Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 17.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. februára 2026

Opakovane ho bil a strieľal mu do hlavy, súd potrestal seniora za obzvlášť kruté týranie psa – FOTO


Tagy: hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Týranie zvierat

Muž v obci Sedliská brutálnym spôsobom týral psa. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru



Zdieľať
635145170_1339497028215862_5835866272553132410_n 676x507 16.2.2026 (SITA.sk) - Muž v obci Sedliská brutálnym spôsobom týral psa. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová informovala, že sudkyňa rozhodla o jeho treste. Ako pripomenula, ide o prípad z júna 2025, kedy sa obvinený 73-ročný muž na pozemku rodinného domu dopustil obzvlášť krutého konania voči svojmu jednoročnému psovi.


„Po tom, čo zistil, že mu zviera rozhrýzlo rastlinu hrozna, priviazal psa kovovou reťazou k drevenému kolu. Následne ho dreveným predmetom opakovane udieral po tele. Po údere do oblasti hlavy zviera upadlo do bezvedomia. Obvinený následne bezvládneho psa sedemkrát strelil vzduchovou strelnou zbraňou do hlavy," opísala polícia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Psíkovi tak muž svojim konaním spôsobil závažné zranenia, na ktoré by bez včasného ošetrenia s najväčšou pravdepodobnosťou zomrel. „Konanie obvineného bolo v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti," dodala polícia. Sudkyňa Okresného súdu Vranov nad Topľou uznala muža vinným zo spáchania prečinu týrania zvierat. Súd mu uložil trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov.

Sudkyňa zároveň uložila obvinenému trest prepadnutia veci – vzduchovej strelnej zbrane. K jeho usvedčeniu pritom výrazne prispela činnosť enviropolície. Policajti na záver upozornili, že ochrana zvierat pred krutým zaobchádzaním je zákonnou aj morálnou povinnosťou všetkých. Akékoľvek bezdôvodné konanie, ktoré vedie k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne a bude postihované.


Zdroj: SITA.sk - Opakovane ho bil a strieľal mu do hlavy, súd potrestal seniora za obzvlášť kruté týranie psa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Týranie zvierat
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poctivé výrobky s garanciou kvality za priaznivé ceny: COOP Jednota ponúka viac ako 780 výrobkov vlastných značiek, z toho 96 % od slovenských dodávateľov
<< predchádzajúci článok
Slovensko uzavrelo veľkú kapitolu eurofondov. Vyčerpalo rekordných 14,5 miliardy eur, začína sa nové obdobie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 