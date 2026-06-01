Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
ONLINE – Futbal: výsledok Slovensko – Malta. Na lavičke už je tréner Weiss st. / VIDEO, FOTO
Tagy: Prípravný zápas
Na lavičku reprezentácie už namiesto Francesca Calzonu zasadol Vladimír Weiss st. V pondelok od 18.00 sa v Dunajskej Strede hrá prípravný zápas Slovensko - Malta. O štyri dni neskôr nastúpia naši ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Na lavičku reprezentácie už namiesto Francesca Calzonu zasadol Vladimír Weiss st.
Slovenská futbalová reprezentácia otvára novú etapu pod vedením Vladimíra Weissa st., ktorý na lavičku národného tímu zasadol po 14 rokoch. V minulosti Weiss st. dostal našu repre na majstrovstvá sveta v roku 2010 v Juhoafrickej republike a ide zatiaľ o jedinú účasť slovenských futbalistov na svetovom šampionáte, nedostali sa ani na „mundial“, ktorý sa začne o mesiac v Severnej Amerike. Najbližšími spolupracovníkmi Weissa st. sú Štefan Markulík, Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a syn Vladimír Weiss ml..
V pondelok od 18.00 sa v Dunajskej Strede hrá prípravný zápas Slovensko - Malta. O štyri dni neskôr nastúpia naši futbalisti v Košiciach proti Čiernej Hore.
