OOCR Matúšova zem podporuje pohyb a šport u všetkých vekových kategórií

18.9.2024 (SITA.sk) -Golfový rezort Sedín, ktorý sa nachádza v srdci Matúšovej zeme, predstavuje jedinečnú kombináciu športu, prírodnej krásy a relaxu. "Rezort Sedín nie je len o golfovom zážitku, ale aj o prepojení prírody, elegancie a odpočinku," uviedla, výkonná riaditeľka OOCR Matúšova zem. "Sme radi, že sa rezort stal naším členom a tešíme sa na spoluprácu, ktorá prinesie návštevníkom ešte viac možností na trávenie voľného času."Prítomnosť Golfového rezortu Sedín v OOCR Matúšova zem je významným prínosom pre miestny cestovný ruch a šport., generálny manažér rezortu, zdôraznil: "Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tohto regiónu a prispievať k jeho rozvoju nielen na športovej úrovni, ale aj prostredníctvom relaxačných aktivít a spoločenských stretnutí pri Malom Dunaji."Matúšova zem sa aj vďaka prítomnosti unikátnych športových a prírodných atrakcií stáva obľúbenou turistickou destináciou. V júli 2024 Trnavský región zaznamenal rekordnú návštevnosť s viac ako 42 000 turistami, čo prekonalo čísla z roku 2019.Pre návštevníkov, ktorí hľadajú nielen športové zážitky, ale aj kultúrne a historické pamiatky, je neďaleko golfového rezortu, ktorý rozhodne stojí za návštevu. Tento elegantný barokový kaštieľ, ktorý kedysi patril šľachtickému rodu, ponúka pohľad do histórie regiónu a je skvelým miestom na oddych. Návšteva kaštieľa je ideálnym doplnkom k aktívnemu dňu strávenému v prírode.Ďalšou nezabudnuteľnou atrakciou v tejto lokalite je. Pokojné vody a malebné scenérie poskytujú dokonalý relax, ktorý vás prepojí s prírodou. Po náročnom dni môžete využiť, ktoré počas jesene pripravujú sezónne menu. Medzi miestne špeciality patrí lahodný guláš a čerstvé ryby, ktoré sú ideálne na doplnenie energie po dni plnom aktivít.OOCR Matúšova zem si kladie za cieľ podporiť pohyb a šport u všetkých vekových kategórií. "Našim cieľom je motivovať deti k športu, a preto pripravujeme zvýhodnené golfové kurzy pre deti z členských obcí a miest," uviedol, prezident OOCR Matúšova zem. Okrem toho sa plánujú zvýhodnené vstupy do kúpeľov pre dôchodcov z členských samospráv a špeciálne kurzy pre školákov, čo posilní komunitného ducha regiónu.Matúšova zem je ideálnym miestom pre aktívny oddych aj vďaka svojej histórii a pamiatkam. Návštevníkov lákajú okrem golfu aj historické pamiatky, kostoly, vodné mlyny či dedičstvo Esterházyovcov v Galante a Tomášikove. "Prepojenie športu s kultúrou a prírodou je to, čo robí tento región jedinečným," dodáva Molnárová.Všetky tieto aktivity sú realizované s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré napomáha rozvoju regiónu a jeho atraktivite pre turistov i miestnych obyvateľov.