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18. septembra 2026
ONLINE – Kaskadérsky kúsok priamo v srdci Bratislavy. Estónec bude celý deň chodiť po lane od UFO k hradu – VIDEO
Tagy: Bratislavský hrad Kaskadér lano UFO
Celý tento pozoruhodný kúsok sa uskutočnil v piatok 18. septembra od cca 07:00 h. Pokračovať by mal až do večera, keďže sa projekt nazýva "Od úsvitu po súmrak".
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18.9.2026 (SITA.sk) - Celý tento pozoruhodný kúsok sa uskutočnil v piatok 18. septembra od cca 07:00 h. Pokračovať by mal až do večera, keďže sa projekt nazýva "Od úsvitu po súmrak".
Estónsky slackliner Jaan Roose sa aktuálne nachádza v hlavnom meste Slovenska. "Napol lajnu" medzi Bratislavským hradom a vrcholom vyhliadkovej veže UFO, na ktorej sa pokúsi stanoviť svetový rekord v prejdenej dĺžke v priebehu 12 hodín.
Celý tento pozoruhodný kúsok sa uskutočnil v piatok 18. septembra od cca 07:00 h. Pokračovať by mal až do večera, keďže sa projekt nazýva "Od úsvitu po súmrak".
Roose je 34-ročný majster sveta v slackliningu a držiteľ viacerých svetových rekordov. Teraz prekonáva vzdušnú vzdialenosť 666 metrov a to stále znova a znova oboma smermi od východu slnka až po západ.
Jeho najdlhší doterajší prechod bol dlhý 3,6 km a Roose ním spojil Santa Trade v Kalábrii cez Messinský prieliv so Sicíliou, píše slovenská verzia webu redbull.com.
Použil na to lano hrubé iba 1,9 cm a aj keď 80 metrov pred cieľom z neho skĺzol a tento svetový rekord si tak neuchmatol, prechod dokončil a stal sa prvým človekom, ktorý po slackline prešiel z pevninskej časti Talianska na ostrov Sicília.
Okrem toho má však na svojom konte viacero pozoruhodných výkonov. Či to bola akrobacia v Sarajeve na slakcline vo výške takmer 100 metrov nad zemou, prechod z Ázie do Európy cez Bospor alebo slacklining na lane pripevnenom medzi motorovým člnom a vznášajúcim sa parasailom.
Prvý titul majstra sveta získal už v roku 2011, keď mal 19 rokov. O tri roky neskôr sa radoval znova a o ďalšie dva zavŕšil hetrik.
Od toho času sa venuje extrémnym projektom podobným, akým je súčasný v Bratislave. Začal v rodnom Estónsku, ale dostal sa aj do Bosny a Hercegoviny, Holandska, Litvy, Kene, Kolumbie, Kataru, Maldivy či Poľska.
O 07:15 h SEČ sa dostal na "trať" a pokúsi sa celý piatok prechádzať na lane naprieč najznámejšími pamiatkami v hlavnom meste - UFO a Bratislavský hrad.
Zdroj: SITA.sk - ONLINE – Kaskadérsky kúsok priamo v srdci Bratislavy. Estónec bude celý deň chodiť po lane od UFO k hradu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Estónsky slackliner Jaan Roose sa aktuálne nachádza v hlavnom meste Slovenska. "Napol lajnu" medzi Bratislavským hradom a vrcholom vyhliadkovej veže UFO, na ktorej sa pokúsi stanoviť svetový rekord v prejdenej dĺžke v priebehu 12 hodín.
Celý tento pozoruhodný kúsok sa uskutočnil v piatok 18. septembra od cca 07:00 h. Pokračovať by mal až do večera, keďže sa projekt nazýva "Od úsvitu po súmrak".
Roose je 34-ročný majster sveta v slackliningu a držiteľ viacerých svetových rekordov. Teraz prekonáva vzdušnú vzdialenosť 666 metrov a to stále znova a znova oboma smermi od východu slnka až po západ.
Množstvo extrémnych projektov
Jeho najdlhší doterajší prechod bol dlhý 3,6 km a Roose ním spojil Santa Trade v Kalábrii cez Messinský prieliv so Sicíliou, píše slovenská verzia webu redbull.com.
Použil na to lano hrubé iba 1,9 cm a aj keď 80 metrov pred cieľom z neho skĺzol a tento svetový rekord si tak neuchmatol, prechod dokončil a stal sa prvým človekom, ktorý po slackline prešiel z pevninskej časti Talianska na ostrov Sicília.
Okrem toho má však na svojom konte viacero pozoruhodných výkonov. Či to bola akrobacia v Sarajeve na slakcline vo výške takmer 100 metrov nad zemou, prechod z Ázie do Európy cez Bospor alebo slacklining na lane pripevnenom medzi motorovým člnom a vznášajúcim sa parasailom.
Trojnásobný svetový šampión
Prvý titul majstra sveta získal už v roku 2011, keď mal 19 rokov. O tri roky neskôr sa radoval znova a o ďalšie dva zavŕšil hetrik.
Od toho času sa venuje extrémnym projektom podobným, akým je súčasný v Bratislave. Začal v rodnom Estónsku, ale dostal sa aj do Bosny a Hercegoviny, Holandska, Litvy, Kene, Kolumbie, Kataru, Maldivy či Poľska.
O 07:15 h SEČ sa dostal na "trať" a pokúsi sa celý piatok prechádzať na lane naprieč najznámejšími pamiatkami v hlavnom meste - UFO a Bratislavský hrad.
Zdroj: SITA.sk - ONLINE – Kaskadérsky kúsok priamo v srdci Bratislavy. Estónec bude celý deň chodiť po lane od UFO k hradu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislavský hrad Kaskadér lano UFO
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