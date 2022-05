Opasky a ďalšie doplnky od Tommyho Hilfigera ako tip na darček

Nájsť vhodný darček pre dôležitú a blízku dámu vo vašom okolí môže byť niekedy poriadne ťažké, obzvlášť pokiaľ chcete, aby bol tento darček praktický, a aby z neho obdarovaná dáma mala radosť. Riešením je darovať opasok alebo doplnky, ktoré každá žena využije.

Dámske opasky a doplnky, ktoré potešia

Vybrať darček je vždy neľahkou úlohou – musíte sa trafiť do vkusu obdarovávanej dámy, zvoliť vhodnú farbu, značku, kvalitný materiál. Jednoducho, musíte myslieť na nespočetné množstvo detailov, ktoré by mohli z dobre mieneného darčeka urobiť katastrofu, alebo minimálne kúsok naveky zastrčený v zadnej časti šatníka. Ak dáma rada nosí opasky a doplnky, čo je prípad takmer každej ženy, skvelým darčekom sú značkové kožené kabelky, peňaženky, opasky, či puzdrá. Hlavnú úlohu by v tomto prípade mala rozhodne hrať kvalita, takže ak hľadáte darček, na ktorom ušetríte, porozhliadnite sa inam. Pokiaľ vám ale skutočne záleží na tom, aby bol darček dokonalý, siahnite po doplnkoch značky Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger je americká prémiová odevná značka vyrábajúca odevy, obuv, doplnky, vône a bytové doplnky. Spoločnosť bola založená v roku 1985 a tovar značky sa predáva v obchodných domoch a viac ako 2000 samostatne stojacich maloobchodných predajniach v 100 krajinách sveta. Kariéra Tommyho Hilfigera v oblasti módy sa začala už v roku 1968, keď spoluzakladal obchod s oblečením a platňami s názvom People’s Place na severe štátu New York. Stačilo mu na to 150 dolárov, ktoré si ušetril prácou na čerpacej stanici, a ktoré použil ako investíciu. Napriek počiatočnému neúspechu sa v roku 1979 presťahoval do New Yorku, aby sa tam venoval kariére módneho návrhára. Začiatkom osemdesiatych rokov sa stretol s Mohanom Murjanim, indickým textilným magnátom, ktorý dúfal, že uvedie na trh rad vlastného pánskeho oblečenia. S Murjaniho podporou tak v 80-tych rokoch Hilfiger debutoval so svojou prvou kolekciou, ktorá obsahovala modernizované verzie košieľ s gombíkmi, chinos nohavíc a iných klasických preppy štýlov. Nenútený a mladistvý postoj týchto prvých návrhov zostal charakteristickým znakom neskorších kolekcií, ktoré s menšími obmenami nosíme dodnes. Štýl, nadčasovosť, kvalita a dostupnosť tejto značky sú dôvodmi, prečo ju muži i ženy na celom svete milujú.

Klasika, ktorá sa jednoducho kombinuje

Jedným z dôvodov, prečo je vhodné obdarovať ženu klasickými kúskami, ktoré nájdete u značiek ako Tommy Hilfiger alebo Guess https://answear.sk/m/guess je to, že ich dámy dokážu jednoducho kombinovať, a sú neuveriteľne nadčasové. Znamená to, že ich môžu nosiť v podstate kedykoľvek, a prakticky kamkoľvek budú chcieť. Väčšie opasky alebo ľadvinky vyzerajú skvelo opásané na šatách. Tieto outfity si v súčasnosti vďaka veľkým módnym domov získali naozaj silnú popularitu, a preto vám dámy za darček v podobe štýlového opasku rozhodne poďakujú. K šatám sa ale perfektne hodia aj topánky alebo kabelky z dielne Tommyho Hilfigera. Vybrať si môžete z klasických veľkých tašiek, stredne veľkých kabeliek, alebo malých kabeliek, do ktorých sa zmestia iba telefón, kreditná karta a kľúče. Medzi topánkami zase nájdete široký výber strihov a štýlov – čokoľvek od tramiek, cez kožené tenisky, šľapky, sandále, až po klinové espadrilky, ktoré doplnia akýkoľvek letný šatový outfit. Navyše, ak uvažujete o tom, že by ste k doplnkom prihodili aj šaty, prípadne potrebujete iba inšpiráciu, prehliadnite si ponuku dámske šaty na answear, ktorá je tento rok skutočne široká, a ponúka niečo pre dámy v každom veku i postavení.