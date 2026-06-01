01. júna 2026

Legendárny Keegan má štvrté štádium rakoviny, túži sa rozlúčiť so štadiónom St James‘ Park


1.6.2026 (SITA.sk) - Keegan je známou postavou anglického futbalu, keďže ho do FC Liverpool angažoval Bill Shankly v roku 1971. Počas pôsobenia na Anfielde vyhral trikrát anglickú ligu a v roku 1977 aj Európsky pohár.


Niekdajší anglický reprezentant aj tréner národného tímu United Kevin Keegan oznámil smutnú správu. Lekári mu totiž diagnostikovali rakovinu v štvrtom štádiu. Rodina 75-ročného Keegana už v januári informovala, že bývalého útončíka aj kouča prijali do nemocnice na vyšetrenie pre pretrvávajúce brušné ťažkosti, kde napokon bola zistená spomenutá choroba.

Počas sobotňajšieho vystúpenia v Tyne Theatre and Opera House v Newcastli Keegan poskytol aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave. "Povedali mi, že máme vynikajúceho lekára s novou metódou liečby na to, čo mám, teda rakovinu štvrtého štádia. Bol fanúšikom Liverpoolu, tak som ho išiel navštíviť," povedal podľa denníka Daily Mail.

Rakovina štvrtého štádia (metastatická rakovina) predstavuje najpokročilejšiu fázu ochorenia, kedy sa nádorové bunky rozšírili z pôvodného miesta do vzdialených orgánov alebo tkanív. Táto informácia prináša veľa obáv, no moderná medicína dokáže aj v tomto štádiu pacientom významne pomôcť.

Futbalový klub Newcastle United zaslal Keeganovi a jeho rodine "úprimnú podporu a srdečné priania". Klub na platforme X uviedol: "Všetci v klube stojíme pri Kevinovi a posielame mu i jeho rodine silu a veľa zdaru na ceste, ktorá je pred nimi."

V roku 1977 prestúpil do nemeckého Hamburgu, kde ho dvakrát ocenili ako európskeho futbalistu roka. Neskôr sa vrátil do Anglicka, kde hral za Southampton a Newcastle. Za anglický národný tím absolvoval celkovo 63 zápasov, strelil v nich 21 gólov a bol aj kapitánom mužstva.

Keegan sa počas svojej trénerskej kariéry dvakrát ujal vedenia Newcastl United, viedol aj Fulham, Manchester City a aj anglickú reprezentáciu.

Počas spomenutej víkendovej akcie Keegan tiež vyjadril túžbu vrátiť sa na štadión St James' Park, aby sa mohol s klubom rozlúčiť. "Chcem sa rozlúčiť. Naposledy som túto príležitosť nemal, keď som odchádzal z klubu," povedal.

Kevin Keegan je široko uznávanou ikonou anglického a európskeho futbalu vďaka svojim hráčskym a trénerským úspechom.


Zdroj: SITA.sk - Legendárny Keegan má štvrté štádium rakoviny, túži sa rozlúčiť so štadiónom St James' Park © SITA Všetky práva vyhradené.

