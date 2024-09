ONLINE: Očakáva sa vzostup hladín Moravy, Dunaja aj ďalších tokov

Výdatné zrážky budú pokračovať aj cez víkend (v sobotu 14. 9. a nedeľu 15. 9.), a to najmä na Záhorí a v oblasti Myjavy. V nedeľu cez deň by mala ich intenzita začať klesať. Na tlačovom brífingu o tom informovala meteorologička Nikoleta Hrušková.



"Najvýdatnejšie zrážky sa budú vyskytovať dnes počas dňa, a to hlavne na Záhorí a v oblasti Myjavy. Potom v sobotu počas dňa taktiež na Záhorí a na Myjave a v noci na nedeľu. Úhrny očakávame na úrovni od 40 do 80 milimetrov za tieto obdobia," uviedla.



V súčasnosti prší takmer na celom Slovensku s výnimkou Zemplína a Prešovského kraja. Najväčší úhrn zrážok meteorológovia zaznamenávajú na Záhorí, v Malých Karpatoch a v oblasti Myjavy, kde platí tretí stupeň výstrah. "Na ostatnom území sú úhrny kumulatívne zhruba do 50 milimetrov, ide teda o celoplošný trvalý dážď s kolísajúcou intenzitou," ozrejmila Hrušková.



V okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja platia výstrahy druhého aj prvého stupňa pred dažďom. V okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom platí výstraha prvého stupňa.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) okrem toho vydal aj výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom pre juhozápadné Slovensko. "Pribudne výstraha pred silným vetrom aj pre celé západné Slovensko a Žilinský kraj v nižších polohách a taktiež aj vo vyšších polohách na horách," dodala meteorologička. Varuje, že v súvislosti s počasím môže dôjsť k zosuvom pôdy, lámaniu konárov či vyvracaniu stromov. "Tým môže prísť aj k porušeniu elektrického vedenia, k výpadkom elektrickej energie," podotkla.





Hasiči počas piatka zasahovali v Bratislavskom kraji pri 52 udalostiach

Mesto Myjava vyhlásilo druhý stupeň povodňovej aktivity

Senica do pondelkového rána preventívne uzatvorí vstup na cintorín

Krízový štáb Skalice bude v pohotovosti počas celého víkendu

SHMÚ očakáva ďalší vzostup vodných hladín na Morave, Dunaji aj ďalších tokoch

Hasiči zasahovali v priebehu piatka od 6.00 h do 15.00 h v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou v Bratislavskom kraji pri 52 udalostiach. o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči."Desiatky príslušníkov HaZZ a členov dobrovoľných hasičských zborov obcí odstraňovalo najmä spadnuté stromy z ciest, chodníkov, zaparkovaných vozidiel či trolejového vedenia," uviedol hovorca. Ako doplnil, vodu zo zatopených ulíc odčerpávali najmä v okrese Malacky, kde hasiči podľa neho zároveň pracujú aj na stavaní protipovodňových bariér.Primátor Myjavy Ľubomír Halabrín vyhlásil na území mesta druhý stupeň povodňovej aktivity. Dôvodom je neustávajúci prívalový dážď, ktorého dôsledkom dochádza na území mesta a priľahlých častí Turej Lúky na rieke Myjava a všetkých jej prítokoch k stúpaniu hladín vodných tokov. 24hod.sk o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.V piatok popoludní na mestskom úrade opäť zasadol krízový štáb. Cieľom stretnutia bola aktualizácia informácií o stave vodných tokov a rizikových lokalít v meste Myjava, o priebehu príprav záchranných prác a rozdelenie úloh na najbližšie hodiny a dni. "Pripravených je aktuálne 520 vriec naplnených pieskom na stavbu protipovodňových zábran a neustále sa monitorujú prítoky rieky Myjava i rieka samotná," podotkol Hrin.Zástupcovia mesta aktívne komunikujú s vodohospodármi o stave vodných nádrží Stará Myjava a Brestovec, pripravený je aj suchý polder pri myjavskej nemocnici. "Za zmienku pri tejto príležitosti stojí skutočnosť, že koryto rieky Myjava bolo v intraviláne mesta a mestskej časti Turá Lúka v predošlých rokoch zregulované tak, aby jeho profil v kritických chvíľach zvládol odviesť storočnú vodu. Takže z neho zatiaľ bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí," dodal hovorca.Samospráva podľa jeho slov pri príprave na nadchádzajúci víkend ráta so všetkými scenármi od bežného intenzívneho dažďa cez mierne vyliatie vodných tokov z korýt až po elimináciu povodňových vĺn a prípadné evakuácie obyvateľov postihnutých lokalít. "Tí by boli v prípade potreby prostredníctvom autobusov sústreďovaní do telocviční vybraných škôl. No všetci v krízovom štábe a povodňovej komisii mesta Myjava dúfajú a veria, že k tejto situácii nepríde," doplnil.Mesto Senica vzhľadom na nezmenenú nepriaznivú predpoveď počasia uzatvorí do pondelkového (16. 9.) rána vstup na cintorín. Dôvodom je možné padanie konárov. Samospráva o tom informovala na svojom webe."Z rovnakého dôvodu občanom dôrazne odporúčame, aby pri svojich trasách vynechali mestský park a podobné lokality s veľkými stromami," priblížilo mesto, ktoré vzhľadom na pretrvávajúce zrážky preventívne dokúpilo vrecia na piesok. "Zásoba piesku je pripravená v mestskej časti Kunov, ktorá býva pri takomto počasí najviac exponovaná," spresnila samospráva.Keďže mala Kunovská priehrada pre dlhotrvajúce sucho zníženú hladinu, je regulovaná podľa aktuálneho prítoku. Podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku žiadne mimoriadne vypúšťanie nie je potrebné.Pripravenosť na prípadné mimoriadne situácie avizujú dobrovoľní hasiči či mestská polícia. "Ale aj poverení pracovníci mesta Senica, technických služieb, Sociálneho podniku mesta Senica a Rekreačných služieb mesta Senica. Súčinnosť v prípade potreby poskytne aj Poľnohospodárske družstvo Senica," spresnilo mesto.Krízový štáb mesta Skalica bude v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou v pohotovosti počas celého víkendu. Situácia je zatiaľ pokojná. Po jeho piatkovom zasadnutí o tom informovala na sociálnej sieti primátorka mesta Oľga Luptáková."Mestská polícia Skalica bude v teréne monitorovať situáciu 24 hodín denne. V prípade potreby bude kontaktovať hasičov či iné zložky," priblížil náčelník skalickej mestskej polície Ferdinand Mach. Okrem profesionálnych hasičov hlásia pripravenosť pomôcť v prípad potreby aj dobrovoľní hasiči.





Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva v piatok ďalší vzostup vodných hladín pre zrážkovú činnosť na Morave a Dunaji, ale i na ďalších tokoch. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že v najviac zasiahnutých oblastiach je nutné počítať so sprievodnými javmi aj mimo tokov.



"Hladiny stúpajú predovšetkým v povodí Myjavy, Moravy, na prítokoch Malých Karpát zo záhorskej aj podunajskej strany. Vzostup až výrazný vzostup už evidujeme aj v hornej časti slovenského úseku Moravy a Dunaja vzhľadom na doterajšie úhrny v horných úsekoch týchto povodí," upozornili meteorológovia.



Do sobotného (14. 9.) rána je podľa nich najmä na tokoch západného a stredného Slovenska pravdepodobnosť dosiahnutia prvého až druhého stupňa povodňovej aktivity (SPA). Kulminácie tokov v zasiahnutých povodiach očakávajú počas víkendu, najmä v noci zo soboty na nedeľu (15. 9.) a v nedeľu počas dňa. Na dolných úsekoch väčších tokov (vrátane Moravy a Dunaja) zase v úvode nového týždňa.







SHMÚ: Na väčšine Slovenska treba naďalej počítať s dažďom, na západe aj s vetrom

Na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji je veľké množstvo vody, hlásené sú aj spadnuté stromy

Malacky: Zrážky pomáhajú mestu absorbovať okolité rybníky

ŽSR prijali opatrenia v súvislosti s nepriaznivým počasím

Hasiči zasahovali v TTSK od piatkového rána v súvislosti s počasím 24-krát

Vojaci pomôžu pri preventívnom spevnení hrádze rieky Morava na Záhorí

Na väčšine Slovenska treba aj naďalej počítať s výdatným dažďom. Pripomína to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého až tretieho stupňa. Západné Slovensko trápi tiež vietor. V platnosti zostávajú aj hydrologické výstrahy prvého až tretieho stupňa. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.Výstrahy tretieho stupňa pred dažďom platia pre okresy Malacky, Senica, Skalica a Myjava. Počas intenzívneho dažďa tam môže spadnúť okolo 200 milimetrov (mm) zrážok.Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Topoľčany, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča. Meteorológovia tam miestami očakávajú úhrn zrážok 120 až 180 mm.Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Nitrianskeho a Žilinského kraja, niektoré okresy Trnavského, Trenčianskeho, Prešovského a Košického kraja. Úhrn zrážok tam môže byť 70 až 120 mm.So silnejším vetrom treba počítať v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a niektorých okresoch Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 85 km/h.Vydané sú naďalej hydrologické výstrahy. Výstrahy tretieho stupňa platia pre okresy Skalica, Senica, Myjava a Malacky. Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Bratislava, Trnava, Pezinok, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina - sever, Žilina - Rajčanka, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Galanta, Šaľa, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Nové Zámky - sever, Nitra, Levice - západ, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Poltár, Levice - východ, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.Na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) je veľké množstvo vody, hlásené sú aj spadnuté stromy či konáre. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.Polícia upozornila na zaplavenú cestu druhej triedy medzi Cerovou a Prievalmi v okrese Senica. "Cesta je prejazdná, avšak zvýšte v tomto úseku opatrnosť," vyzvala vodičov.Hydrologická situácia v Malackách je stabilizovaná, riziko povodní, až na možnosť lokálne zaplavených miest, nehrozí. Okresné mesto na Záhorí to uviedlo na sociálnej sieti.Primátor Malaciek Juraj Říha vysvetlil, že mesto chránia okolité rybníky, ktoré zatiaľ majú dostatočnú kapacitu na zachytenie zrážok. "Ak by sa predsa len naplnili, ich správca - Vojenské lesy a majetky SR, Odštepný závod Malacky - situáciu monitoruje a v takom prípade je pripravený vodu nasmerovať na okolité lúky a lesy," doplnil.V potoku Malina evidujú viac vody ako obvykle, Říha však pripomenul, že vodný tok má pomerne veľké koryto. V samotnom meste je potrebné podľa primátora rátať s lokálnym zaplavením niektorých miest. "Napríklad podjazd Jesenského," podotkol.Záhorie je slovenským regiónom, ktorý čelí najväčšiemu riziku povodní z extrémnych zrážok, ktoré majú trvať až do pondelka (16. 9.) a zasiahli i okolité krajiny.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) prijali opatrenia v súvislosti s nepriaznivým počasím. Kontrolujú železničné zvršky aj spodky i čistotu a priepustnosť priepustov a mostov, kde by sa mohli naplavením kmeňov stromov alebo konárov tvoriť prekážky v prietoku vody. Všetci zamestnanci ŽSR sú v pohotovosti a majú k dispozícii aj potrebné mechanizmy. V piatok o tom informovala hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová."Dispečeri ŽSR, ktorí sú v nepretržitej službe, pravidelne dostávajú hlásenia o meteorologickej situácii a podľa potreby informujú a koordinujú príslušných zamestnancov, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky," uviedla Bahýlová.Doplnila, že pracovníci železníc venujú zvýšenú pozornosť miestam s predpokladaným rizikom podmáčania terénu, kde môže dôjsť k vyvráteniu stromov, i lokalitám s rizikom zaplavenia koľají a výhybiek. Monitorujú tiež miesta, kde by sa mohla hromadiť zrážková voda."Všetci zamestnanci sú aktuálne v pohotovosti a majú k dispozícii potrebnú mechanizáciu vrátane motorových píl, čerpadiel a ďalšieho náradia, aby mohli odstrániť vzniknuté mimoriadnosti," doplnila hovorkyňa ŽSR.Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Trnavskom kraji zasahovali od piatkového rána v súvislosti s nepriaznivým počasím zatiaľ celkovo 24-krát. 24hod.sk o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová.Hasiči z Trnavy, Senice a Galanty absolvovali po jednom zásahu. Ďalšie zásahy realizovali dobrovoľné hasičské zbory. "Hasiči odstraňovali popadané a naklonené stromy, odčerpávali vodu z pivničných priestorov rodinných domov a ciest," dodala.





Vojaci pomôžu pri preventívnom spevnení hrádze rieky Morava neďaleko obce Kopčany v okrese Skalica. Na približne štvorkilometrovom úseku budú položené vrecia s pieskom. 24hod.sk to v piatok popoludní potvrdil veliteľ zásahu tohto úseku Juraj Klátik z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Momentálne si navážame stavebný materiál, čo je piesok a vrecia. Na mieste máme 40 kadetov Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku, 40 príslušníkov Ozbrojených síl SR a desať príslušníkov HaZZ," povedal Klátik.



Podotkol, že cieľom prác sú preventívne opatrenia, aby sa predišlo vyliatiu rieky z koryta. "Spevnenie hrádze robíme v úseku štyri kilometre od Kopčian smerom na Holíč. Zatiaľ budeme vrecia ukladať v jednom rade, poprípade potom pridáme druhý alebo tretí rad. Podľa toho, ako bude stúpať hladina rieky," dodal.



Priblížil, že druhý zásahový úsek sa nachádza pri Veľkých Levároch. Tam majú byť okrem vriec s pieskom ukladané aj protipovodňové bariéry, ktoré sa naplnia vodou.

Polícia v Bratislavskom kraji už pre počasie zasahovala, situáciu monitoruje

NDS: Pre výstrahy pred nepriaznivým počasím sú v pohotovosti všetky strediská

Policajti z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok vo zvýšenej miere monitorujú situáciu v Bratislavskom kraji. Upozorňujú vodičov, aby neparkovali pod stromami a na miestach, kde môže dôjsť k ich zatopeniu. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti."Doposiaľ boli policajné hliadky vyslané na Slovanské nábrežie do mestskej časti Devín, kde je aktuálne zatopená časť parkoviska. Ďalej boli vyslaní na Budyšínsku ulicu, kde došlo k pádu konára na vozovku. Na Odborárskej ulici a taktiež na Račianskej ulici v blízkosti Depa Krasňany vykonávali potrebné úkony spojené s padnutým stromom na dve osobné motorové vozidlá," priblížila polícia.



Všetky strediská Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sú pre výstrahy pred nepriaznivým počasím v pohotovostnom režime. K dispozícii sú všetky dostupné kapacity, v prípade potreby vie NDS do terénu poslať celkovo 720 ľudí a 360 kusov ťažkej techniky. V piatok o tom informovala NDS.

"Potenciálnymi problémami, ktoré môže spôsobiť počasie, sa zaoberáme už od polovice týždňa. Stiahli sme všetkých dostupných pracovníkov, pripravili sme si postupy a v prípade potreby vieme operatívne presunúť pomoc aj z ďalších regiónov," uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.



Pripomenul, že pripravené sú posádky Diaľničnej patroly, ktoré môžu obratom prísť na pomoc motoristom na diaľnici. Diaľničnú patrolu si možno privolať na telefónnom čísle 0800 100 007.



V pohotovosti sú aj ťažké mechanizmy, ak by bolo nevyhnutné odstrániť spadnuté stromy či iné predmety z diaľnic a rýchlostných ciest. V pohotovostnom režime sú aj všetky strediská správy a údržby diaľnic NDS. V strediskách s najvyšším očakávaným ohrozením, teda v Malackách, Bratislave, Trnave, Trenčíne, Považskej Bystrici a Galante, je v pohotovosti 285 diaľničiarov, ktorí sú v nonstop prevádzke rozdelení na denné a nočné zmeny. V týchto strediskách je pripravených aj 140 kusov ťažkej techniky.



"Zároveň by sme chceli apelovať na motoristov, aby na cestách boli extrémne obozretní. Práve pri aktuálnom počasí následky nepozornosti môžu byť fatálne," uzavrel Droppa.



V Ružomberku preventívne zasadol krízový štáb, rieku Revúca monitorujú

Dážď a prípadné povodne predstavujú veľké nebezpečenstvo aj pre zvieratá

Matejovič: Rozhodujúce bude časové a priestorové rozloženie zrážok

Bratislava vyhlásila pre počasie mimoriadnu situáciu

Polícia upozorňuje na bezpečnosť a ohľaduplnosť na cestách počas dažďov

Situácia v obciach pri Morave je pokojná,pripravujú sa na jej prípadné zhoršenie

Brezno v rámci protipovodňovej ochrany prijalo preventívne opatrenia

TSK: Na boj s povodňami sú pripravené tisícky dobrovoľných hasičov a technika SC

SHMÚ: Intenzita zrážok sa v najbližších hodinách ešte zvýši najmä na Záhorí

Na ružomberskej radnici v piatok preventívne zasadol krízový štáb, súvisí to s predpoveďami hydrometeorológov. Rieku Revúca, na ktorej silný dážď spôsoboval v úvode roka povodňové problémy, monitorujú. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.Dodal, že sledujú aj ďalšie kritické vodné toky v meste. "Sme v spojení s dobrovoľnými hasičmi, ktorí sú pripravení v prípade potreby zasiahnuť. Pomôžu aj chlapi z Komunálnych služieb preventívnou pohotovosťou počas tohto víkendu," uviedol Miškovčík.Primátor Ľubomír Kubáň zhodnotil aktuálnu situáciu ako pokojnú. "Verím, že sa žiadne z avizovaných hrozieb nenaplnia. Nielen v našom meste," povedal.V okrese Ružomberok aktuálne platí prvý stupeň hydrologickej výstrahy. Môže spôsobiť relatívne malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu. Vyplýva to z informácií na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu.Intenzívne zrážky a prípadné povodne predstavujú veľké nebezpečenstvo aj pre zvieratá. Upozornilo na to občianske združenie Sloboda zvierat. Zvieratám je preto potrebné zaistiť bezpečný a suchý úkryt, najlepšie v dome.Psy by nemali byť na reťaziach či v kotercoch. "V prípade vybreženia riek a povodní zviera nemá šancu uniknúť a zachrániť si život," podotklo združenie. Zabezpečiť ochranu zvieraťa pred nepriazňou počasia odporúča pripomenúť aj ostatným ľuďom. Povinnosť ochrany im prikazuje aj vyhláška o ochrane spoločenských zvierat."Tu už nejde len o niekoľkodňové státie v daždi a blate na reťazi bez búdy či v provizórnom koterci, teraz môže ísť o život," uviedlo združenie.Intenzita zrážok sa má podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu v piatok ešte zvýšiť najmä na Záhorí. Na krajnom krajnom západe Slovenska očakáva rekordne vysoké denné úhrny. Platia tiež výstrahy pred dažďom i povodňami.Na Slovensku môžu maximálne úhrny zrážok na západe dosiahnuť okolo 200 milimetrov. Ide o veľmi vysoké úhrny, rozhodujúce bude časové a priestorové rozloženie zrážok. Pre 24hod.sk to uviedol klimatológ Pavel Matejovič s tým, že aktuálna poveternostná situácia spojená s výdatnými zrážkami zvýši hladiny vodných tokov. Týkať sa to bude najmä západného Slovenska, na východe sa neočakávajú také výdatné zrážky.Zrážková činnosť úzko súvisí s teplotou vzduchu. "Teplý vzduch sa totiž správa ako špongia, čím je vzduch teplejší, tým viac vody dokáže absorbovať. Mohli sme sa o tom presvedčiť aj počas tohto leta (jún-august), ktoré skončilo nielen u nás, ale aj globálne ako rekordne teplé," povedal Matejovič. Vysvetlil, že do atmosféry sa tak dostalo veľa vody, ktorá sa vyparila z rekordne teplých oceánov. Na Slovensku sa tak okrem vĺn horúčav vyskytlo aj veľa dusných dní."Takéto podmienky priali vzniku silných búrok, ktoré boli sprevádzané nebezpečnými meteorologickými javmi, ako boli silný vietor, krupobitie a prívalové dažde. Tie však zasahovali len určité lokality, pričom ojedinele pri nich spadlo aj viac ako 100 milimetrov (mm) zrážok," priblížil klimatológ. Veľa zrážok sa však podľa neho vyskytlo aj v júni. Napríklad v Nitre napršalo za celý mesiac 226,7 mm. Išlo o rekordnú hodnotu na tejto stanici najmenej od roku 1961.August bol však veľmi suchý, pričom na Slovensku spadlo v priemere asi 50 mm zrážok, čo predstavuje 64 percent dlhodobého priemeru. "Preto bola krajina na konci leta a na začiatku septembra vyprahnutá a spálená v dôsledku dlhotrvajúcich a intenzívnych vĺn horúčav, ktoré zvyšovali potenciálny výpar vody z pôdy," podotkol Matejovič.Pokračuje, že veľmi teplé leto sa vyskytlo aj v oblasti Stredomoria. Veľmi teplé more zvyšovalo výpar a do atmosféry sa tak dostalo veľa vodnej pary. Už v auguste niektorí klimatológovia podľa Matejoviča upozorňovali, že takáto situácia môže potenciálne spôsobiť stav, keď v relatívne krátkom čase môže spadnúť veľké množstvo atmosférických zrážok.Voda v Jadranskom mori je podľa Matejoviča po horúcom lete veľmi teplá a tlaková níž tak môže čerpať z mora viac energie, týka sa to najmä vodnej pary. Situáciu komplikuje aj atypické rozloženie tlakových útvarov."Teplota morí a oceánov sa stále zvyšuje, čím rastie aj energetický potenciál všetkých atmosférických procesov. Zväčšuje sa aj časová a priestorová premenlivosť zrážok, ktoré sú nerovnomernejšie distribuované," uviedol Matejovič s tým, že aj toto sú prejavy klimatickej zmeny. Ľudia to podľa neho mohli pocítiť nielen v tomto roku, ale aj v posledných troch desaťročiach. Napríklad rok 2010 bol na Slovensku rekordne vlhký, rok po ňom patril k najsuchším.Mesto Bratislava vyhlásilo v piatok na základe stanovísk Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a vývoja meteorologickej situácie mimoriadnu situáciu. Zároveň preventívne od poobedia uzatvorí parkovisko na Tyršovom nábreží (Lunapark). 24hod.sk o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla."Hlavné mesto vyhlásilo dnes mimoriadnu situáciu. V prípade potreby umožní operatívnejšie a efektívnejšie vykonať potrebné opatrenia a práce v nadväznosti na predchádzanie alebo aj prípadné odstránenie vzniknutých škôd spôsobených počasím," skonštatoval Bubla.Pre silný dážď a výstrahy pred povodňou druhého stupňa sa hlavné mesto rozhodlo preventívne uzatvoriť parkovisko na Tyršovom nábreží. Uzatvorené bude postupne od poobedia. Obmedzenia na výjazde nebudú, noví návštevníci však do priestorov parkoviska púšťaní nebudú. "Situáciu priebežne monitorujeme, budeme ju vyhodnocovať a následne informovať o znovuobnovení prevádzky tohto parkoviska," doplnil Bubla.Polícia upozorňuje na bezpečnosť a ohľaduplnosť na cestách počas silných dažďov. Vodičov vyzýva, aby zvýšili opatrnosť a jazdu prispôsobili povahe vozovky, stavu ciest i svojim schopnostiam a zručnostiam. Riskovať v tomto počasí sa podľa nej nevypláca. 24hod.sk o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Martina Sláviková."Mohutné dažde v kombinácii so silným vetrom, predovšetkým v západných častiach Slovenska, môžu skomplikovať situáciu v cestnej premávke," pripomenula Sláviková s tým, že polícia situáciu monitoruje.Pred cestou odporúča dôkladne skontrolovať technický stav vozidla, predovšetkým dezén pneumatík. Opotrebované pneumatiky totiž nedokážu dostatočne odvádzať vodu, čo znižuje ich priľnavosť a zvyšuje riziko akvaplaningu či šmyku. Zabúdať netreba ani na kontrolu stieračov, ktoré sú pri zníženej viditeľnosti obzvlášť dôležité. Vodiči by taktiež nemali jazdiť rutinne a spoliehať sa na bežný chod cestnej premávky. Zabúdať by nemali rovnako ani na dodržiavanie rozostupov, obzvlášť na frekventovaných cestách, či na správne svietenie. Ak je to možné, mali by sa vyhnúť parkovaniu pod stromami.Situácia v obciach nachádzajúcich sa v okrese Malacky pri rieke Morava je zatiaľ pokojná. Samosprávy sa však pripravujú na jej prípadné zhoršenie v dôsledku pretrvávajúceho dažďa a avizovaného silného vetra.Do areálu bývalého družstva v obci Záhorská Ves bude navezený piesok určený na napĺňanie vriec. "Zatiaľ je u nás situácia pokojná. Premáva ešte aj kompa. Myslím si, že to bude dramatickejšie až od zajtra" uviedol pre 24hod.sk zástupca starostu Záhorskej Vsi Pavol Danihel.Na krátkom úseku v obci Suchohrad bola inštalovaná mobilná protipovodňová bariéra. "Dúfam, že nepríde až k takej kritickej situácii, ako bola v roku 2006. A že sa nám nestane niečo podobné, ako vtedy zažila rakúska strana," povedal pre 24hod.sk starosta Suchohradu Jozef Temer. Podotkol, že v obci sa snažia byť pripravení na zhoršenie situácie.Starosta obce Gajary Martin Rybecký poukázal na to, že v obci sledujú najmä stav a naplnenosť kanalizácie a odtoky vody. "Postupne sa pripravujeme na prípadné napĺňanie vriec pieskom," dodal pre 24hod.sk.Mesto Brezno prijalo v súvislosti s avizovanými zrážkami, ktoré meteorológovia predpovedajú na najbližšie dni na území Slovenska, viacero preventívnych opatrení. Samospráva čistila priepusty i rigoly a v prípade potreby pripravila aj vrecia s pieskom. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Tomáš Abel."Aj keď nemáme byť najviac zasiahnutým územím, urobili sme preventívne opatrenia. V rámci protipovodňovej ochrany sme prešli a čistili priepusty, rigoly a mosty. Čistili sa aj uličné vpuste v meste a začiatky zatrubnených potokov, aby nedošlo k upchatiu. Pripravili sme vrecia s pieskom, plničku, zásobu piesku a techniku, ktorú napríklad povodie Hrona nemá a to najmä traktor-bagre," priblížil Abel. Na svojej oficiálnej webovej stránke samospráva zverejnila aj zoznam odporúčaní, ako postupovať pri vzniku povodne.Pre väčšinu územia Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na najbližšie dni výstrahy pred dažďom a povodňami. Pre okres Brezno platí výstraha prvého stupňa pred dažďom a výstraha prvého stupňa pred povodňami z trvalého dažďa.V súvislosti s predpoveďou výdatných zrážok a záplav v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) bude profesionálnym hasičom k dispozícii 4600 príslušníkov dobrovoľných hasičských zborov v kraji. Po piatkovom zasadnutí Štábu pre krízové situácie TSK o tom informoval predseda TSK Jaroslav Baška.Z deviatich okresov TSK je podľa neho v ôsmich vyhlásený druhý stupeň hydrologickej výstrahy, v okrese Myjava platí výstraha najvyššieho tretieho stupňa. TSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 80 organizácií, ktoré dostali spresnenia týkajúce sa ochrany zdravia a majetku v prípade mimoriadnych situácií."TSK vie prostredníctvom Správy ciest (SC) TSK poskytnúť techniku, na víkend je v pohotovosti 46 pracovníkov SC TSK a desať dispečerov, ktorí sú k dispozícii nonstop. Na každom z 11 cestmajsterstiev je pripravený nakladač, traktor, nákladné vozidlo a zametacie súpravy. Kraj odporučil presunúť podujatia naplánované počas víkendu," doplnil Baška.Podľa vedúcej odboru krízového riadenia Okresného úradu (OÚ) Trenčín Marty Kohlíkovej všetky obce v TSK dostali odporúčania, aby sledovali výstrahy, zriadili si monitorovacieho hliadky na vodné toky, nadviazali súčinnosť s dobrovoľnými hasičskými zbormi a v prípade nebezpečenstva včas varovali obyvateľstvo. OÚ Trenčín podľa nej distribuoval do okresov TSK niekoľko stoviek vriec na piesok. Najviac ich išlo pre potreby OÚ Myjava. Ďalšie sú pripravené.Ako informoval predseda krajskej organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany TSK Ján Sivák, z 10.327 dobrovoľných hasičov v TSK je 4600 zaradených do hasičských jednotiek v rámci Integrovaného záchranného systému. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne tak má k dispozícii 245 jednotiek DHZ."Ďalších takmer 6000 dobrovoľných hasičov vieme využiť na rôzne obslužné činnosti, ako zabezpečenie logistiky, plnenie vriec pieskom, ktoré sa v prípade vybreženia potokov môžu vyskytnúť. Dobrovoľní hasiči skontrolovali funkčnosť čerpadiel, agregátov, osvetľovacích systémov, motorových píl a ďalších zariadení," doplnil Sivák.





Intenzita zrážok sa v najbližších hodinách ešte zvýši najmä na Záhorí. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že na krajnom krajnom západe Slovenska očakáva rekordne vysoké denné úhrny.



Podľa meteorológov sa tlaková níž po výraznom zvlnenom studenom fronte približuje od juhu k územiu Slovenska, najvýdatnejšie zrážky sa vyskytujú na jej zadnej strane na Záhorí s intenzitou päť až desať milimetrov za hodinu (mm/h). Intenzita zrážok sa však bude v najbližších hodinách ešte zvyšovať, maximum by mala dosiahnuť v piatok neskôr popoludní. Najvyššia bude na Záhorí a v Malých Karpatoch, maximá môžu byť okolo 15 mm/h.



"Dnes tak očakávame, že stanice na krajnom západe Slovenska zaznamenajú rekordne vysoké denné úhrny zrážok s významnosťou minimálne na úrovni celého mesiaca," konštatuje SHMÚ.



Na krajnom západe Slovenska je zároveň podľa meteorológov mimoriadne chladno, miestami "len" sedem stupňov Celzia. Na porovnanie, na východe krajiny je pred frontom podstatne teplejšie. Napríklad pod Vihorlatom je 25 stupňov Celzia.

Piešťany: Úroveň vodných hladín je zatiaľ štandardná

B. Štiavnica: Mestské lesy odporúčajú nevstupovať v týchto dňoch do lesov

Levoča: Primátor zvolal krízový štáb, dôvodom je hrozba povodní

Výdatný dážď zasahuje najmä Záhorie a okolie Malých Karpát

V Bratislavskom kraji zasahovali hasiči pre počasie 14-krát

Kežmarok: Mesto je pre možné povodne v plnej pohotovosti

Úroveň vodných hladín v Piešťanoch a okolí je zatiaľ štandardná. Mesto pozorne sleduje aktuálnu situáciu, v pohotovosti sú všetky zainteresované organizačné zložky. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.Mesto spresnilo, že hladiny rieky Váh a potoka Dubová sa zatiaľ nezdvíhajú. "Môžeme potvrdiť, že aj situácia v meste je v tejto chvíli bežná - ako v každý iný daždivý deň," doplnila samospráva.Banskoštiavnická spoločnosť Mestské lesy vydala vzhľadom na aktuálne počasie a meteorologické predpovede upozornenie týkajúce sa návštev lesa."Z dôvodu nepriaznivých meteorologických predpovedí, pre hroziace povodne a silný nárazový vietor, odporúčame návštevníkom Banskej Štiavnice a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, aby v najbližších dňoch vzhľadom na vlastnú bezpečnosť nevstupovali do lesov a nezdržiavali sa v lesných porastoch," uviedla spoločnosť na svojej internetovej stránke.Pre okres Banská Štiavnica aktuálne platí až do pondelka (16. 9.) meteorologická výstraha prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že na území okresu sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 70 až 120 milimetrov. Takisto vydal SHMÚ pre tento okres hydrologickú výstrahu prvého stupňa.Primátor Levoče Miroslav Vilkovský zvolal v piatok krízový štáb v súvislosti s avizovaným intenzívnym dažďom. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že meteorológovia predpovedajú na území Slovenska v najbližších dňoch extrémne zrážky a silný vietor. V okrese Levoča sa podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 70 až 120 milimetrov, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Okrem iného už v Levoči pristúpili k regulácii tamojšej vodnej nádrže.Radnica uvádza, že predpokladaná intenzita a množstvo zrážok sú v tejto ročnej dobe a oblasti bežné, no môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. Z tohto dôvodu je na územie okresu Levoča od piatka dňa až do pondelka (16. 9.) vydaná výstraha prvého stupňa. "V tejto súvislosti zvolal primátor krízový štáb, na ktorom sa okrem vedenia mesta zúčastnili aj vedúci krízového riadenia, Technické služby mesta Levoča, vedenie Sociálneho podniku, mestskej polície (MsP) a Lesov mesta Levoča. Cieľom stretnutia bolo zosumarizovať postupy a zabezpečiť nevyhnutné materiálne a technické prostriedky potrebné na zvládnutie rôznych situácií," uviedla samospráva.Sociálny podnik má v prípade potreby pripravené vrecia s pieskom a vozidlá. Mestské lesy už vykonali obhliadku rizikových lokalít a pripravili stroje a vozidlá, ktoré by mohli byť taktiež potrebné. "Technické služby zároveň zregulovali stav vodného stĺpca na vodnej nádrži v Levoči, aby dokázala absorbovať výdatné zrážky bez zvýšenia prietoku Levočského potoka," dodáva mesto s tým, že počas nasledujúcich dní budú pracovníci v pohotovosti, rovnako tiež príslušníci MsP. V súvislosti so zmenou počasia tiež radnica rozhodla, že sobotňajší (14. 9.) rómsky festival Romane Mirikle sa presúva zo severného parku do tamojšieho kina.Zrážkové pásmo postupuje cez juhozápad Slovenska, trvalý, na návetriach aj výdatný dážď zasahuje najmä Záhorie a okolie Malých Karpát. Od štvrtka (12. 9.) napršalo v spomínaných regiónoch už 40 až 60 milimetrov (mm), v ostatných regiónoch na západe päť až 20 mm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti."Úhrny zrážok výrazne klesajú smerom na východ a od osi Dolný Kubín - Lučenec sme zrážky doposiaľ zaznamenali len výnimočne," konštatuje SHMÚ s tým, že na Honte, Pohroní a Ponitrí pozorujú meteorológovia zrážky vo forme prehánok, ojedinele aj búrok."Tiež pozorujeme prvú odozvu na vodných tokoch, a to v povodí Myjavy, menších tokoch v Malokarpatskej oblasti a stúpať začala aj Morava a Dunaj," poznamenal SHMÚ.V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali hasiči i dobrovoľní hasiči v Bratislavskom kraji od štvrtka (12. 9.) do piatka do 6.00 h pri 14 udalostiach. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave."Celkom 22 príslušníkov HaZZ a 23 členov dobrovoľných hasičských zborov odstraňovalo najmä spadnuté stromy z komunikácií a zaparkovaných vozidiel," približuje HaZZ.Bratislavskí hasiči zasahovali sedemkrát, dobrovoľní hasiči z Petržalky dvakrát a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí Pezinok, Malacky, Stupava a Píla zasahovali celkovo pri piatich udalostiach.





V súvislosti s varovaniami o možných nepriaznivých poveternostných podmienkach počas najbližších dní je mesto Kežmarok v plnej pohotovosti. Samospráva ubezpečuje, že vďaka protipovodňovým opatreniam zavedeným po minulých skúsenostiach, je mesto dobre pripravené na ochranu svojho územia i jeho obyvateľov. Vedúci civilnej ochrany a krízového riadenia na tamojšom mestskom úrade Ladislav Melikant uviedol, že exponovaným miestom zostáva Ľubický potok, ktorý pravidelne monitorujú.



"Pri výške hladiny 130 centimetrov vstupuje do hry krízový štáb alebo povodňová komisia, ktorú zvoláva jej predseda. Pri hladine 170 centimetrov vyhlasuje II. stupeň povodňovej aktivity, čo znamená nariadenie navyšovania hrádzí a zriadenie hliadkovej služby. Ak hladina stúpne na 210 centimetrov, krízový štáb vyhlasuje III. stupeň, čo vedie k varovaniu obyvateľstva a odstraňovaniu naplavenín," vysvetľuje Melikant.



Primátor mesta Ján Ferenčák zdôraznil, že mesto berie varovania vážne a je plne pripravené reagovať na akékoľvek nepriaznivé situácie. "Máme k dispozícii 96 osôb a 63 mechanizmov, ktoré sú pripravené zasiahnuť v prípade potreby. K dispozícii máme aj 2000 vriec a 30 ton piesku. Ak bude potrebné ďalšie vybavenie, vieme ho zabezpečiť do pol hodiny," konkretizoval primátor.



Mesto Kežmarok tiež využíva varovný systém so šiestimi elektronickými sirénami rozmiestnenými po celom území. "Tieto sirény zabezpečujú varovné signály v prípade hrozby a sú napojené na integrovaný záchranný systém. Majú záložné zdroje energie, aby fungovali aj v prípade výpadku prúdu," doplnil Ferenčák s tým, že budú aj naďalej intenzívne monitorovať situáciu a sú pripravení reagovať na akékoľvek výzvy spojené s nepriaznivým počasím.