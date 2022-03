Zeman by podporil výnimku, aby mohli Česi bojovať na Ukrajine

Český prezident Miloš Zeman by podporil výnimku pre Čechov, ktorí chcú ísť dobrovoľne bojovať na Ukrajinu. Pre webový spravodajský portál Novinky.cz to v pondelok povedal jeho hovorca Jiří Ovčáček.





"Žiadatelia sa obracajú na ministerstvo obrany, ktoré žiadosť posúdi spoločne s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom vnútra. Až potom žiadosť putuje do vojenskej kancelárie a k pánovi prezidentovi. Bude teda bezpochyby záležať na odporúčaní vládnych rezortov," uviedol Zemanov hovorca.Prezident bude o tejto otázke vo štvrtok hovoriť s premiérom Petrom Fialom. Tiež si chce vyžiadať stanoviská ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí.Fiala k tomu uviedol, že by bol za umožnenie účasti občanov ČR v bojoch o Ukrajinu v individuálnych prípadoch. Za nezodpovedné však považuje vyjadrovať sa ku kolektívnej účasti.Na zapojenie sa do obrany Ukrajiny, ktorá sa od štvrtka bráni proti rozsiahlej ruskej invázii, vyzval cudzincov ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Česi tak môžu legálne urobiť iba v prípade udelenia výnimky od prezidenta republiky. Bez nej by tomu, kto by šiel bojovať na územie cudzej krajiny, hrozilo podľa trestného zákonníka až päť rokov väzenia, pripomínajú Novinky.Senátor Václav Láska avizoval, že pripravuje novelu, ktorá by to mala zrušiť. Predložiť ju chce vláde a poslancom. Niektoré krajiny už službu v ukrajinskej armáde svojim občanom povolili.