Opaľovanie môže spôsobiť rakovinu kože, alergiu a starnutie pokožky

Bratislava 13. augusta (TASR) – Slnenie dodáva telu vitamín D, potrebný pri výstavbe kostných štruktúr, pomáha pri liečbe akné, znižuje pocit únavy a zlepšuje náladu. No nadmerné opaľovanie môže byť spúšťačom vzniku rakoviny kože. Môže spôsobiť aj alergickú reakciu, rýchlejšie starnutie pokožky či poškodenie vrchnej vrstvy s následným zápalom a vznikom pľuzgierov. Najdôležitejšia je preto ochrana pokožky opaľovacím krémom.Kým v roku 1930 bolo riziko vzniku rakoviny kože v pomere 1:1500, v súčasnosti je to už 1:100. Rakovina kože sa úzko spája so znamienkami.vysvetlila Jana Holešovská, vedúca lekárka medicínsko-estetického centra Medicor v Poprade.Každé znamienko, ale aj akýkoľvek novovzniknutý útvar na koži, ktorý sa začne zväčšovať, prípadne meniť farbu, vyvoláva pocit svrbenia, začne krvácať, alebo sa z neho začne vylučovať tekutina, prípadne sa jednoducho začne správať abnormálne, by mal skontrolovať kožný lekár.upozornila Holešovská.Nie z každého znamienka však musí vzniknúť zhubný nádor. Jeho vznik ovplyvňuje aj samotný typ pokožky.povedala Holešovská. Dodala, že priame slnko je najškodlivejšie najmä počas obeda, a to aj za zamračeného počasia.UV žiarenie totiž preniká i cez oblaky, rovnako sa odráža od vodnej hladiny. Nemenej dôležitý je výber kvalitného opaľovacieho krému s ohľadom na správny fototyp. Ideálne je natrieť sa aspoň 30 minút pred odchodom z domu, opaľovanie by malo byť postupné a je potrebné chrániť si aj exponované miesta ako pery, ušnice, kolená. Krém musí byť aplikovaný aspoň každé dve hodiny a po opaľovaní treba ošetriť pokožku hydratačným krémom. Pravidelná návšteva špecialistu, alebo svojpomocné vyšetrenie môže pomôcť diagnostikovať nádor včas.