Online: Vojna na Ukrajine - Rusko zaútočilo z viacerých smerov, výbuchy bolo počuť v Kyjeve aj ďalších mestách

Vojenský konflikt na Ukrajine (online)

minúta po minúte

12:15 Predpokladáme, že Ruská federácia si nedovolí narušiť hranice Severoatlantickej aliancie (NATO) vrátane hraníc Slovenskej republiky. Povedal to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po rokovaní Bezpečnostnej rady SR.

Skonštatoval, že sa samozrejme pripravujú na všetky alternatívy, ale prekročenie hraníc akejkoľvek krajiny NATO Ruskou federáciou považujú za veľmi nepravdepodobné.

12:09 Ruská invázia na územie Ukrajiny spôsobila prerušenie najvyššej ukrajinskej futbalovej súťaže. Zástupcovia ligy v krátkom stanovisku uviedli, že dôvodom je vyhlásenie stanného práva v krajine prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vedenie miestnej Premier League zatiaľ nedokáže predbežne určiť, kedy by mohla súťaž pokračovať.

V súvislosti s konfliktom vyvstala aj otázka nad účasť športovcov Ukrajiny na zimných paralympijských hrách, ktoré sa v piatok 4. marca začnú v čínskom Pekingu.

Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) je v kontakte s funkcionármi z Ukrajiny aj Ruska. „Ako politicky neutrálna organizácia sa zameriavame na prípravu paralympiády a nie na vzniknutú situáciu,“ informoval MPV. Rusi v Pekingu nebudú štartovať pod svojou vlajkou, podobne ako počas ZOH sa v Číne predstavia ako reprezentanti Ruského paralympijského výboru.

12:05 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) predloží na mimoriadne rokovanie Vlády SR 25. februára návrh humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii.

12:02 Situácia na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Ubľa – Maly Bereznyj je zatiaľ pokojná. Pre agentúru SITA to v súvislosti s konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou uviedla starostka obce Ubľa (okres Snina) Nadežda Sirková. Obec je podľa jej slov pripravená v prípade potreby ľuďom z Ukrajiny pomôcť.

Starostku útok Ruska na Ukrajinu prekvapil. Ako uviedla, očakávala totiž víťazstvo zdravého rozumu a mierové riešenia. „Berieme to ale tak, ako to je, ako to berú všetci obyvatelia Slovenska. Stalo sa to, čo sa stalo. Zatiaľ je ale v obci pokoj. Informovala som sa aj na oddelení hraničnej polície v Ubli, zatiaľ autá prechádzajú. Sú tam dlhšie čakacie doby, ale zatiaľ tam nie sú ľudia, ktorí by žiadali o umiestnenie, aj keď prechádzajú hraničným priechodom,“ informovala starostka.

V obci sa v prípade potreby budú podľa jej slov snažiť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pomôcť. „Nikto z nás nezažil vojnový stav alebo niečo podobné. Aj keď začneme pomáhať a niečo organizovať, tak to budú pre nás prvé skúsenosti s takýmto vojnovým stavom a s realizáciou ubytovania, umiestňovania a ďalších vecí súvisiacich s tým, aby prechádzali obyvatelia Ukrajiny, ktorí by boli migrantmi a žiadali by o pomoc,“ uviedla Sirková.

Dodala, že situáciou na Ukrajine sa zaoberal počas minulotýždňového zasadnutia obecného zastupiteľstva aj krízový štáb obce. V diskusii s poslancami sa hovorilo o možnostiach pomoci zo strany samosprávy. „Sme pripravení na pomoc a súčinnosť či už zložkám ministerstva obrany, alebo ministerstva vnútra. Sme schopní prvým migrantom, ktorí by prišli do obce a žiadali by o nejaké ubytovanie, alebo zabezpečenie ich pobytu, pomôcť. Sme pripravení spolupracovať s týmito zložkami a v tej najväčšej krízovej situácii sme pripravení ponúknuť aj ubytovanie a stravovanie priamo v obci v budove kultúrneho domu, alebo v budove telocvične základnej školy, kde môžeme zabezpečiť aj sociálne zariadenia aj stravu,“ uviedla starostka.

Zatiaľ podľa nej obec neeviduje žiadne žiadosti armády, napríklad o vytvorenie priestorov pre vojenskú techniku. Dodala však, že aktuálna situácia sa môže v priebehu niekoľkých hodín kedykoľvek zmeniť.

11:55 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) v súčasnosti nepredpokladá povolanie vojakov zo záloh a už vôbec nie mobilizáciu.

Na tlačovej besede po rokovaní Bezpečnostnej rady SR uviedol, že zachytil takéto nepravdivé informácie a nič také sa nedeje. „Máme dostatok príslušníkov Ozbrojených síl SR, aby zvládli úlohy, ktoré sú nám stanovené v tomto momente,“ uzavrel Naď.

11:53 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že úrady budú dávať zbrane ľuďom ochotným brániť krajinu.

„Budúcnosť ukrajinského ľudu závisí od každého Ukrajinca,“ vyhlásil prezident a vyzval všetkých, ktorí môžu brániť Ukrajinu, aby prišli do zhromaždísk ministerstva vnútra. Spravodajský portál BBC pripomína, že v uplynulých týždňoch počas eskalujúceho napätia s Ruskom niektorí ukrajinskí civilisti absolvovali základný vojenský výcvik.

11:49 Urobíme rozhodnutia, ktoré budú zodpovedné voči našej krajine a občanom. Povedal to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) po štvrtkovom rokovaní Bezpečnostnej rady SR. Ten informoval, že vo štvrtok od 8:30 mimoriadne zasadala Severoatlantická rada NATO, kde spojencov informovali o situácii na Ukrajine.

„Boli navrhované opatrenia, ku ktorým prebieha schvaľovací proces. Najvyšší veliteľ spojeneckých síl v Európe informoval o krokoch, ktoré plánuje zrealizovať,“ pokračoval Naď s tým, že viacerí spojenci vrátane Slovenskej republiky požiadali o aktiváciu článku 4. „To znamená bezpečnostnú konzultáciu, keď sa cítia byť spojenci ohrození. Áno, my sa cítime byť ohrození,“ dodal Naď.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) doplnil, že vrchný veliteľ ozbrojených síl v Európe informoval o posilnení východného krídla tak, aby predsunutá obrana, ako je v Pobaltí, bola inštalovaná aj na východnom krídle aliancie. Zdôraznil, že sa to týka aj územia Slovenskej republiky. Ministri o tom informovali bezpečnostnú radu. „Spolu s ministrom obrany, v momente, keď bude takýto návrh zo strany Severoatlantickej aliancie konkretizovaný, dáme príslušný návrh vláde a Národnej rade SR,“ uzavrel Korčok.

11:46 Český prezident Miloš Zeman označil dnešný masívny útok Ruska na Ukrajinu za „zločin proti mieru“. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že je to jeho prvé priame vyjadrenie po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin najprv uznal nezávislosť dvoch samozvaných republík na Donbase a následne spustil útok na celú Ukrajinu. „Ide o akt nevyprovokovanej agresie, ktorý je treba dôsledne odsúdiť. A to nielen slovami, ale aj činmi,“ skonštatoval Zeman v prejave, ktorý trval necelých päť minút. „Mám rád ruskú kultúru, vážim si obete ruského ľudu v druhej svetovej vojne, ale to neznamená, že budem súhlasiť s tým, aby na územie suverénneho štátu bez vyhlásenia vojny vstúpila cudzia armáda,“ vyhlásil ďalej Zeman.

11:43 V prípade zvýšeného náporu utečencov z Ukrajiny je Slovensko pripravené zvýšiť počet hraničných priechodov o takzvané „hot spoty“. Na tlačovej konferencii po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Pri prevádzke týchto priechodov by podľa neho príslušníkom Hraničnej a cudzineckej polície pomáhali príslušníci Ozbrojených síl SR.

Polícia podľa Mikulca momentálne zabezpečuje bežný chod hraničných priechodov. Ozrejmil, že na ukrajinskej strane čaká približne 50 vozidiel vrátane kamiónov, čo považuje za štandardnú prevádzku. „My sme pripravení na všetky alternatívy,“ informoval minister.

Zároveň zopakoval, že Ukrajinci, ktorí na územie Slovenska prídu na základe pasu, sa môžu voľne pohybovať po celej Európskej únii (EÚ) po dobu 90 dní.

11:40 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si vo štvrtok o 10:00 predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočilo mu ostrý protest v súvislosti s vojenským napadnutím Ukrajiny aj voči rétorike predstaviteľov Ruskej federácie. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Ministerstvo odovzdalo ešte v utorok 22. februára veľvyslanectvu Ruskej federácie v Bratislave protestnú nótu v súvislosti s krokmi Ruska na Ukrajine. Ako priblížil komunikačný odbor ministerstva, Slovensko odmieta rozhodnutie Ruska uznať územia Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti, ktoré aktuálne nie sú pod kontrolou Ukrajiny, ako nezávislé entity. 11:36 Košická fabrika U. S. Steel funguje aktuálne štandardne. Ako pre agentúru SITA v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine uviedol hovorca oceliarní Ján Bača, vzhľadom na to čo sa deje, veľmi pozorne sledujú a vyhodnocujú vývoj situácie a podnikajú patričné kroky. „Ako je napríklad optimalizácia dodávok strategických surovín a úprava stavu zásob s prihliadnutím na možné riziká. Podľa súčasného stavu zásob surovín máme naplánovanú výrobu minimálne na 90 dní, aj keby došlo k pozastaveniu dodávok surovín,“ uviedol Bača s tým, že detailné informácie o jednotlivých dodávkach a komoditách nebudú poskytovať. 11:29 Dá sa predpokladať, že ruská agresia vyženie z Ukrajiny mnoho jej obyvateľov, Ozbrojené sily SR a Polícia SR budú preto zabezpečovať kontrolovaný prechod cez hranice. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to vo štvrtok uviedol na tlačovej konferencii. „Všade na svete je ozbrojený konflikt spojený s utrpením a pohybom tých, ktorí pred ním utekajú. Dá sa takmer s istotou predpokladať, že ruská agresia vyženie z krajiny aj mnohé Ukrajinky a Ukrajincov. Majme, prosím, pre nich súcit a pochopenie,“ konštatoval Heger. Tí, ktorí podľa neho utekajú pred vojnou, si podľa medzinárodných zákonov zaslúžia našu pomoc. Slovenská republika bude princípy ľudskosti a solidarity zodpovedne plniť. „Presne tak, ako ich plnili iní, keď naši rodičia či prarodičia utekali pred vojnou a inváziou v našej krajine. Chcem vás zároveň uistiť, že naše ozbrojené sily a polícia aj v tejto výnimočnej situácii budú zabezpečovať kontrolovaný prechod hraníc a ľudia utekajúci pred vojnou u nás dostanú potrebné zázemie. Zachovajme si, prosím, v tejto ťažkej situácii pokoj a chladnú hlavu. Nenechajme sa vyprovokovať. Nepodliehajme dezinformáciám a zomknime sa. Pre našu bezpečnosť a pre zabezpečenie mieru na Ukrajine a v Európe,“ uviedol Heger.

11:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že jeho krajina prerušila diplomatické styky s Ruskom. 10:49 Veľa nádejí na mierové riešenie nedodával ani posledný prejav prezidenta Vladimira Putina, v ktorom vykreslil súčasný stav na Ukrajine ako bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť Ruskej federácie a delegitimizoval jej právo na sebaurčenie. Píše Jozef Hrabina v komentári.

9:49 Poľsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva vo štvrtok aktivovali článok 4 zmluvy o Severoatlantickej aliancii (NATO), ktorý predpokladá konzultácie o vojenskej akcii v prípade, že o to požiada niektorý členský štát.

Informuje o tom webový portál americkej televíznej stanice CNN. Estónska premiérka Kaja Kallasová uviedla, že ruská invázia na Ukrajinu predstavuje hrozbu pre celú Európu a celý svet. Ako dodala, najúčinnejšou odpoveďou na ruskú agresiu je jednota. Článok 4 Dohody o NATO stanovuje, že zmluvné strany začnú konzultácie vždy, keď bude podľa ktorejkoľvek členskej krajiny ohrozená jej územná celistvosť, nezávislosť alebo bezpečnosť jej spojencov.

10:42 Banská Bystrica vyjadruje solidaritu a podporu ukrajinskému ľudu. Útok zo strany Ruska na našu susednú krajinu jednoznačne odsudzuje spolu s mestom pod Urpínom aj jeho primátor Ján Nosko. Ako na sociálnej sieti uviedol, svoju podporu prejavil primátorovi partnerského ukrajinského mesta Sumy. „V liste adresovanom Oleksandrovi Lysenkovi som deklaroval, že ako mesto za každých okolností podporujeme hodnoty demokratických krajín. Celému ukrajinskému ľudu prajem v týchto neľahkých dňoch plných neistoty hlavne veľa síl. Každý z nás túži žiť bez obáv o svoju bezpečnosť. Verím, že čo najskôr opäť zavládne mier a pokoj,“ dodal primátor. Útok Ruska na Ukrajinu, ktorý je v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva a Charty OSN, považuje banskobystrická radnica za bezprecedentný čin a odsudzuje ho. „Slobodne sa rozhodovať o vlastnom osude a rešpektovať celistvosť území suverénnych a zvrchovaných štátov – to sú piliere, ktoré musia zostať nedotknuteľné,“ konštatuje na sociálnej sieti samospráva. 10:39 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svetových lídrov, aby poskytli Ukrajine obrannú pomoc a pomohli jej brániť jej vzdušný priestor pred Ruskom. Vo vyhlásení, ktorému skoro ráno predchádzal rozsiahly útok Ruska na Ukrajinu, Zelenskyj vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin „rozpútal vojnu s Ukrajinou a celým demokratickým svetom“. Ruský líder chce podľa neho „zničiť náš štát, všetko, čo sme vybudovali“. Zelenskyj zároveň pochválil ukrajinských vojakov za ich odvahu a vyzval civilistov, aby nepodľahli panike. „Začíname vytvárať protiputinovskú koalíciu. Už som vyzval svetových lídrov, aby uvalili na Putina všetky možné sankcie, ponúkli rozsiahlu vojenskú podporu a pre ‚agresora‘ zatvorili vzdušný priestor nad Ukrajinou,“ povedal Zelenskyj. „Spolu musíme zachrániť Ukrajinu, zachrániť demokratický svet a urobíme to,“ dodal ukrajinský prezident. 10:26 Vladimirovi Putinovi sa ani po rokoch nepodarilo rozvrátiť Ukrajinu zvnútra, preto ju dnes nadránom prepadol vojskami, tvrdí minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Rusko podľa Budaja rozvracia Európsku úniu a Slovensko už roky. Uviedol to v svojom profile na sociálnej sieti. 10:19 Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu za Ukrajinu. Vojna na Ukrajine podľa Konferencie biskupov Slovenska (KBS) spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Informuje o tom KBS v tlačovej správe. „Modlime sa každý deň za skončenie vojny. Vkladajme túto prosbu do svätých omší a Eucharistických adorácií, obetujme na tento úmysel pravidelne svätý ruženec. Každý piatok sa za ukončenie konfliktu postime a na blížiacu sa Popolcovú stredu nech je prísny pôst vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou Svätého Otca za obnovenie mieru na Ukrajine. Nebojme sa! Obráťme sa od každého zla a hriechu a žime v posväcujúcej milosti. V duchu evanjelia, majme zažaté sviece a pripravený olej do nádob. Neodkladajme na neskôr zmierenie s Bohom a s ľuďmi,“ uvádza KBS a vyzýva k dobrým skutkom a upustenie od pýchy a malomyseľnosti. 10:10 Európska únia (EÚ) plánuje uvaliť masívny balík najtvrdších sankcií na Rusko, aký kedy zvažovala. O sankciách budú vo štvrtok rozhodovať európski lídri na mimoriadnom summite v súvislosti s ranným ruským útokom na Ukrajinu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že „cieľom je stabilita v Európe a celého medzinárodného mierového poriadku“ a za to vyvodia voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zodpovednosť. „Európskym lídrom predložíme na schválenie balík masívnych a cielených sankcií,“ avizovala. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell plánované sankcie nazval najsilnejším a najtvrdším balíkom, o akom sa vôbec uvažovalo.

9:46 Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby stiahol svojich vojakov z Ukrajiny.

9:40 Putinov krok sa nedá ospravedlniť a dostatočným spôsobom odsúdiť, uvádza platforma Most-Híd strany Aliancia. Ukrajina je suverénny štát, ktorý sa stal rukojemníkom v rukách prezidenta Ruskej federácie, uvádza platforma vo vyhlásení. „Nemôžeme sa nechať vydierať. Európska únia a Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) musí nájsť adekvátnu odpoveď na tento bezprecedentný vojenský útok,“ uvádza platforma. Predseda platformy Most-Híd strany Aliancia Konrád Rigó ostro odsúdil útok Ruska na Ukrajinu a vojnu, ktorou chce Vladimir Putin zničiť nezávislú krajinu v Európe. „Pochopiteľná nádej tých, že Putin nebude chcieť viac ako Donbas, žiaľ, bola naivná. Nikto nenapadol Rusko, nikto neohrozil Rusov, Putin bol ten, kto zaútočil, chce celú Ukrajinu a nezaujímajú ho ľudské životy. Je to výlučne jeho vina, že ľudia dnes zomierajú. V histórii našej krajiny a celej strednej Európy ešte nikdy nebolo dôležitejšie, že sme členmi NATO. Len vďaka tomu nemusíme dnes utekať. Ukrajina, sme s vami,“ dodal Rigó. „Dnes sme sa prebudili do nového sveta. Ruská federácia zaútočila na Ukrajinu. Putin svojich vojakov poslal na celé územie suverénneho štátu, za našimi východnými hranicami padajú bomby, znejú sirény, v prístavoch sa vyloďujú ruskí vojaci. Šialený vodca imperialistického Ruska chce celú Ukrajinu, kde zomierajú nevinní ľudia. Deti, ich otcovia a mamy. Putinov krok sa nedá ospravedlniť a dostatočným spôsobom odsúdiť. Západ, Európa musí byť jednotná, a musí sa postaviť voči ruskej agresii,“ uzavrel László Solymós. 9:35 Ukrajinci sa stali terčom agresora. Aj takto slovenskí europoslanci reagujú na sociálnej sieti na agresiu Ruska voči Ukrajiny. „V myšlienkach ostávam s miliónmi nevinných Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí sa stali terčom agresora. Túto noc sa ukrývali pred výbuchmi, utekali z mesta a ich život naplnil strach o seba a svojich najbližších,“ uvádza europoslanec Martin Hojsík (PS/RE) . Podľa Moniky Beňovej (Smer-SD/S/D) si Vladimír Putin zaslúži čo najrýchlejšiu a najtvrdšiu odpoveď. „Jeho nezodpovedný, agresívny a otvorený útok na Ukrajinu nemá ospravedlnenie. Stojíme plne na strane Ukrajiny a Európska únia a Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) musí čo najrýchlejšie konať,“ dodala Beňová. „Včera aj dnes ráno som telefonoval s mnohými mojimi Ukrajinskými priateľmi, medzi ktorými je aj množstvo Rómov, o situácii na Ukrajine. Modlím sa za všetkých Ukrajincov a dúfam, že mojich priateľov som nepočul včera a dnes ráno naposledy,“ spomenul Peter Pollák (OĽaNO). 9:31 Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa pripája k výzve, aby vojnové besnenie, ktoré môže viesť k obrovskému ľudskému utrpeniu, Kremeľ okamžite zastavil. Vládne hnutie to uviedlo v reakcii na aktuálnu situáciu na Ukrajine s tým, že dôrazne odsudzujú ruskú nevyprovokovanú agresiu. „Nikto nemá právo pod akoukoľvek zámienkou napadnúť suverénnu krajinu, ktorá nechce nič iné, len žiť v slobode, mieri a prosperite. Vyjadrujeme solidaritu s ukrajinskými občanmi a plne podporujeme úsilie demokratického medzinárodného spoločenstva o okamžité nastolenie mieru,“ vyhlásilo hnutie. 9:26 Západ sa nebude nečinne pozerať na vojenskú kampaň, ktorú vedie ruský prezident Vladimir Putin proti Ukrajine. V telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to uviedol vo štvrtok britský premiér Boris Johnson. Podľa vyhlásenia premiérovho úradu štátnici spolu hovorili skoro ráno po ruskom útoku na Ukrajinu. Johnson sa vyjadril, že z vývoja udalostí na Ukrajine je zhrozený. Ako dodal, Spojené kráľovstvo v tejto „temnej dobe“ myslí na Ukrajinu a verí, že dokáže agresii odolať. Informuje o tom spravodajský portál CNN. 9:23 Dolár v úvode štvrtkového obchodovania klesol voči jenu po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin ohlásil vojenskú akciu na Ukrajine. Voči jenu dolár klesol na 114,56 JPY/USD zo stredajšej uzatváracej hodnoty 114,98 JPY/USD. Oproti doláru však oslabila spoločná európska mena, a to na 1,1211 USD/EUR z úrovne 1,1306 USD/EUR. 9:19 Rusko neunieslo svoju veľkosť a neodolalo pokušeniu podlo zaútočiť na slabšieho. Z medzinárodných záväzkov, ktorými sľubovalo nenarušiteľnosť územnej celistvosti Ukrajiny, urobilo zdrap papiera. Z rečí o cvičení a sťahovaní vojakov sa stali bohapusté klamstvá. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) to vyhlásil vo svojom profile na sociálnej sieti. „Novodobí ruskí cári sa rozhodli pošliapať hrdinské činy Červenej armády a z ruských vojakov urobili vojnových zločincov zabíjajúcich nevinných ľudí,“ povedal. Dodal, že Ukrajinu čaká veľa utrpenia, strádania a sirôt. 9:14 K situácii na Ukrajine zasadá Bezpečnostná rada SR aj za účasti prezidentky Zuzany Čaputovej. Ministerstvo obrany to napísalo vo svojom profile na sociálnej sieti. Bližšie informácie poskytnú po skončení rokovania Bezpečnostnej rady SR. Rezort zároveň poskytol základné informácie o aktuálnej situácii. Uviedol, že Rusko vo štvrtok ráno zaútočilo na Ukrajinu, realizuje priamy vojenský útok a atakuje kritickú infraštruktúru. Ide pritom podľa ministerstva o vojnový akt, protiprávnu agresiu a útok na suverénny štát a jeho územnú celistvosť. Je to tiež hrubé porušenie Charty OSN a princípov medzinárodného práva. Ukrajina podľa rezortu obrany uvádza, že účelom ruskej útočnej vojenskej operácie je zničenie ukrajinského štátu a vyzýva svet na uvalenie sankcií na Rusko, žiada tiež o zbrane, finančnú a humanitárnu pomoc. „Rusko vypálilo rakety na ukrajinské mestá. Podľa ukrajinskej pohraničnej stráže ruské vojenské sily napadli hranicu. Ostreľovanie a výbuchy sú hlásené z rôznych častí krajiny. Kyjev hlási výbuchy a raketové útoky na ukrajinskú leteckú techniku na letisku za mestom. Rusko tvrdí, že zničilo ukrajinské letecké základne a protivzdušnú obranu,“ informovalo ďalej ministerstvo obrany s tým, že Ukrajina hlási, že na jej územie prechádzajú ruské pozemné sily. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 9:08 Ázijské akciové trhy vo štvrtok klesli po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin ohlásil vojenskú akciu na Ukrajine. Hlavný japonský index Nikkei oslabil o 2,2 percenta, index hongkonskej burzy Hang Seng si pohoršil o 3,1 percenta a index čínskej burzy Shanghai Composite stratil 0,9 percenta. Nadol zamierili aj ďalšie akciové trhy. Juhokórejský akciový index Kospi si odpísal 2,6 percenta a austrálsky index S&P-ASX klesol o 3,1 percenta. Ruský prezident uviedol, že vojenská operácia je nutná na ochranu civilistov na východe Ukrajiny. Washington predpokladal, že s takýmto tvrdením Putin príde, aby ospravedlnil inváziu. Americký prezident útok odsúdil ako nevyprovokovaný a neodôvodnený a vyhlásil, že Moskva sa bude zodpovedať, čo trhy pochopili tak, že USA a ich spojenci uplatnia ďalšie sankcie. Futurity v rámci amerických a európskych akciových indexov klesli. Napríklad futurity v rámci nemeckého indexu DAX si odpísali viac ako 4 percentá a v rámci britského indexu FTSE 100 stratili 2,2 percenta. 9:04 Ukrajinská polícia informovala, že po bombovom útoku ruských síl majú informácie o siedmich mŕtvych. Útok na vojenskú jednotku v Podilsku pri Odese si podľa úradov vyžiadal šesť mŕtvych a sedem zranených. Devätnásť ľudí je nezvestných. Jedna osoba zomrela v meste Mariupoľ. Informuje o tom spravodajský portál BBC. 9:01 Slovenský prepravca ropy, spoločnosť Transpetrol, zatiaľ nezaznamenal prerušenie dodávok ropy z Ruska. „Aktuálne dodávky ropy ropovodom Družba sú stabilné, nezaznamenali sme žiadne výpadky,“ povedala pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Transpetrolu Linda Vaškovičová. Transpetrol je na prípadné výpadky v dodávkach ropy pripravený. „Momentálne spoločnosť vykonáva všetky potrebné opatrenia, aby sa prípadné zmeny v dodávkach ropy eliminovali,“ konštatovala Vaškovičová. 8:58 Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) jednoznačne odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu. Podľa vyhlásenia strany ide o bezprecedentný čin. Informuje o tom hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková. „Strana Hlas – SD jednoznačne odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu. Považujeme to za bezprecedentný čin, ktorý je v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva a Charty OSN. Solidarizujeme s Ukrajinou, ktorá sa do poslednej chvíle snažila situáciu upokojiť,“ píše sa vo vyhlásení. 8:55 Dodávky zemného plynu na Slovensko z Ruska cez Ukrajinu zatiaľ nie sú prerušené. Slovenský prepravca plynu, spoločnosť Eustream, nateraz neavizuje problémy s dodávkami plynu. Ako vyplýva zo zverejnených informácií spoločnosti Eustream, dnes (štvrtok 24. februára) by sa malo cez Veľké Kapušany prepraviť bezmála 59 miliónov kubíkov plynu. Uplynulé dni sa pritom prepravilo plynovodom z Ruska na Slovensko denne od 25 do 35 miliónov metrov kubických plynu. 8:53 Nevyprovokovaný útok agresora Ruskej federácie na nášho suseda Ukrajinu nemôže nechať ľahostajného nikoho na svete. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) to skonštatoval vo svojom profile na sociálnej sieti. Očakáva, že lídri Európskej únie (EÚ) ešte vo štvrtok na mimoriadnom summite schvália adekvátnu odpoveď na tento hanebný čin a spustia sa všetky bezpečnostné procesy v rámci Severoatlantickej aliancie, ktoré „odradia darebácky režim z Kremľa porušujúci medzinárodné právo aj chartu OSN od akéhokokľvek ohrozenia členských štátov, vrátane Slovenska“. „Pevne verím, že dnešok je zároveň lekcia pre všetkých nezodpovedných politikov a dezorientovaných občanov Slovenska, ktorí dlhodobo obhajujú neobhájiteľné a táto smutná udalosť umožní opätovne nájsť jasný slovenský zahraničnopolitický konsenzus, správne pomenúvajúci spojencov, obete a agresorov,“ vyhlásil štátny tajomník. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 8:47 Pokiaľ sa slovenskí občania nachádzajú na Ukrajine, musia sa riadiť priamymi pokynmi miestnych bezpečnostných zložiek. Pripomína to na sociálnej sieti Policajný zbor SR. Ako ďalej uvádza, užitočné je sledovať aj miestne médiá a vyjadrenia najvyšších predstaviteľov Ukrajiny. Občania na Slovensku by podľa polície mali pre získanie dôveryhodných informácii sledovať celoštátne médiá a vyjadrenia oficiálnych orgánov a najvyšších predstaviteľov SR. „Neverte žiadnym informáciám, ktoré publikujú súkromné účty. Neverte žiadnym informáciám, ktoré publikujú ruské médiá,“ zdôrazňuje polícia. Zároveň policajti vyzvali používateľov sociálnych sietí, aby nahlasovali proruskú propagandu. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 8:42 Minister Ivan Korčok (nom. SaS) rozhodne odsudzuje priamy vojenský útok Ruskej federácie na slovenského suseda Ukrajinu. Rusko podľa neho hrubo porušuje medzinárodné právo a princípy charty Organizácie Spojených národov (OSN). Skonštatoval to vo svojom profile na sociálnej sieti. Konanie Ruska označil za hrozbu pre európsku bezpečnosť. „Na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí NATO budeme žiadať Alianciu o konzultáciu podľa článku štyri. Súčasná situácia si to vyžaduje,“ povedal. Šéf slovenskej diplomacie doplnil, že je v permanentnom kontakte s našim veľvyslanectvom v Kyjeve. Všetci sú nateraz v bezpečí a ich ďalšie zotrvanie je koordinované s ostatnými štátmi Európskej únie. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 8:38 Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) rázne odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine ako suverénnemu štátu. Ako informovala hovorkyňa šéfa parlamentu Michaela Jurcová, tento kroj považuje za neprijateľný, neospravedlniteľný a bezprecedentný. „Jedná sa o hrubé porušenie medzinárodného práva a narušenie územnej celistvosti nášho suseda,“ vyhlásil Kollár.

8:23 Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík zdôraznil, že Slovensko stojí s Ukrajinou. Vo svojom profile na sociálnej sieti zároveň poďakoval ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (OĽaNO) a ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi (nom. SaS), že presadili obrannú dohodu so Spojenými štátmi americkými. „Radšej pár Amíkov na Sliači ako ruské rakety nad hlavou. Nikdy by som nebol povedal, že toto sa stane,“ napísal Sulík.