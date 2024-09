Pellegrini: Z kníh by sme nemali robiť symbol bohatých ľudí, vzdelanie musí byť dostupné pre všetkých

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.9.2024 (SITA.sk) - Knihy boli vždy symbolom vzdelania, a to musí byť dostupné pre všetkých. Na sociálnej sieti to uviedol prezident Peter Pellegrini . Zdôraznil, že len vzdelaný národ sa môže posúvať vpred a z kníh by sme nemali robiť symbol bohatých ľudí. Prezident tiež na sociálnej sieti napísal, že o úspechu by mali rozhodovať talent a schopnosť pracovať na sebe, nie majetnosť rodiny, do ktorej sa človek narodil."Žijeme digitálnu dobu so všetkými jej vymoženosťami, vrátane neuveriteľného množstva dostupných informácií. Ale nič z toho nenahradí pocit, keď môže človek siahnuť do knižnice, vytiahnuť z nej knižku, nadýchnuť sa jej vône a potešiť sa z jej obsahu alebo sa dozvedieť niečo nové," napísal Pellegrini.Vyjadril sa, že štát so silným sociálnym cítením by mal vytvoriť podmienky na to, aby vzdelanie, a to vrátane kníh, bolo čo najviac dostupné, a každý tak mal rovnakú štartovaciu čiaru v živote."Rozumiem, že Slovensko stojí pred nevyhnutným krokom, kedy musí zaplatiť za chyby vlád z minulosti. Len si musíme dať pozor, aby sme si touto platbou neničili aj vlastnú budúcnosť," uzavrel. Vláda v rámci balíčka opatrení na konsolidáciu verejných financií predstavila aj zvýšenie DPH na knihy, po novom by mala byť 23 percent. Minister financií Smer-SD ) toto zvýšenie obhajoval analýzou, podľa ktorej knihy kupujú najmä bohatší občania. Učebnice a pracovné zošity by podľa slov ministra školstva Hlas-SD ) mali mať DPH vo výške päť percent.