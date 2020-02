Online: Poslanci z PS/Spolu ukončili blokádu a schôdza pokračuje (naživo) Búrlivá diskusia sa stupňuje

Do rokovacej sály technici ráno priniesli dva nové rečnícke pulty a postavili ich vedľa pôvodného pultu. Poslanci z koalície Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) sa najprv ku každému z nich postavili, ale napokon k jednému pustili premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý požiadal o príhovor.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šestica poslancov následne opustila rokovaciu sálu. Podľa informácií agentúry SITA má Danko k dispozícii ďalších sedem rečníckych pultov.

Prídavky na deti aj 13. dôchodky Poslanci na schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní rokujú o trinástom dôchodku, prídavkoch na deti, diaľničných známkach a o Istanbulskom dohovore. Zámer zvolať mimoriadnu schôdzu k predmetným témam oznámil na tlačovej konferencii 11. februára predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Podmienkou predsedu parlamentu a šéfa Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka na zvolanie schôdze bolo to, aby vláda predložila do parlamentu aj Istanbulský dohovor a zrušenie diaľničných známok. Zámer Smeru-SD zvolať mimoriadnu schôdzu kritizovali viacerí opoziční politici. Politológ Grigorij Mesežnikov to označil za populistický ťah a zúfalý pokus Smeru-SD osloviť voličov.

Naživo: Rokovanie parlamentu

Šestica Martin Poliačik, Jozef Mihál, Miroslav Beblavý, Simona Petrík, Viera Dubačová a Alan Suchánek ešte v utorok 18. februára pred začatím rozpravy priniesla k rečníckemu stolu tortu, ktorá mala symbolizovať politické manželstvo Smeru-SD s Kotlebovou ĽSNS a začali blokádu hlavného rečníckeho pultu.

Spomínaní poslanci na čele s lídrom strany Spolu-občianska demokracia Beblavým zostali v parlamente celú noc a blokovali schôdzu aj v stredu ráno. Danko ich podobne ako v utorok vyzval, aby opustili rečnícky pult a keďže tak neurobili spomínanú šesticu vykázal z rokovania. Keďže odmietli opustiť rokovaciu sálu, šéf parlamentu mimoriadnu schôdzu po druhý raz schôdzu prerušil do štvrtka deviatej hodiny ráno.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Beblavý v stredu vyhlásil, že rečnícky pult neopustia a rokovanie parlamentu budú blokovať aj naďalej. Budú tak robiť dovtedy, kým „neodpadnú, alebo kým sa tá situácia nevyrieši“. Beblavý tvrdí, že o pokračovaní nezákonne zvolanej schôdze by mal rozhodnúť Ústavný súd SR.

Predseda snemovne Danko dal protestujúcim absenciu. Beblavý však tvrdí, že šéf parlamentu postupoval protizákonne. Rokovací poriadok hovorí, že na každý takýto krok môže poslanec podať námietku, o ktorej sa musí rozhodnúť, aby to nebola svojvôľa predsedajúceho. Beblavý zdôraznil, že o námietke však Danko hlasovať nedal.

„Pán Danko stavil na stratégiu, že nás umlčí. Keďže po dnešku nám môže zobrať polovicu platu za mesiac február, stavil na stratégiu, že my sa teraz zľakneme a pre záchranu tej druhej polovice platu odídeme. Chcem pána Danka uistiť, že pre nás je ochrana zákonnosti a ochrana parlamentarizmu dôležitejšia než naše platy,“ povedal Beblavý. Šestica poslancov následne nocovala v parlamente aj v noci zo stredy na štvrtok.

Pellegriniho ostrá kritika

Premiér Pellegrini pri náhradnom rečníckom pulte ostro kritizoval skupinu poslancov z neparlamentnej koalície PS/Spolu, ktorí dva dni a dve noci blokovali rečnícky pult v rokovacej sále parlamentu. Podľa neho poslanci svojím dvojdňovým správaním možno našli „ďalších prívržencov radikálnej nedemokratickej zmeny“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Hanbím sa za vás opozícia. Hanbím sa za to, ako v priamom prenose odhaľujte svoju hodnotovú a štátotvornú vyprázdnenosť,“ vyhlásil Pellegrini na úvod mimoriadnej schôdze parlamentu.

Vyzval na odsúdenie „bezprecedentného činu“ poslancov PS/Spolu. Vyslovil presvedčenie, že im to voliči vo voľbách „spočítajú, pretože už dnes sú títo herci na hranici zvoliteľnosti, a preto sú nútení robiť takéto zúfalé činy“.

Protestujúcim poslancom premiér vytkol, že bivakovali v rokovacej sále a na sociálnych sieťach „sa pretŕčali“ v ponožkách, pyžamách a spacákoch.

„Ste aj šíritelia chaosu, a preto sa nečudujte, že ruka v ruke s tým ako sa správate, vyvolávate v spoločnosti volanie po nastolení tvrdej ruky. Pretože demokracia sa aj vďaka vám môže javiť ako hlúpe ponožkové divadlom,“ uviedol Pellegrini.

Smerácke populistické orgie

Ondrej Dostál (SaS) v parlamentnej rozprave k návrhu na skrátené legislatívne konanie k zavedeniu trinástych dôchodkov uviedol, že poslanci za stranu Smer-SD si v parlamente pripravili populistické orgie. „Chystáte sa postupovať spôsobom po nás potopa,“ povedal.

Poukázal na to, že strana Smer-SD ide robiť volebnú kampaň za štátne peniaze. „Ide o kampaň za vyše miliardy eur, ktorú zaplatia daňoví poplatníci,“ zdôraznil. Vláda podľa neho pošliapava legislatívne pravidlá, ktoré sú stanovené v zákone o rokovacom poriadku NR SR. Minister Richter podľa Dostála nepovedal nič o tom, prečo je potrebné skrátené legislatívne konanie. „Žiadne dôvody pre skrátené legislatívne konanie neexistujú a vy to veľmi dobre viete,“ povedal.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter v úvodnom slove k návrhu na skrátené legislatívne konanie k zavedeniu trinástych dôchodkov zdôvodnil potrebou posilniť základné ľudské práva a slobody, konkrétne právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.

„Znamená to, že dvanásť rokov za vašej vlády boli ohrozované základné práva a slobody,“ povedal poslanec za SaS. Ako ďalej uviedol, koniec tejto vlády sa blíži. „Vy to veľmi dobre viete a pokúšate sa to zvrátiť, ale toto vám nepomôže,“ dodal Dostál.

Za program zahlasovali aj odídenci z SaS

V utorok popoludní sa v parlamente prezentovalo 77 poslancov a parlament bol tak uznášaniaschopný.

Za program schôdze následne z prítomných 92 poslancov, za hlasovalo 78, proti bolo 13, jeden sa zdržal a jeden nehlasoval. Podporili ju poslanci Smeru – sociálnej demokracie (Smeru-SD), Slovenskej národnej strany (SNS), Kotlebovcov – Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), Eduard Adamčík z klubu Most-Híd či nezaradení poslanci okolo Ľubomíra Galka, ktorí pred časom odišli zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) a vstúpili do Demokratickej strany.

Taktiež zahlasovali za program schôdze nezaradení poslanci Peter Marček, Martina Šimkovičová, Rastislav Holúbek, Jana Nehézová, Milan Špánik a Juraj Kolesár.

Bugár hovoril o hanbe

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár považuje spôsob akým sa skončila v utorok schôdza za hanbu. Podľa podpredsedu SNS Antona Hrnka prekročili spomínaní poslanci všetky hranice normálneho a slušného správania a rešpektovania zákona.

Bugár ďalej potvrdil, že strana Most-Híd sa na ďalšom rokovaní pléna nebude zúčastňovať. „Nebol som s Andrejom Dankom, takže neviem, ako sa bude ďalej schôdza vyvíjať. A po pravde, vôbec ma to nezaujíma, lebo ja sa na takejto fraške nechcem zúčastniť,“ uviedol predseda Mostu-Híd.

Dodal, že keby bol na mieste predsedu parlamentu, tak by na rozdiel od Danka neodročoval rokovanie na nasledujúci deň. „Myslím si, že spomínaní poslanci budú ráno robiť to isté a takto sa to môže naťahovať až do volieb. Dokonca som počul, že takto pokračovať sú odhodlaní aj niektorí poslanci vládnej koalície,“ priblížil Bugár.

Hrnko tvrdí, že táto schôdza bola jasne vyprovokovaná prezidentkou Zuzanou Čaputovou, „keďže odmietla rešpektovať dvojnásobné uznesenie NR SR k Istanbulskému dohovoru“.