Utorok 17.2.2026
Meniny má Miloslava
16. februára 2026
Slovensko uzavrelo veľkú kapitolu eurofondov. Vyčerpalo rekordných 14,5 miliardy eur, začína sa nové obdobie
Slovensko definitívne uzavrelo eurofondové programové obdobie 2014 až 2020. Ministerstvo financií SR odoslalo
Zdieľať
16.2.2026 (SITA.sk) - Slovensko definitívne uzavrelo eurofondové programové obdobie 2014 až 2020. Ministerstvo financií SR odoslalo Európskej komisii záverečné účty za jedenásť operačných programov. Slovensku sa podľa rezortu podarilo vyčerpať viac ako 99,8 percenta alokovaných zdrojov, teda 14,5 miliardy eur.
Základom tohto programového obdobia bola Partnerská dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou, podpísaná 20. júna 2014. Dokument určil stratégiu a priority, do ktorých mali smerovať eurofondy v nasledujúcich rokoch. V praxi to znamenalo realizáciu viac ako 15-tisíc projektov naprieč celou krajinou a viacerými sektormi.
Európske zdroje vo výške 14,5 miliardy eur doplnilo spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v objeme 2,2 miliardy eur. Celkový balík tak smeroval do podpory konkurencieschopnosti ekonomiky, modernizácie vzdelávania, zlepšenia dopravnej dostupnosti a bezpečnosti, ochrany životného prostredia či rozvoja regiónov. Financie pomohli aj pri zmierňovaní dosahov rastu cien energií, rozširovaní sociálnych služieb a budovaní digitálnych služieb štátu vrátane eGovernmentu.
Slovensko sa už nachádza v novom, štvrtom programovom období 2021 až 2027. V jeho rámci má k dispozícii takmer 12,8 miliardy eur z eurofondov, ktoré majú smerovať do ďalších investičných a rozvojových projektov. Skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, vrátane vysokej miery dočerpania, budú dôležité pre tempo a efektívnosť využívania nových zdrojov.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko uzavrelo veľkú kapitolu eurofondov. Vyčerpalo rekordných 14,5 miliardy eur, začína sa nové obdobie © SITA Všetky práva vyhradené.
