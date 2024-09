Problémy v košickom Starom Meste. Poslanci vyčítajú starostovi Igorovi Petrovčikovi šikanu aj cenzúru

Svojvoľné vydanie občasníka

Starostovi nezvýšili plat

Na margo chýbajúcich prostriedkov poukázali napríklad na to, že starosta mal za prvý polrok 2024 vyplatiť odmeny pre zamestnanectvo svojho úradu.

„Zavádzajúce je aj tvrdenie starostu o chýbajúcich 122 885 eurách z podielových daní, ktoré mesto Košice MČ neposlalo. Ide totiž o výpadok z roku 2023, ale poslancom siahol na odmeny vo februári, marci a apríli 2024,“ dodala poslankyňa mestskej časti.

Konflikt zo starostom podľa ich slov prišiel v momente, keď mu v decembri minulého roka odmietli zvýšiť plat.

Viac než sedemtisíc eur

Politikárčenie a pomsta

Meškajúce projekty

Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Bossing a šikana

13.9.2024 (SITA.sk) - Väčšina poslancov košickej mestskej časti Staré Mesto obviňuje starostu Igora Petrovčika zo šikany aj cenzúry.Starostovi vyčítajú porušovanie právomocí, ale aj šikanu a stagnáciu projektov mestskej časti. Jeho správanie označili za autoritárske a neprípustné v demokratickej spoločnosti.Ako na tlačovej besede priblížila poslankyňa miestneho zastupiteľstva Renáta Zolnaiová, starosta podľa nich porušil svoje právomoci, keď porušil Štatút Redakčnej rady občasníka MČ Staromestské listy, a to keď ho svojvoľne nechal vydať bez súhlasu väčšiny poslancov, ktorí redakčnú radu tvoria.V predmetnom vydaní sa nachádzal úvodník od Petrovčika, v ktorom okrem iného písal o krátkodobom oddialení úhrad poslaneckých odmien, a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, no zdôraznil, že poslancom boli odmeny doplatené.Nespokojní poslanci oponovali, že starosta nemal kompetencie na to, aby im siahol na odmeny. Poukázali, že ide o obdobu platu za výkon poslaneckej funkcie a odmeny sú právne nárokovateľné.V tomto smere im dal za pravdu aj súd, na ktorý sa obrátili. „Nešlo teda o dobrú vôľu starostu, ako to vykresľuje vo svojom úvodníku,“Petrovčik v úvodníku spomenul aj „odplatu" od poslancov, za nevyplatené poslanecké odmeny, ktorí mu podľa jeho slov odmietli preplatiť nevyčerpanú dovolenku.Išlo o dovolenku, ktorú nestihol vyčerpať počas pandémie COVID-19, a tiež pre prácu v súvislosti s humanitárnou pomocou ukrajinským utečencom v Košiciach.„Rozhodol som sa preto, že téma s preplatením mojej dovolenky pre mňa nadobro skončila a verejne (aj v médiách) som sa začiatkom leta zriekol tohto svojho nároku, čím som ušetril z rozpočtu MČ 5 428 eur,“ píše starosta Starého Mesta v úvodníku.Poslanci považujú za nezvyčajné, že starosta požadoval preplatenie dovolenky za rok 2022, teda s odstupom jeden a pol roka, a to v čase, keď mestská časť nemala schválený rozpočet na rok 2024.Malo ísť o sumu za 7 379,43 eura aj s odvodmi, vyčíslil ju kontrolór mestskej časti.Poslanci chceli na výroky starostu v občasníku reagovať. Okrem iného Petrovčik v úvodníku napísal, že dúfa, že „vzdor, pocit krivdy, politikárčenie, ale hlavne snaha o pomstu voči mojej osobe za to, že som si dovolil pozdržať úhrady poslaneckých odmien (pripomínam, že sa nejedná o mzdy), už čoskoro niektorých miestnych poslancov prejde“.Skupina poslancov ale hovorí o šikane, poukazuje na to, že za prvých osem mesiacov tohto roka absolvovalo staromestské miestne zastupiteľstvo 23 rokovaní. Príčinu vidia v krátení poslaneckých odmien.Poslanci totiž vykonávajú svoj mandát popri zamestnaní, a ak sa na zastupiteľstve nezúčastnia, odmena je im alikvotne krátená.„Starosta opakovane nepodpisoval uznesenia zo zastupiteľstiev, dokonca ani informatívnych, alebo tých, ktoré pripravili priamo jeho zamestnanci, aby mal zámienku na zvolanie ďalších zastupiteľstiev. Niektorí poslanci dva až tri mesiace po sebe kvôli tomu dostali odmenu presne 0 eur mesačne,“ uviedla Zolnaiová.Poslanci sa tiež ohradili voči starostovým obvineniam z politikárčenia a pomsty, tvrdia, že sa len bránia šikane a osobným útokom.Poukazujú pritom na to, že sa dokázalo zjednotiť 10 z 13 poslancov, pričom sú z rôznych častí politického spektra.Ide o Ľubicu Blaškovičovú, Alenu Zvarovú Bašistovú, Michala Djordjeviča, Ingrid Faťolovú, Petra Gacíka, Evu Hulmečíkovú, Richarda Kočiša, Martina Konečného, Pavla Priestera a Renátu Zolnaiovú.Petrovčikovi vytkli nespokojní poslanci aj stagnáciu viacerých projektov v mestskej časti, problémom by mali byť aj mimoriadne sociálne dávky.„Obyvatelia Starého Mesta informovali poslancov, že úradníci ich odmietali s tým, že si nemôžu požiadať o mimoriadnu sociálnu dávku, pretože úrad nemá financie na ich vyplácanie kvôli neschválenému rozpočtu. Ten poslanci schválili nadpolovičnou väčšinou už v júni 2024, ale starosta ho odmietol akceptovať a podpísať,“ vysvetlila Zolnaiová a podotkla, že úrad fungoval v rozpočtovom provizóriu do 1. augusta, keď bol rozpočet podpísaný.„Teda vyplácaniu sociálnych dávok nič nebráni, je to na vôli a rozhodnutí starostu,“ dodala.Starosta Petrovčik v reakcii uviedol, že obsah septembrového čísla Staromestských listov bol v súlade s návrhmi Redakčnej rady z 18. júna tohto roka.Dodal, že strana starostu je pevnou súčasťou občasníka a bola schválená väčšinou členov redakčnej rady.Tlačiareň a grafické štúdio, kde miestny občasník vychádza, tiež majú podľa Petrovčikových slov harmonogram a termíny, a tiež ďalších klientov.„Zmeny, ktoré 40 minút po dohodnutom deadline s tlačiarňou v e-mailovej komunikácii navrhli s tým, že medzitým ešte organizovali akési celodenné online zasadnutie Redakčnej rady a hlasovali per rollam, boli neakceptovateľné pre dodávateľa a ich jediným motívom bol editoriál starostu Igora Petrovčika, ktorý má v demokratickej spoločnosti tak ako poslanci právo na svoj názor. Miesto na editoriál bolo riadne odsúhlasené,“ uvádza sa v reakcii s tým, že starosta považuje cenzúru za zásah do slobody prejavu.Starosta zareagoval aj na kritiku meškajúcich projektov, poukázal na to, že v štandardnom čase predložil návrh rozpočtu na rok 2024.Ten nebol podľa jeho slov celé mesiace schválený pre to, lebo poslanci ho kritizovali, robili obštrukcie a predkladali pozmeňujúce návrhy i protinávrhy.„Keďže majú väčšinu (11 poslancov z 13) je jasné, kto je zodpovedný za stav, že MČ Košice - Staré Mesto ako jediná v Košiciach fungovala v provizóriu prakticky do jesene,“ uvádza sa v stanovisku.Reakciu Petrovčik poskytol aj k vyplácaniu jednorazových dávok v hmotnej núdzi.„Dávky sa môžu priznať len z rozpočtu schváleného za príslušný rozpočtový rok (v našom prípade 2024), čo sme do leta nemali,“ zdôraznil a odmietol, že by žiadatelia boli odmietaní, oficiálne žiadosti boli podľa neho riadne evidované.Za nepravdu označil tvrdenie poslancov, že úradníci občanom komunikovali, že „nemôžu požiadať o mimoriadnu sociálnu dávku, pretože úrad nemá financie kvôli neschválenému rozpočtu“.Petrovčik zdôraznil, že takto to žiadateľom nikdy nekomunikovali, len ich upozorňovali, že vzhľadom na neschválený rozpočet môže schválenie dávky či pomoci chvíľu trvať.Ľubica Blaškovičová na tlačovej besede avizovala, že situáciu mienia riešiť. Čakali na rozhodnutie súdu o nevyplatených odmenách a teraz pripravujú ďalšie podania na ďalšie inštitúcie.Podania by sa mali týkať, okrem iného, aj bossingu a šikany.„Niektoré uznesenia boli skôr deklaratórne, aby sme sa aspoň nejako vyjadrili. Ani sme veľmi nepredpokladali, že nedôveru si pán starosta podpíše,“ reagovala Blaškovičová na otázku týkajúcu sa toho, či budú podnety zamerané aj na neplnenie uznesení zastupiteľstva. Zdôraznila, že už nemienia prehliadať osobné ataky.Poslanec Djordjevič podotkol, že ak by sa situácia opakovala, Staromestské listy by mohli aj úplne zrušiť a nevyčlenili by na ne prostriedky v rozpočte.Zároveň zvažujú, že by svojpomocne vydali vlastnú dvojstránku, kde by obyvateľstvu poskytli svoj pohľad na situáciu.