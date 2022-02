Vojna na Ukrajine: Putin oznámil vojenskú operáciu vo východnej časti Ukrajiny

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správ prevzatých od agentúr AP a AFP.





V Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách hlásia výbuchy

Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbrane a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom.Kremeľ v stredu oznámil, že lídri dvoch separatistických regiónov vo východnej časti Ukrajiny ruského prezidenta Putina žiadajú o "pomoc" s "odrazením agresie" zo strany ukrajinskej armády.Ruský prezident v pondelok tieto regióny - Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR) - vyhlásil za nezávislé štáty a nariadil vyslanie vojsk do týchto oblastí.Západ upozorňuje, že Rusko na hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo desaťtisíce vojakov a môže každú chvíľu uskutočniť útok na Ukrajinu, pripomína AFP.V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a v ďalších ukrajinských mestách neďaleko frontovej línie a pri pobreží bolo vo štvrtok nad ránom počuť výbuchy krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok vojenskej operácie na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.V Kyjeve bolo počuť sirény policajných automobilov a sanitiek. Spravodajcovia AFP hlásia výbuchy z mesta Odesa na pobreží Čierneho mora.Výbuchy hlásili aj z mesta Charkov, ktoré sa nachádza približne 35 kilometrov od hraníc s Ruskom na východe Ukrajiny. Štyri explózie zaznamenali v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti, píše AFP.Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny.Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbrane a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom.Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v noci na štvrtok Putina žiadal, aby na Ukrajinu nezaútočil a "aby dal šancu mieru", píše agentúra AP. Guterres tak urobil niekoľko minúť predtým, ako Putin oznámil vojenskú operáciu na Ukrajine.Kroky Ruska slovne odsúdil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Americký prezident Joe Biden povedal, že "svet voči Rusku vyvodí zodpovednosť".