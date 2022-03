ONLINE: Vojna na Ukrajine: Deň šiesty

6.07

Spojené štáty uviedli, že 12 členov ruskej diplomatickej misie pri OSN so sídlom v New Yorku dostalo príkaz opustiť USA do 7. marca z dôvodu zapojenia do špionážnych aktivít. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorkyňu americkej misie pri OSN Oliviu Daltonovú.