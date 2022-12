Online: Časti Slovenska naďalej trápi sneženie, meškať môže aj MHD

Autobusy a električky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach sú v pondelok ráno vypravované. Keďže naďalej sneží, cestujúca verejnosť musí najmä na kopcovitých trasách počítať s prípadným meškaním približne do 20 minút. Potvrdil to hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.



"Všetky električkové trate sa v noci podarilo očistiť. Ľudia sa dostanú do práce, aj keď treba počítať s nejakým zdržaním," povedal s tým, že všetky hlavne ťahy sú pre motoristov zjazdné. Magistrát zároveň vyzýva na ohľaduplnosť a opatrnosť na cestách.



V noci z nedele (11. 12.) na pondelok mesto evidovalo v teréne približne 40 mechanizmov a desiatky ľudí. Prioritou sú hlavné ťahy, chodníky smerujúce k zdravotníckym zariadeniam a zastávky MHD. Podľa Tokarčíka na čistenie mesta v maximálnej miere využívajú aj externé zdroje.



Ako potvrdil, v Košiciach naďalej zostáva v platnosti 1. stupeň kalamitnej situácie, ktorý mesto v súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásilo v nedeľu. "Umožňuje nám to efektívnejšie riadiť údržbu a čistenie ciest v rámci operačného plánu údržby," dodal.

Nepriaznivé počasie na východe Slovenska v nedeľu (11. 12.) ovplyvnilo aj leteckú dopravu. Za košické letisko to povedala Lucia Kočišová. Aká bude situácia v pondelok, je podľa nej zatiaľ ťažké predpokladať.Spresnila, že poľadovica a následné sneženie v nedeľu ovplyvnili podmienky na prílet. "Niektoré lety boli zrušené alebo omeškané, let spoločnosti Austrian Airlines pristál v poobedňajších hodinách podľa pôvodného letového plánu bez problémov," dodala.Všetky cesty v okrese Poprad sú aktuálne zjazdné, podľa cestárov však treba na viacerých miestach rátať so snehom na vozovke. Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) pre oblasť Poprad Marcel Polomský."Vrstva snehu je v maximálnej výške do troch centimetrov a intenzívne pracujeme na tom, aby sme ho dostali z vozovky. Vzhľadom na to, že stále sneží a aj fúka vietor, chceme vyzvať cestujúcu verejnosť na opatrnosť. Pozor si treba dať v celej oblasti," upozornil Polomský. Dodal, že najviac snehu je vo Vysokých Tatrách a tiež na horských priechodoch.V teréne sú aktuálne všetky dostupné mechanizmy, ktoré sa snažia situáciu na cestách vylepšiť, vrátane menších traktorov, tie upravujú najmä úseky v mestách. "Ak vodiči stretnú cestárske auto, mali by sa mu vyhnúť, zastaviť a dať prednosť, aby sme si mohli robiť svoju prácu," upozornil Polomský.Cesty v Prešovskom kraji sú zjazdné. Za Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) to uviedol Stanislav Harčarík. Cestári dočisťujú jednotlivé úseky po víkendovom snežení."Tým, že opäť začalo snežiť, v teréne je aktuálne približne 60 vozidiel. Všetkých je 108, avšak nie všade sneží," doplnil Harčarík.SÚC PSK v nedeľu (11. 12.) ráno vyhlásila z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok v okresoch Sabinov, Prešov a Bardejov prvý situačný stupeň, ktorý stále trvá."Je potrebné dočistiť krajnice a stredové pásy na cestách prvej, ako aj druhej triedy," dodal Harčarík.Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove uviedol, že situácia sa už upokojila, aj napriek tomu mali od rána niekoľko výjazdov v súvislosti s poveternostnými podmienkami. "Mali sme dva technické výjazdy, spadnuté stromy na vozovke, jednu dopravnú nehodu, kde sa zranil vodič, a ešte zapadnutý traktor, ktorý vyvážal sneh. Nešlo však o nič vážne," konkretizoval operačný dôstojník.



Z dôvodu nepriaznivého počasia a pretrvávajúceho sneženia od rána meškajú linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prešove. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) podľa jeho hovorcu Vladimíra Tomeka ráno vypravil na cesty všetky spoje. Aktuálne evidujú na jednotlivých linkách meškania do desiatich minút.

"Najväčšie komplikácie sme zaznamenali v ranných hodinách v okrajových častiach mesta, a to najmä v časti Šalgovík, ako aj v časti Šidlovec. Problémy s prejazdnosťou ciest nám hlásia aj vodiči liniek, ktoré premávajú do obcí Ruská Nová Ves a Bzenov," uviedol Tomek.



Doprava v meste je podľa jeho slov výrazne spomalená. V dôsledku klzkej vozovky sa na cestách tvoria kolóny, v ktorých sa presúvajú aj vozidlá MHD.



"Aktuálne evidujeme meškania na všetkých linkách, vo väčšine prípadov ide o meškania do desiatich minút. Na niektorých linkách však musia cestujúci počítať aj s výraznejšími meškaniami od 30 do 45 minút. Naši vodiči vyvíjajú maximálne úsilie, aby meškania aspoň čiastočne eliminovali, avšak prvoradá je bezpečnosť cestujúcich," vysvetlil Tomek.



Problematický je najmä výjazd zo zastávok MHD, kde sa hromadí vrstva utlačeného snehu, čo vodičom spôsobuje nemalé komplikácie pri zaraďovaní sa do jazdného pruhu.



"Cestujúcich touto cestou žiadame o trpezlivosť a odporúčame, aby si pred cestou vyhradili väčšiu časovú rezervu. Zároveň upozorňujeme, že na zastávkach MHD je potrebné stáť v dostatočnej bezpečnej vzdialenosti od nástupnej hrany - obrubníka. Týmto spôsobom sa predíde možným úrazom, keďže nie všetky chodníky sú už očistené," dodal Tomek.



Cesty v Košickom samosprávnom kraji (KSK) sú zjazdné, pre TASR to uviedol jeho hovorca Michal Hudák s tým, že zatiaľ neevidujú žiadne kritické oblasti ani situácie. Potvrdil, že Správa ciest (SC) KSK v nedeľu (11. 12.) odvolala prvý situačný stupeň na pozemných komunikáciách, ktorý vyhlásili pre okresy Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Rožňava.



Na cestách strediska SC KSK Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Rožňava hlásia kašovitú vrstvu snehu. "Dobšinský kopec je uzatvorený pre kamiónovú dopravu," dodal.

Kašovitá vrstva snehu je miestami aj na cestách v Trebišovskom okrese. V Michalovskom okrese sneh na cestách neevidujú.







Všetky cesty a cestné úseky na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sú zjazdné, na niektorých úsekoch ciest III. triedy je asi centimetrová vrstva snehu. Vyplýva to z informácií Slovenskej správy ciest.



Na cestách III. triedy je asi centimetrová vrstva kašovitého i čerstvého snehu, na cestách považskobystrického úseku je vrstva kašovitého snehu trojcentimetrová, v Púchovskom okrese dvojcentimetrová. Na cestách so snehom je potrebné používať zimné pneumatiky.



Horské priechody Šútovce, Homôlka a Skýcov sú zjazdné iba so zimnými pneumatikami, horské priechody Šútovce a Fačkovské sedlo sú uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov.