúbili úžasnú sériu leporel Rok v...

Vyšlo v nej už šesť kníh, napríklad Rok v lese, na dedine, v meste, na trhu alebo Rok v škôlke. A teraz pribudli dve nové, tak si píšte a potom rýchlo utekajte do svojho kníhkupectva: Rok v horách vás vezme na horské úbočia, na stráne a štíty počas štyroch ročných období. Deti môžu sledovať rastliny i zvieratá, a v závere ich čaká interaktívna hra.

Rovnako Rok na stavenisku má na konci interaktívnu hru a pred ňou 12 dvojstrán, ktoré priblížia všetko, čo sa deje na stavenisku, aká je tam technika, ako to tam funguje, a znova počas štyroch ročných období.

Len pripomeňme, že ide o leporelá pre deti od troch rokov, ktoré rozvíjajú u nich vnímavosť, koncentráciu; môžu hľadať súvislosti, logicky ich prepájať. Môžete sa s nimi o tom rozprávať, pýtať sa, čo vidia na obrázkoch a podporovať predstavivosť.

Milan Buno, knižný publicista