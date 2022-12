Zdanenie malých výhier ide proti bežným ľuďom. Oberie ich o peniaze a vyženie na čierny trh, varujú stávkové spoločnosti

Daň pri malých výhrach

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Zdanenie malých výhier, ktoré navrhuje zaviesť nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Čepček, oberie ľudí o peniaze a vyženie ich na čierny trh. V tlačovej správe to tvrdí Asociácia stávkových spoločností (ASS) SR.Podľa návrhu poslanca Čepčeka by sa výrazne obmedzila výnimka na vznik daňovej povinnosti pri malých výhrach. Ľudia by museli zaplatiť daň z výhry už pri malých sumách nad 350 eur, ak napríklad vyhrajú na výhernom žrebe či v číselnej hre.Hazardných hier sa na Slovensku podľa asociácie stávkových spoločností zúčastňuje 61 % dospelej populácie, pričom s hraním lotérií má skúsenosť 78 % populácie.Návrh zdanenia výhier v prípade schválenia tak zasiahne milióny ľudí. Výkonný riaditeľ ASS SR Peter Papanek tvrdí, že návrh poslanca Čepčeka ide proti bežným ľuďom, ktorí budú prehlbovať svoju stratu.„Účasť na hazardných hrách je zo štatistického hľadiska v dlhodobom horizonte pre hráča stratová. Ide o hráčov všetkých hier, teda aj tých, ktorí si kupujú žreby, hrajú Loto a číselné hry, alebo v kasíne a v herni. Predkladateľ tak de facto požaduje od hráča daň z tejto straty," povedal.Šéf ASS SR upozorňuje na to, že predkladateľ síce volá po nástrojoch na zamedzenie rizikového správania hráčov, ale sám robí presný opak. Hráčov do rizikového správania priamo vedie - podporuje vstup hráčov na nelegálny trh a do rizikovejších stávok.„Zavedenie zdanenia výhier navrhovaným spôsobom zapríčiní poškodenie celého legálneho hazardného trhu. Bude mať neblahý vplyv na štátny rozpočet, ktorého celková bilancia poklesne. Mnohých hráčov totiž vyženie na čierny trh, z ktorého štát nemá žiadne príjmy a hráči nemajú žiadnu ochranu pred závislosťami či hraním mladistvých. Naopak, vzrastú náklady na boj proti nelegálnemu hazardu," dodal Papanek.S návrhom poslanca Čepčeka nesúhlasí ani Ministerstvo financií SR . Upozorňuje na to, že zrušenie oslobodenia príjmov z hazardných hier ovplyvní mieru zapojenia hráčov, čo dopadne aj na celkový segment hazardných hier. Čepčekov návrh parlament začiatkom októbra posunul do druhého čítania.„Výsledkom tohto opatrenia by bolo dodatočné zdanenie vo výške 19 percent, čo znižuje potenciál hrania, avšak zvyšuje riziko odlivu hráčov do zahraničia, pričom existuje značné riziko, že sa nemusí zmeniť miera zapojenia týchto hráčov v oblasti hazardných hier," varuje rezort financií.Zdaňovanie výhier z hazardných hier by tak podľa ministerstva viedlo k zvýšeniu podielu hrania v zahraničí, kam by patologickí hráči prešli s cieľom zvýšiť svoju návratnosť bez vplyvu na ich správanie a bez platenia dane z príjmov.